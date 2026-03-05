Cuánto cuestan las pick-up más caras del mercado y cómo les impactará el fin del “impuesto al lujo”

Cuáles son las pick-up más caras del mercado argentino. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Ante la baja del impuesto interno en la escala 2 que empezará a regir desde el 1° de abril, y un eventual impacto indirecto en la franja de vehículos que actualmente se venden en la Argentina con precios entre los 80 y 100 millones de pesos, marzo podría ser el último mes en el que el mercado tenga a las pick-up más caras en los precios actuales.

Si bien es cierto que las camionetas no pagan el impuesto al lujo y no se ven beneficiados con esta medida del Gobierno aprobada por el Congreso, esa era la condición que les permitió durante los últimos cinco años a los fabricantes subir la calidad de sus modelos, generar una serie de versiones de alta gama que resultaran atractivas como alternativa a un mercado cerrado en el que había pocas ofertas, y muy caras, de vehículos importados de alto equipamiento.

Los fabricantes de pick-up saben que esto es algo que puede suceder, aunque tienen a su favor la versatilidad de este tipo de vehículos y algunas otras ventajas como son el hecho de pagar el 10,5% de IVA y no el 21%, y de tener exenciones o reducciones de impuesto automotor (patente) en muchas jurisdicciones a lo largo de todo el país.

“Será una cuestión de mercado, los precios los van a validar los clientes, pero si un SUV que costaba 120.000.000 ahora va a tener un precio entre 103 y 106 millones, naturalmente habrá clientes que elijan comprar este vehículo y no una pick-up mediana de alta gama”, opinó un importador interesado por tener un portafolios de modelos que se veía afectado por el impuesto al lujo que se eliminará desde el mes próximo.

Cuáles son las camionetas más caras del mercado

Fiat Titano, el modelo que tiene la pick-up más accesible de las de alta gama

Fiat Titano Ranch AT 4x4: $69.410.000

La apuesta de Stellantis al entrar en una categoría en la que no había participado con anterioridad fue hacerlo con una gama de vehículos posicionados en precio por debajo de la media del segmento de las D-Pickup. Titano no lleva un año todavía en el mercado y tiene su modelo más equipado en un valor todavía alejado del techo de precios en el que podría haber impacto de la baja de otros vehículos por el impuesto interno.

Ram Dakota, la pick-up más reciente en el mercado argentino

Ram Dakota Laramie 2.2 AT 4x4: $72.070.000

Con la misma filosofía aplicada a la pick-up mediana de Fiat, la llegada de Ram Dakota a fin de año es todavía demasiado nueva en el mercado como para competir en volumen con los históricos fabricantes argentinos de camionetas. Dakota tiene dos versiones muy similares en equipamiento y precio, pero todavía está entre las más accesibles como una estrategia de penetración en los usuarios.

Nissan Frontier, ahora llega desde México

Nissan Frontier Pro4X: $72.733.500

Nissan dejó de fabricar en Córdoba en octubre, pero toda la gama de Frontier viene ahora importada desde México con la misma calidad y una renovación inminente. La gama es más amplia tiene 10 versiones de diferente equipamiento, y la de más alto perfil también está suficientemente alejada de nuevo precio que tendrán los SUV que dejarán de pagar impuestos internos.

La Chevrolet S10 es la única que se importa desde Brasil.

Chevrolet S10 2.8 TD 4x4 High Country AT: $73.852.900

La Chevrolet S10 era la única camioneta mediana que no se fabricaba en Argentina, y por lo tanto tenía una desventaja marcada por el “stock a mano” de unidades ante eventualidades como las que prácticamente la sacaron del mercado en 2022 y 2023 por la falta de permisos de importación que otorgaba el Gobierno. Con la economía abierta actual, esa dejó de ser una preocupación y puede competir en calidad y precio con los fabricantes locales con su versión más cara en un valor que podría no verse afectado.

Renault Alaskan, ya no se fabrica desde octubre de 2025

Renault Alaskan Iconic 2.3 dCi 4WD: $78.700.000

Probablemente, a partir de este modelo empiece a sentirse la presión sobre los precios que generará la eliminación del impuesto interno. Aunque la Renault Alaskan ya no se produce, el margen de la versión más equipada es alto y podría necesitar un ajuste para vender más rápidamente el remanente de producción.

Ford Ranger LTD+, una de las tres versiones con precio superior a los 80 millones de pesos

Ford Ranger LTD+ V6: $88.974.530

La Ranger LTD V6+ nació de esa necesidad y oportunidad que tuvieron las fábricas de conquistar al usuario que buscaba el confort de un SUV en una camioneta por falta de modelos disponibles, o con precios distorsionados negativamente hacia arriba por un impuesto que recargaba 53% a los autos más importados más caros. De hecho, en función de esta transformación del mercado, a fin de año empezaron a ampliar la familia de versiones con motor V6 a una versión menos equipada como la XLT.

Toyota Hilux GR-Sport IV, la versión deportiva de la pick-up más vendida de Argentina es la más cara de la línea

Toyota Hilux GR-SPORT IV 2.8 AT: $89.327.000

Esta es la versión más cara de Toyota en la linea Hilux por tratarse de una camioneta deportiva perteneciente a la serie Gazoo Racing. Sin embargo, las Hilux SRV y SRX también están por encima de los $75.000.000. Probablemente la GR-Sport no tenga tanta presión de modelos que ya no paguen impuesto al lujo por sus cualidades propias, pero las inmediatamente por debajo se podrían ver afectadas.

Volkswagen Amarok V6, la única pick-up que supera los $100.000.000

Volkswagen Amarok Black Style V6 4x4 AT: $105.156.800

Es la pick-up más cara del mercado, y también el vehículo argentino más caro entre todos los segmentos de uso particular y comercial liviano. La Volkswagen Amarok hizo “un culto” de su potente motor V6 y el resultado los llevó a incorporarlo en más de una versión y llevarlo a las cinco de mayor precio, todas con un precio superior a los 80 millones de pesos.