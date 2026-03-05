La escala salarial de los cajeros de supermercado en marzo 2026 varía entre $1.171.091 y $1.183.333 según la categoría, sumando básicos y sumas fijas (Freepik)

En marzo de 2026, los cajeros de supermercado cuentan con una escala salarial determinada por el último acuerdo paritario del sector.

La estructura de ingresos contempla el salario básico de cada categoría, sumas fijas y adicionales establecidos por convenio, aplicándose a todos los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 en casi todo el territorio nacional.

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en marzo 2026

Este mes, los cajeros de supermercado perciben sueldos netos que dependen de la categoría en la que se encuentren. La estructura salarial está compuesta por el básico correspondiente y dos sumas fijas no remunerativas.

La primera, de $40.000, ya formaba parte de los haberes en meses anteriores; la segunda, de $60.000, corresponde a una recomposición salarial reciente y se incorporó en marzo. Ambas sumas se sumarán al salario básico desde abril de 2026.

El salario de los cajeros de supermercado puede incrementarse con adicionales por función, como presentismo, antigüedad y tareas específicas (REUTERS/Francisco Loureiro)

Según la escala vigente, los cajeros A acceden a un salario neto de $1.171.091, mientras que los cajeros C llegan a $1.183.333 en marzo de 2026. Estos montos incluyen el salario básico y las sumas fijas mencionadas. La escala se aplica en todo el país, a excepción de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, donde rige un esquema diferenciado.

El monto final que percibe un cajero puede incrementarse gracias a los adicionales previstos en el convenio colectivo. El presentismo, por ejemplo, representa un 8,33% sobre el básico para quienes cumplen con la asistencia y puntualidad requeridas, sumándose a los haberes mensuales.

Además, la antigüedad aporta un 1% del salario básico por cada año trabajado, generando diferencias entre trabajadores con más o menos tiempo en la empresa.

Al analizar el espectro de ingresos, se observa que los administrativos y vendedores de mayor rango superan los $1.218.519 mensuales.

El presentismo representa un 8,33% adicional sobre el salario básico de los empleados que cumplen asistencia y puntualidad en supermercados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los cajeros de supermercado, el rango salarial va desde $1.171.091 a $1.183.333, dependiendo de la categoría. Estos valores reflejan la aplicación de la escala negociada en la última paritaria y contemplan las sumas fijas que, si bien en marzo son no remunerativas, se incorporarán al básico a partir de abril de 2026.

El recibo de sueldo de un cajero puede incluir adicionales específicos por función, como ocurre con el “armado de vidrieras” ($41.901,88), o los incentivos que reciben choferes y otros puestos. Cada función tiene su propio esquema de adicionales, que puede variar según el tamaño y la actividad de la empresa.

Cuándo cobran los empleados de Comercio, según la categoría

El acuerdo paritario vigente, que abarca a más de 1,2 millones de empleados del sector mercantil, establece la vigencia de la escala salarial hasta el 30 de abril de 2026. Hasta esa fecha, los trabajadores perciben los montos detallados en la escala, incluyendo las sumas fijas, que se incorporarán al básico a partir de abril.

La estructura salarial contempla el básico de cada categoría, las sumas fijas no remunerativas y los adicionales por función y antigüedad. Las diferencias entre categorías responden a las funciones, responsabilidades y tiempo en el puesto. Por ejemplo, mientras que un administrativo A recibe $1.167.268, un administrativo F accede a $1.218.519. Los vendedores de mayor rango también superan el $1.200.000 mensual.

El acuerdo paritario vigente para empleados de comercio rige hasta el 30 de abril 2026 y abarca a más de 1,2 millones de trabajadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen de adicionales es un componente fundamental en la determinación del ingreso mensual. El presentismo suma un 8,33% al ingreso de quienes cumplen con la asistencia y puntualidad, mientras que la antigüedad incrementa el sueldo básico en un 1% por cada año de servicio.

El proceso de revisión salarial prevé un análisis en marzo de 2026. Representantes sindicales y empresariales evalúan la evolución de los indicadores económicos y la incidencia de la inflación, con la posibilidad de nuevos ajustes para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Este mecanismo garantiza que los salarios no queden rezagados frente al aumento del costo de vida.

El convenio colectivo asegura transparencia en la liquidación de haberes, fijando parámetros claros para el cálculo del salario básico y los adicionales. Este esquema busca responder a la dinámica inflacionaria y preservar la capacidad de compra de los empleados de comercio.

De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en marzo 2026

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es el piso salarial legal que puede recibir un trabajador registrado en Argentina. En marzo de 2026, el valor mensual del SMVM se fija en $352.400 según la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Para los trabajadores jornalizados, el monto por hora es de $1.762.

El valor del SMVM aumentará progresivamente hasta agosto 2026, definiendo el piso salarial para los trabajadores registrados en Argentina (Freepik)

Esta cifra representa un aumento de $5.600 respecto al mes anterior, equivalente a una suba del 1,61%. El Gobierno nacional determinó los incrementos del SMVM por decreto, estableciendo actualizaciones mensuales hasta agosto de 2026. En abril, el salario mínimo se elevará a $357.800 mensuales y $1.789 por hora, en el marco de un cronograma de aumentos decrecientes.

El SMVM impacta también en otras prestaciones, como jubilaciones mínimas, pensiones, asignaciones y subsidios, ya que sirve de referencia para su cálculo. En marzo de 2026, la jubilación mínima asciende a $439.600,88 con bono, mientras que la Asignación Universal por Hijo es de $132.814 por cada hijo.

A diferencia de otras prestaciones sociales que se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor, el salario mínimo no se ajusta automáticamente por inflación, sino que depende de resoluciones oficiales y la dinámica del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El esquema de aumentos para los próximos meses ya está pautado: en mayo de 2026, el SMVM pasará a $363.000; en junio, a $367.800; en julio, a $372.400; y en agosto, a $376.600 mensuales. Estos valores marcan el piso salarial para todos los trabajadores registrados y definen el marco mínimo para el resto del mercado laboral argentino.