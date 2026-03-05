Economía

Bajó la oferta para comprar un auto 0 km a tasa 0%: cuáles son los planes y modelos disponibles en marzo

El contraste entre el escenario que viven las automotrices y los números oficiales de ventas sigue arrastrando consecuencias. En marzo hay menos ofertas de financiación a tasa 0%

Las marcas reducen su margen
Las marcas reducen su margen en marzo al no aumentar los precios, pero eso impacta en una menor oferta de financiación a tasa 0%

El tercer mes del año empieza con algunas novedades en los planes de financiación a tasa 0% de interés para la compra de los autos 0 km, como consecuencia de tener todavía un nivel de tasas algo elevadas en el sistema financiero, lo que expone a las automotrices a mayor quebranto para la subvención a los clientes.

Si bien se mantienen algunos planes con plazos de hasta 36 meses, en general se ha retraído la oferta a un año y un año y medio de duración para montos más altos y la financiación a 3 años solo se ofrece por montos bajos en relación al precio de las unidades.

El mercado automotor intenta mejorar las ventas que no siguen siendo una incógnita para varias marcas, porque no se condicen con las cifras oficiales que publicó el Gobierno el pasado sábado. Con ese objetivo, todas las marcas decidieron no aplicar aumentos de precios para este mes, pero eso impacta directamente en el presupuesto que se puede destinar a financiación subsidiada con intereses por debajo del mercado.

“Seguimos completamente a ciegas. No sabemos cuántos autos se vendieron el mes pasado. Cada marca puede hacer una revisión interna, pero eso es algo declarativo que no se puede constatar fehacientemente hasta que no lleguen las facturaciones de unidades. Además, nadie sabe como le fue a los competidores. Es muy difícil trabajar en estas condiciones”, confesó este miércoles a Infobae el Director de Ventas de una cadena de concesionarios.

Una sola versión del Renault
Una sola versión del Renault Kardian mantiene la financiación a 36 meses con tasa 0%

Las ofertas de financiación a tasa 0% para marzo

Renault ofrece acceder a ventas sin interés por medio de sus dos canales habituales. El convencional es por medio de su compañía financiera Mobilize Financial Services, a través de la cual se puede comprar casi todo el lineup de la marca con distintos montos y plazos.

Renault Kardian hasta $20.000.000 en 12 meses; Kardian Evolution hasta $12.000.000 en 36 meses; Kwid hasta $12.000.000 en 24 meses; el furgón Kangoo en 24 meses con un monto máximo de $16.000.000 y el vehículo de pasajeros con el mismo plazo pero con un monto de hasta $11.000.000. Además, está disponible Oroch hasta $16.000.000 en 24 meses; Duster hasta $15.000.000 en 18 meses y Logan en 18 meses hasta $13.000.000.

Por medio del canal digital Renault Store hay cupos limitados en marzo con tasa 0% (TNA) para Arkana hybrid E-Tech y Kardian, con financiación de hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas; Kwid hasta $12.000.000 y Duster hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.

Chevrolet agregó a su oferta
Chevrolet agregó a su oferta la posibilidad de pagar la primera cuota de la financiación a tasa 0% a los 60 días

General Motors renovó su campaña Chevrolet Season, que sumó una novedad interesante a los vehículos que ya se vendían con tasa 0%, y que es la posibilidad de pagar la primera cuota a partir de los 60 días de suscribir la operación en determinados planes.

La financiación a tasa 0% este mes tiene validez para Chevrolet Onix y Onix Plus en 24 meses con un monto de hasta $20.000.000; en 16 meses hasta %16.000.000, y en 12 meses hasta $15.000.000, con la opción del pago diferido de la primera cuota. Chevrolet Tracker con un plazo de 24 meses hasta $14.000.000; en 18 meses hasta $20.000.000 y en 12 meses hasta $15.000.000 con la primera cuota a los 60 días.

El resto de los modelos tienen menos ofertas. Chevrolet Spin se puede financiar a tasa 0% solo en 12 meses hasta $20.000.000; para la pick-up Montana en 12 meses, hasta $15.000.000 con la primera cuota al segundo mes de la operación; y para la camioneta mediana, la S10 y el SUV Trailblazer, con tasa 0% solo a 12 meses con el mismo sistema de diferimiento inicial por un monto de 22.500.000.

Entre los modelos electrificados, se puede comprar el Chevrolet Spark EUV con tasa 0% en 12 meses, hasta $15.000.000 y el Chevrolet Captiva PHEV con un monto máximo a financiar de $18.000.000. En ambos casos también con la primera cuota a 60 días.

La pick-up Fiat Titano y
La pick-up Fiat Titano y su similar Ram Dakota tienen un plan de financiación a tasa 0% con un monto mayor al resto de los modelos de las marcas

Stellantis es una de las compañías que redujo la oferta de financiación para marzo, aunque mantiene planes razonables con menores plazos que en meses anteriores en algunos modelos. Fiat tiene financiación de hasta $18.000.000 en 18 meses a tasa 0% y de hasta $24.000.000 en 12 meses a tasa 0%. Para el modelo Titano en especial, se pueden financiar hasta $30.000.000 en 12 meses a tasa 0%. La alternativa de créditos UVA financia hasta el 80% del valor con un monto máximo $20.000.000 en 24 meses a tasa 0%.

Peugeot mantiene la conocida “Tasa Express” para toda la gama, con tasa 0% hasta 18 meses y un monto máximo $16.000.000. También la opción de créditos UVA a 24 meses hasta $24.000.000 para modelos 208, Partner y 2008. En el caso de Citroën, la “Tasa Express” es para toda la gama excepto el nuevo C4, con tasa 0% hasta 18 meses pero un monto de $18.000.000. Hay, además, una “Tasa Exclusiva” para Basalt Dark Edition, Shine y Aircross Shine de $20.000.000 a tasa 0% en 12 meses.

Jeep y RAM financian a tasa fija 0% en 12 meses hasta $24.000.000, y a 18 meses hasta $18.000.000 para todos los modelos, con una línea UVA en 12 meses hasta $30.000.000 para todos los modelos. Para el modelo Dakota hay una financiación especial de hasta $30.000.000 en 12 meses a tasa 0% y créditos UVA a 24 meses, hasta $24.000.000 para toda la gama. Por último, la marca de lujo DS ofrece tasa 0% en 18 meses hasta $20.000.000 para toda la gama.

