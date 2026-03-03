Economía

Por la baja en las ventas, las automotrices decidieron no aumentar el precio de los 0 km en marzo

Mientras el Gobierno asegura que las ventas solo cayeron un 5% en febrero, los fabricantes mantienen sus listas de precios sin alteraciones para poder vender más

Guardar
Todas las marcas que fabrican
Todas las marcas que fabrican vehículos en Argentina decidieron congelar sus precios para marzo en busca de levantar el nivel de ventas que fue menor al esperado en enero y febrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como pocas veces había ocurrido en los últimos años, todas las automotrices argentinas decidieron no aumentar los precios de los autos para marzo, incluso a pesar de un índice de inflación de enero que fue superior al del mes anterior y con una proyección que podrá bajar levemente, pero que también sería superior al 2% cuando se conozcan los resultados de febrero.

Así, en marzo no habrá cambios de precios en las listas de las 9 marcas de autos que tienen producción local, ya sea en la categoría de automóviles particulares compactos, en SUV o en pick-ups. El primero en tomar la decisión fue Ford, que lo hizo el viernes pasado, antes de conocerse los únicos y escasos números que distribuyó el sábado por la mañana la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

Ya este lunes por la mañana comunicaron también su decisión de no cambiar los precios para marzo Toyota, Stellantis y General Motors; y curiosamente, a media tarde del primer día hábil del mes, Renault y Volkswagen confirmaron que tampoco modificarán sus listas respecto a los valores de febrero. A ellos se sumaron Nissan y Hyundai, que no tienen plantas locales pero importan autos sin arancel desde México y Brasil, y que tampoco aumentarán precios.

La decisión fue independiente de cada marca, no se trató de una medida consensuada, porque incluso en las reuniones de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), aunque se discuten todo tipo de temas, cualquier excepto los referidos a políticas comerciales, ya que eso podría interpretarse como una cartelización del mercado automotor.

La cifra de 42.277 patentamientos
La cifra de 42.277 patentamientos tomó por sorpresa a todo el sector automotor. Se espera la publicación del detalle de marcas y modelos para ver cómo se llegó a ese resultado en febrero

La razón de una medida poco habitual

La decisión de congelar los precios de los autos 0 km está motivada exclusivamente en la actual situación del mercado, que aunque registró patentamientos buenos en enero y febrero, totalizando 109.045 unidades, en ninguno de ambos meses pudo alcanzar la cifra de referencia interanual de 2025, cuando se sumaron 114.090 patentamientos.

La diferencia estadística parece menor, apenas es una baja del 4,4%, sin embargo, para las marcas febrero fue un mes muy difícil, y en varios casos hubo que recurrir a reducir márgenes o unificar objetivos de ventas a 60 días y no más a 30 como es habitual, para poder compensar la falta de ventas.

El hecho de encontrar a todas las automotrices tomando la decisión de no subir los precios aun con un índice de inflación todavía elevado para un escenario macroeconómico mucho más ordenado como es el actual, confirma que las cifras reveladas por DNRPA no parecen reflejar la realidad del sector.

El sábado a la mañana, cuando se dieron a conocer los 42.277 patentamientos de febrero, el desconcierto ganó a los ejecutivos de las marcas, ya que esperaban superar las 35.000 unidades como un resultado aceptable, aunque preocupante.

Incluso en varios Registros del Automotor llamó la atención que en el mismo informe se registraran 71.379 altas de motocicletas, que representarían el mejor mes de febrero desde 2014, año en el que se registra la estadística más antigua de acuerdo a la DNRPA.

Los datos oficiales de la
Los datos oficiales de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor para febrero de 2026 muestran una significativa caída intermensual del 37% en patentamientos de automotores 0 km en Argentina. (DNRPA)

Estadísticas que confundieron a todos

Este lunes hubo datos cruzados contradictorios. Mientras desde todos los sectores, incluidos los medios de comunicación, se solicitaron a la DNRPA que fueran publicadas planillas más amplias en las que se pudiera desglosar los datos por marcas, modelos, versiones, orígenes y sistemas de propulsión, durante algunas horas hubo un apartado en el sitio web del organismo en el que se detallaban los patentamientos de febrero por provincia, y en los cuales la suma daba algo menos de 35.000 unidades, casualmente la cifra que el sector daba como probable en los días previos.

Ante la consulta por esta diferencia entre las cifras del informe y las del apartado de “Boletines Estadísticos”, Infobae no obtuvo respuesta. Sin embargo, a partir del mediodía esos datos ya no se pudieron ver y en su lugar se encontró una leyenda que decía “Página fuera de servicio. Por favor, intenta nuevamente más tarde”.

A última hora de la tarde, fuentes cercanas al Ministerio de Justicia aseguraron que se trató de inconvenientes en la carga de los datos, y que los resultados de febrero serían actualizados en las próximas horas.

Temas Relacionados

mercado automotorDNRPAPrecios autos 0km congeladosúltimas noticiasventa de autos

Últimas Noticias

El petróleo sigue en alza y los mercados globales operan en caída tras los nuevos ataques en Medio oriente

El precio del barril de petróleo Brent se acerca a los 85 dólares. Las bolsas europeas muestran números en rojo

El petróleo sigue en alza

Cómo va a impactar el conflicto en Medio Oriente en el precio de la nafta, según el presidente de YPF

Horacio Marín anticipó qué política seguirá la compañía, en un contexto global marcado por la volatilidad en el valor del petróleo

Cómo va a impactar el

El cierre del estrecho de Ormuz puso a China en alerta: es el principal comprador de petróleo de Irán

El régimen de Beijing se abastece con más del 80% del combustible que vende Teherán y es clave para su maquinaria industrial, por lo que rogó “garantizar un suministro de energía estable y sin problemas”

El cierre del estrecho de

Fuertes pérdidas en las principales bolsas europeas y subas de los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente

Los mercados sienten el impacto de los ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se extendieron a varias naciones árabes y comprometen la provisión de energía por el cierre del estrecho de Ormuz

Fuertes pérdidas en las principales

El uso de criptomonedas sigue creciendo: por qué muchos argentinos las utilizan pero no lo saben

Hay cuatro veces más usuarios cripto que en 2021. Se incorporan nuevos usos y herramientas utilizando su soporte tecnológico

El uso de criptomonedas sigue
DEPORTES
Los detalles sobre el rumor

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

La electrizante definición rueda a rueda del Moto3 en la antesala del MotoGP: ganó por apenas 3 milésimas de segundo

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

TELESHOW
El mensaje de Fito Páez

El mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: “Es emocionante verte atravesar el tiempo”

“¿Papá, te vas a morir?”: el conmovedor relato de Jairo Straccia sobre el diagnóstico médico que transformó su vida

La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

INFOBAE AMÉRICA

“Pedagogías de guerra”, la exposición

“Pedagogías de guerra”, la exposición ucraniana que desafía los clichés

Cinco días de tornados y granizo amenazan a millones de personas en 6 estados de EEUU

Uruguay: Orsi anuncia cárceles de máxima seguridad y ministerio de justicia en discurso de balance por el año de gestión

Cubanos se movilizaron en Uruguay pidiendo ayuda humanitaria y libertad de presos políticos: “La dictadura va a caer”

Rematan autos de alta gama de una imputada por megaestafa ganadera en Uruguay: los precios de cada uno