Crisis en la industria de la cereza chilena: proponen erradicar 30.000 hectáreas

Productores chilenos debaten la necesidad de erradicar plantaciones para equilibrar la oferta y la demanda (Canva)

La industria chilena de la cereza atraviesa una crisis que pone en debate la necesidad de erradicar 30.000 hectáreas de plantaciones. La magnitud de la problemática se refleja en el fuerte ajuste que experimenta el sector, que busca alternativas para sobrevivir en un contexto de mercado saturado, caída de precios y cambios drásticos en las condiciones comerciales con Asia.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, manifestó su preocupación en un video publicado en Instagram, donde planteó que la situación actual obliga a buscar soluciones estructurales. “Hoy día la industria de la cereza está enfrentando un momento muy difícil. Hay que ser muy claros: hoy sobran cerezas en Chile”, afirmó Walker, quien remarcó la necesidad de una transformación profunda para evitar que el problema se agrave.

La expansión de la superficie destinada al cultivo de cerezas en Chile impulsó al país a posicionarse como uno de los principales exportadores del mundo. El crecimiento acelerado de los últimos años llevó a que la industria chilena alcance un volumen de exportaciones que supera ampliamente a otros países productores. Sin embargo, este éxito inicial generó una sobreoferta que, sumada a una baja en la demanda y a exigencias más estrictas de los mercados de destino, provocó una caída abrupta en los precios y la rentabilidad para los productores.

El especialista del mercado de cerezas, Juan Pablo Subercaseaux, analizó la situación en una entrevista con Smartcherry. Subercaseaux describió que la crisis se originó cuando “el sector creció exponencialmente en poco tiempo, pero el consumo no acompañó ese ritmo”. Según su perspectiva, los cambios en la demanda de los consumidores asiáticos y la falta de diversificación en los mercados receptores impactaron de manera directa en la estabilidad del negocio chileno.

La industria chilena de la cereza se consolidó en la última década como un actor dominante en el comercio global. El país desarrolló una logística eficiente para abastecer a mercados lejanos, especialmente China, que se transformó en el principal destino de las exportaciones. La dependencia del mercado asiático funcionó como motor de crecimiento, pero también dejó expuesta a la actividad frente a variaciones en las condiciones de compra, fluctuaciones en la demanda y cambios en los requisitos fitosanitarios.

En los últimos ciclos productivos, la superficie plantada de cerezas en Chile superó las 60.000 hectáreas, lo que duplicó la capacidad instalada en comparación con años anteriores. Este aumento generó una oferta récord, que no encontró un correlato en el consumo internacional. La consecuencia más visible fue una caída generalizada en los precios pagados al productor y una reducción de los márgenes de ganancia en toda la cadena.

La sobreoferta impactó de forma desigual en las distintas regiones productoras. Mientras algunas zonas lograron mantener volúmenes de exportación aceptables, otras enfrentaron dificultades para colocar la producción, lo que provocó pérdidas importantes. El desbalance entre oferta y demanda llevó a que los actores del sector debatan la posibilidad de erradicar hasta 30.000 hectáreas de cerezas, una medida drástica que apunta a reducir la presión sobre los precios y restablecer el equilibrio en el mercado.

La crisis de la cereza en Chile impacta a miles de familias y genera preocupación en regiones frutícolas vecinas (Reuters)

Antonio Walker, al frente de la SNA, consideró que la reconversión productiva debe ser parte central de la estrategia del sector. “No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Hay que mirar alternativas, diversificar y apostar a la reconversión”, subrayó Walker. El dirigente agregó que la erradicación de plantaciones puede ofrecer un alivio temporal, pero insistió en la importancia de avanzar hacia modelos de producción más sustentables y adaptados a las nuevas tendencias del mercado internacional.

El ajuste que atraviesa la industria chilena de la cereza también genera repercusiones en países vecinos. La provincia argentina de Mendoza, que mantiene una tradición frutícola y exportadora, sigue de cerca el caso chileno para evitar repetir los mismos errores. Autoridades y productores mendocinos tomaron nota de la necesidad de planificar el crecimiento de la actividad cerecera sin caer en una sobreoferta que comprometa la rentabilidad y la viabilidad del negocio.

Desde el sector privado chileno, los principales exportadores evaluaron diversas alternativas para recuperar la competitividad. El rediseño de estrategias comerciales, la búsqueda de nuevos mercados fuera de Asia y la adaptación a los estándares de calidad exigidos por los compradores internacionales surgieron como prioridades. La discusión sobre la erradicación de plantaciones generó posiciones encontradas, ya que implica un sacrificio inmediato pero podría contribuir a estabilizar los precios en el mediano plazo.

Juan Pablo Subercaseaux, en su diagnóstico, indicó que la clave está en mejorar la coordinación entre los distintos actores de la cadena productiva. “Cuando hay sobreoferta, todos pierden. Es fundamental alinear los intereses de productores, exportadores y autoridades para tomar decisiones que beneficien a toda la industria”, sostuvo. El especialista planteó que la diversificación de mercados y la introducción de nuevas variedades adaptadas a las preferencias de los consumidores pueden marcar la diferencia en el futuro de la cereza chilena.

El mercado asiático, en particular China, modificó en los últimos años sus preferencias y condiciones de compra. Los importadores optaron por frutas de mayor calibre y calidad, lo que obligó a los productores chilenos a ajustar sus prácticas de manejo y poscosecha. Además, las exigencias fitosanitarias y los controles en destino se intensificaron, aumentando los costos y los riesgos para la exportación. Estos factores contribuyeron a la presión sobre los precios y a la complejidad del negocio.

El ajuste estructural que enfrenta la industria chilena de la cereza también tiene un impacto social relevante. Miles de familias dependen del trabajo en las fincas y en las plantas de empaque, por lo que cualquier medida que implique una reducción de superficie o cambios en el modelo productivo repercute en la dinámica de las comunidades rurales. Las asociaciones de productores y los sindicatos solicitaron que cualquier plan de reconversión contemple mecanismos de apoyo y programas de capacitación laboral.

La discusión sobre la erradicación de 30.000 hectáreas forma parte de un debate más amplio sobre el futuro de la fruticultura en Chile. El sector busca respuestas frente a un contexto global cambiante, donde la volatilidad de los mercados y la competencia de otros países productores exigen una adaptación permanente. La experiencia chilena sirve como advertencia para otras regiones que apuestan por la expansión de cultivos sin considerar los límites del consumo y la demanda internacional.

El sector exportador analiza estrategias para diversificar mercados y adaptarse a las nuevas exigencias internacionales (Chile Cerezas)

En el análisis de Juan Pablo Subercaseaux, la crisis actual puede convertirse en una oportunidad para replantear el modelo de desarrollo de la industria. El especialista destacó que la innovación en técnicas de cultivo, la mejora de la calidad y el fortalecimiento de la marca país son factores que pueden contribuir a recuperar la competitividad en el mediano plazo. “La clave está en anticiparse a los cambios y no reaccionar cuando el problema ya explotó”, sintetizó Subercaseaux en su entrevista.

El presidente de la SNA, Antonio Walker, reiteró que la industria enfrenta un punto de inflexión. “Tenemos que aprender de lo que pasa y tomar decisiones responsables. No hay soluciones mágicas, pero sí alternativas para salir adelante si trabajamos juntos”, expresó Walker en su mensaje público. El dirigente convocó a los distintos actores a participar en una mesa de diálogo para diseñar una hoja de ruta que permita superar la crisis.

El sector privado, mientras tanto, explora opciones para diversificar la oferta y agregar valor a la producción. La búsqueda de nuevos mercados, la adaptación a los estándares de calidad internacionales y la incorporación de tecnología en los procesos de empaque y distribución figuran entre las estrategias prioritarias. El objetivo es reducir la dependencia de Asia y lograr una inserción más equilibrada en el comercio global de frutas frescas.

En Mendoza, las autoridades del sector frutícola analizaron el caso chileno como un ejemplo de los riesgos de un crecimiento descontrolado. Los productores argentinos destacan la importancia de la planificación y el monitoreo constante del mercado para evitar crisis similares. El aprendizaje de la experiencia chilena quedó instalado en la agenda de los referentes locales, que buscan consolidar una industria de la cereza sostenible y competitiva.

La evolución de la crisis en la industria chilena de la cereza continúa bajo observación. La decisión sobre la posible erradicación de 30.000 hectáreas marcará un antes y un después en la historia del sector. Los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo de una de las actividades agrícolas más dinámicas de Chile y para sentar las bases de un modelo más resiliente frente a los desafíos del comercio internacional.