Economía

El FMI advirtió que si el conflicto en Irán se prolonga, afectará al crecimiento y la inflación mundial

La máxima autoridad del Fondo señaló que la escalada bélica ocasionó volatilidad financiera, incremento en el valor del petróleo y presión adicional sobre políticas económicas en varias regiones

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habla durante una entrevista con Reuters (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la resiliencia económica mundial enfrenta una nueva prueba ante la guerra desatada en Medio Oriente contra el régimen iraní.

“Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación, e imponer nuevas exigencias a los responsables políticos de todo el mundo”, señaló Georgieva durante una transmisión en vivo de la conferencia “Asia en 2050” en Bangkok, Tailandia.

Estados Unidos e Israel comenzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva contra Irán, acción que resultó en la muerte del líder supremo iraní Ali Khamelei y desató una ola de represalias en todo el Golfo.

El conflicto en una región clave para el suministro global de recursos ha provocado un fuerte aumento en los precios del petróleo y ha generado gran volatilidad en los mercados internacionales.

“Estamos en un mundo de choques más frecuentes e inesperados y hemos estado advirtiendo a nuestros miembros durante bastante tiempo que la incertidumbre es ahora la nueva normalidad”, afirmó Georgieva. “Estamos potencialmente en un período prolongado de cambio”, sintetizó.

La titular del organismo prestamista subrayó que la seguridad energética está “en juego” para gran parte de Asia y que los mercados han experimentado una volatilidad similar a “una montaña rusa en los últimos días”. “Por tanto, cuanto antes veamos el fin de la calamidad, mejor para el mundo entero”, concluyó.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, asiste a una conferencia de prensa en Pekín, China, el 10 de diciembre de 2025 (REUTERS/Tingshu Wang/Archivo)

Al inicio del sexto día desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, las bolsas de Seúl y Tokio registraron fuertes repuntes este jueves luego de las caídas pronunciadas de jornadas previas por el impacto de la guerra en Oriente Medio, mientras el petróleo continuó al alza ante la persistente incertidumbre por el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi llegó a subir hasta un 11%, marcando una recuperación notable tras el desplome histórico del 12% que reflejó el pánico en el mercado por las repercusiones del conflicto y el aumento de los precios de la energía.

Uno de los impactos más considerables fue la disminución del tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, de 90%, desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, según informó el miércoles la firma de inteligencia de mercado energético Kpler.

Autoridades militares iraníes declaraon que el tránsito por esta vía, clave para una quinta parte del suministro mundial de crudo, ha sido completamente interrumpido. Sin embargo, Kpler señaló que algunos buques continúan atravesando el estrecho, aunque varios realizan el viaje sin activar el sistema de seguimiento marítimo AIS.

Irán afirma controlar el estrecho
Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos

“En contraste con otros segmentos de buques donde los movimientos prácticamente se han detenido, algunos petroleros siguen viajando hacia el este y el oeste a través del estrecho, y varios viajes se realizan sin el AIS”, explicó Matt Wright, analista principal de carga de Kpler.

(Con información de EFE)

