Jornada financiera: rebotaron los bonos argentinos y el riesgo país cayó 7% ante una mejora del contexto global

Las bolsas globales procuran superar el escenario de pánico por el conflicto en Irán.

Con amplias subas, los bonos soberanos en dólares de la Argentina fueron los protagonistas de los negocios financieros de este miércoles, mientras que las acciones exhibieron un comportamiento mixto a pesar de un clima más distendido para los bolsas internacionales, aún pendientes de la evolución del conflicto bélico en Irán.

Con índices que en los mercados de Nueva York ascendieron en torno a 1%, el petróleo se reacomodó ligeramente a la baja, con un barril de Brent del Mar del Norte aún en los 81 dólares (-0,1%), en sus niveles más altos desde julio de 2024.

Mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,7% en pesos, en los 2.579.970 puntos -condicionado por la baja local del dólar-, los bonos soberanos en dólares progresaron un 1,6% en promedio -con alzas más pronunciadas en los títulos con mayor duration-, con un riesgo país de JP Morgan que descontó 41 unidades o 7,1% para la Argentina, en los 534 puntos básicos, para regresar al nivel del 23 de febrero.

En el panel líder de la Bolsa porteña predominaron las bajas, aunque con algunas destacadas subas puntuales, como el caso de Ternium Argentina (+4,6%), Aluar (+4,9%) y Telecom (+3,4%).

En Wall Street los ADR argentinos tuvieron tónica más firme, con alzas generalizadas en dólares, donde Telecom avanzó más de 6 por ciento.

“Para entender la rueda de hoy de Argentina hay que primero analizar el contexto internacional. Veníamos de dos ruedas muy complicadas en Estados Unidos con acciones de riesgo bajando fuertemente, monedas emergentes depreciándose. Hoy da la sensación que el clima es otro, que hay un poco más tranquilidad, no se opera con pánico, así que la rueda de Argentina es positiva, los bonos en dólares suben y el dólar opera estable en 1.415 a 1.420 pesos”, explicó Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.

“Las acciones también están recuperando en Estados Unidos: suben cerca de 1 por ciento. Es una rueda donde el mercado trata de acomodarse y asentarse en estos nuevos precios, que son precios de guerra, no son los precios de equilibrio sino que es una situación atípica con un petróleo en 80 dólares. Por eso las acciones de riesgo como las argentinas están golpeadas y sí es para destacar que los bonos en dólares ayer tuvieron una mala rueda, pero vienen hoy ya recuperándose y comportándose realmente muy bien durante todo estos días de incertidumbre”, definió Colombo.

“Continúa la tensión global con impactos en los mercados mundiales, y se reavivan las expectativas de incremento en la inflación global. A nivel local, las perspectivas de inflación no descienden en el nivel que quisiera el Gobierno, donde los repuntes en alimentos y precios de hacienda impactan en las góndolas. Adicionalmente, los aumentos tarifarios y reducciones de subsidios anticipan un nivel de inflación para febrero en el orden del 2,7% promedio”, describió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital,

El dólar retomó las bajas

Con un discreto monto negociado de USD 331,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió este miércoles 14,50 pesos o 1%, a $1.400,50 para la venta.

“Desde el comienzo predominó la oferta, tal como viene sucediendo en las ruedas anteriores -con la excepción de la jornada de ayer-. En ese nivel logró operar de manera relativamente equilibrada y con mayor profundidad que la observada en la rueda previa”, comentó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“De esta forma, la jornada se desarrolló con una amplitud de precios algo menor a la de los últimos días, moviéndose dentro de un rango de $1.399–$1.407. Finalmente el tipo de cambio mayorista cerró en $1.400,50, nivel que en las últimas ruedas viene funcionando como un punto de equilibrio para el mercado", completó Nicolás Merino.

El Banco Central fijó una banda superior de se esquema cambiario en los $1.614,52, que dejó al tipo de cambio oficial a $214,02 o 15,2% de dicho límite.

“El dólar mayorista arranca la rueda más flojo y así es que testea regresar a los $1.400 a partir de la expectativa de mayor oferta de divisas, ya no sólo desde las emisiones corporativas y provinciales sino también de liquidaciones de la cosecha gruesa que se acercan”, señaló el economista Gustavo Ber.

“Con tasas en pesos que siguen intentando normalizarse, la atención se traslada al ritmo de remonetización que podrían próximamente llevar adelante las autoridades aprovechando el amigable contexto financiero, toda vez que dicho proceso contribuiría positivamente sobre el nivel de actividad”, amplió el titular del Estudio Ber.

El dólar al público en el Banco Nación cayó 15 pesos o 1%, a $1.420 para la venta, mientras que el dólar blue descontó diez pesos o 0,7%, a 1.415 pesos.

El Banco Central compró USD 40 millones en el mercado, el 12,1% de la oferta, mientras que las reservas internacional brutas crecieron en USD 73 millones, a 46.208 millones de dólares.