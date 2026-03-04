Cuánto cobran los caseros en marzo 2026

En marzo de 2026, el salario de los caseros alcanzó $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes tras el último ajuste (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026, el salario del personal doméstico, y en particular de los caseros, experimentó nuevos ajustes que impactaron de forma directa en los ingresos de quienes trabajan en esta modalidad.

Un reciente acuerdo paritario introdujo un incremento salarial del 1,5% respecto al mes anterior y la continuidad de un bono extraordinario por única vez, que varía según la cantidad de horas trabajadas.

Cuánto cobra un casero por hora en marzo 2026

El salario del casero —quien reside en el lugar de trabajo y asume el cuidado integral del hogar— se estableció en marzo de 2026 en $3.599,86 por hora. Este valor responde al ajuste pactado en la última revisión salarial, y se aplica tanto a quienes desarrollan tareas de mantenimiento y vigilancia en viviendas como a quienes cumplen funciones permanentes para la familia empleadora.

En cuanto al ingreso mensual, el casero que trabaja a jornada completa alcanza $455.160,14 por mes. Este monto se desprende del cálculo de horas y días trabajados, siguiendo los criterios fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Cómo es el convenio de los caseros

La paritaria de casas particulares estableció un aumento total del 3% entre febrero y marzo de 2026 para caseros y otras categorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El convenio que regula la actividad de los caseros forma parte del régimen especial para personal de casas particulares. Este marco normativo establece que todo empleador debe registrar la relación laboral ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sin importar la cantidad de horas ni la modalidad de trabajo del casero.

El registro se realiza a través del sistema ARCA, que permite cargar los datos personales, la dirección donde se prestan las tareas y las condiciones específicas del empleo.

El régimen contempla obligaciones como el pago de salarios mínimos, aportes jubilatorios, cobertura de salud y seguro de accidentes.

La modalidad de los caseros implica disponibilidad plena y responsabilidad sobre el inmueble, diferenciándose así de otras categorías del sector por la exigencia de permanencia en el domicilio.

Además, estipula adicionales por antigüedad —equivalente al 1% extra por cada año trabajado con el mismo empleador—, así como un plus del 30% sobre el salario mínimo para quienes desarrollan tareas en zonas consideradas desfavorables (provincias patagónicas y ciertas áreas del sur bonaerense).

Cómo fue la última paritaria

El convenio establece que los empleadores de caseros deben registrar la relación laboral ante la AFIP a través del sistema ARCA

La última paritaria para el personal de casas particulares, incluyendo caseros, se resolvió mediante un acuerdo en la sede de la Secretaría de Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, la Cntcp dispuso un aumento salarial total del 3%: el primer tramo del 1,5% se aplicó en febrero y el segundo, en marzo de 2026. Este incremento afecta tanto a los valores por hora como a los salarios mensuales.

De manera complementaria, se estableció el pago de un bono extraordinario, no remunerativo, para febrero y marzo. El monto de este bono depende de la carga horaria semanal: $8.000 para menos de 12 horas, $11.500 para entre 12 y 16 horas, y $20.000 para más de 16 horas trabajadas por semana.

Esta suma no se toma en cuenta para el cálculo de aportes jubilatorios, aguinaldo ni vacaciones, pero representa un ingreso adicional que se abona junto al salario habitual. La revisión paritaria se realiza de manera periódica y contempla nuevas reuniones a partir de abril, en función de la evolución del índice de precios y el contexto económico general.

Cuánto cobran los trabajadores de casas particulares en marzo 2026, según la categoría

El esquema salarial para el personal de casas particulares distingue entre varias categorías, cada una con valores diferenciados según las tareas y la modalidad de trabajo (con o sin retiro). En marzo de 2026, los valores mínimos oficiales por hora y por mes son los siguientes:

El régimen especial para caseros contempla cobertura de salud, aportes jubilatorios, seguro de accidentes y pago de salarios mínimos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Supervisión: $4.013,30 por hora con retiro, $4.382,63 sin retiro; salario mensual de $500.649,26 con retiro y $556.024,76 sin retiro.

Tareas específicas (cocina, jardinería, chofer): $3.807,87 por hora con retiro, $4.161,54 sin retiro; $466.154,67 mensual con retiro y $517.277,03 sin retiro.

Caseros: $3.599,86 por hora; $455.160,14 por mes.

Asistencia y cuidado de personas: $3.599,86 por hora con retiro, $4.012,14 sin retiro; $455.160,14 mensual con retiro, $505.578,34 sin retiro.

Tareas generales (limpieza, lavado, planchado): $3.348,37 por hora con retiro, $3.599,86 sin retiro; $410.773,52 mensual con retiro, $455.160,14 sin retiro.

A estos montos se suman adicionales obligatorios, como el plus por antigüedad y el adicional por zona desfavorable, cuando corresponda. Las sumas extraordinarias, tales como el bono no remunerativo, complementan estos ingresos y buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y la variación en el costo de vida.