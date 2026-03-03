Por la baja en las ventas, las automotrices decidieron no aumentar el precio de los 0 km en marzo

Todas las marcas que fabrican vehículos en Argentina decidieron congelar sus precios para marzo en busca de levantar el nivel de ventas que fue menor al esperado en enero y febrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como pocas veces había ocurrido en los últimos años, todas las automotrices argentinas decidieron no aumentar los precios de los autos para marzo, incluso a pesar de un índice de inflación de enero que fue superior al del mes anterior y con una proyección que podrá bajar levemente, pero que también sería superior al 2% cuando se conozcan los resultados de febrero.

Así, en marzo no habrá cambios de precios en las listas de las 9 marcas de autos que tienen producción local, ya sea en la categoría de automóviles particulares compactos, en SUV o en pick-ups. El primero en tomar la decisión fue Ford, que lo hizo el viernes pasado, antes de conocerse los únicos y escasos números que distribuyó el sábado por la mañana la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

Ya este lunes por la mañana comunicaron también su decisión de no cambiar los precios para marzo Toyota, Stellantis y General Motors; y curiosamente, a media tarde del primer día hábil del mes, Renault y Volkswagen confirmaron que tampoco modificarán sus listas respecto a los valores de febrero. A ellos se sumaron Nissan y Hyundai, que no tienen plantas locales pero importan autos sin arancel desde México y Brasil, y que tampoco aumentarán precios.

La decisión fue independiente de cada marca, no se trató de una medida consensuada, porque incluso en las reuniones de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), aunque se discuten todo tipo de temas, cualquier excepto los referidos a políticas comerciales, ya que eso podría interpretarse como una cartelización del mercado automotor.

La cifra de 42.277 patentamientos tomó por sorpresa a todo el sector automotor. Se espera la publicación del detalle de marcas y modelos para ver cómo se llegó a ese resultado en febrero

La razón de una medida poco habitual

La decisión de congelar los precios de los autos 0 km está motivada exclusivamente en la actual situación del mercado, que aunque registró patentamientos buenos en enero y febrero, totalizando 109.045 unidades, en ninguno de ambos meses pudo alcanzar la cifra de referencia interanual de 2025, cuando se sumaron 114.090 patentamientos.

La diferencia estadística parece menor, apenas es una baja del 4,4%, sin embargo, para las marcas febrero fue un mes muy difícil, y en varios casos hubo que recurrir a reducir márgenes o unificar objetivos de ventas a 60 días y no más a 30 como es habitual, para poder compensar la falta de ventas.

El hecho de encontrar a todas las automotrices tomando la decisión de no subir los precios aun con un índice de inflación todavía elevado para un escenario macroeconómico mucho más ordenado como es el actual, confirma que las cifras reveladas por DNRPA no parecen reflejar la realidad del sector.

El sábado a la mañana, cuando se dieron a conocer los 42.277 patentamientos de febrero, el desconcierto ganó a los ejecutivos de las marcas, ya que esperaban superar las 35.000 unidades como un resultado aceptable, aunque preocupante.

Incluso en varios Registros del Automotor llamó la atención que en el mismo informe se registraran 71.379 altas de motocicletas, que representarían el mejor mes de febrero desde 2014, año en el que se registra la estadística más antigua de acuerdo a la DNRPA.

Los datos oficiales de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor para febrero de 2026 muestran una significativa caída intermensual del 37% en patentamientos de automotores 0 km en Argentina. (DNRPA)

Estadísticas que confundieron a todos

Este lunes hubo datos cruzados contradictorios. Mientras desde todos los sectores, incluidos los medios de comunicación, se solicitaron a la DNRPA que fueran publicadas planillas más amplias en las que se pudiera desglosar los datos por marcas, modelos, versiones, orígenes y sistemas de propulsión, durante algunas horas hubo un apartado en el sitio web del organismo en el que se detallaban los patentamientos de febrero por provincia, y en los cuales la suma daba algo menos de 35.000 unidades, casualmente la cifra que el sector daba como probable en los días previos.

Ante la consulta por esta diferencia entre las cifras del informe y las del apartado de “Boletines Estadísticos”, Infobae no obtuvo respuesta. Sin embargo, a partir del mediodía esos datos ya no se pudieron ver y en su lugar se encontró una leyenda que decía “Página fuera de servicio. Por favor, intenta nuevamente más tarde”.

A última hora de la tarde, fuentes cercanas al Ministerio de Justicia aseguraron que se trató de inconvenientes en la carga de los datos, y que los resultados de febrero serían actualizados en las próximas horas.