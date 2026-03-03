Economía

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires subieron por encima de la inflación en febrero

Los valores en el mercado porteño continúan aumentando y alquilar un dos ambientes ya cuesta casi $800.000

El precio de un monoambiente
El precio de un monoambiente en la Ciudad se sitúa en $679.578 mensuales

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires registraron en febrero un incremento del 3,5%, por encima de la inflación estimada para el mes, que según varios analistas sería similar al 2,9% registrado en enero mientras que para el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA será de 2,4%. En los últimos doce meses, la suba fue de 34,8%, superando tanto la inflación anual como el ajuste de 33,9% que establece el Índice para Contratos de Locación (ICL).

Así surge de un relevamiento elaborado por Zonaprop. En detalle, el precio de un monoambiente en la Ciudad se sitúa en $679.578 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes alcanza los $790.801.

Para quienes buscan más espacio, un departamento de tres ambientes requiere un desembolso promedio de $1.060.751.

Evolución mensual del precio medio
Evolución mensual del precio medio de alquiler de un dos ambientes en la Ciudad (Zonaprop)

El informe ubica a Puerto Madero como el barrio más caro de la Ciudad, donde el valor medio de un alquiler para un departamento de 2 ambientes asciende a $1.322.428. En el ranking de zonas con precios elevados le siguen Palermo, con $891.258, y Núñez, con $878.433.

Por el contrario, Lugano se mantiene como el barrio más accesible, con un promedio de $643.142 mensuales. A esa lista se suman Floresta, cuyo valor ronda los $674.060, y Liniers, con $679.318.

Los precios de alquiler de
Los precios de alquiler de un dos ambientes en CABA por barrios (Zonaprop)

En tanto, el relevamiento de la Universidad de San Andrés y Mercado Libre para el AMBA arroja un aumento de los alquileres de 2,3% para las casas y 1,1% para los departamentos.

En comparación con febrero de 2025, los valores en pesos corrientes aumentaron 32,8% en el caso de las casas y 28,6% en los departamentos.

En la comparación mensual contra enero de 2026, los precios por metro cuadrado de alquiler de casas registraron variaciones mixtas en el Gran Buenos Aires (GBA): bajaron 2,6% en la zona Norte, subieron 1% en el Sur y retrocedieron 1,6% en el Oeste.

En el mercado de departamentos, en cambio, se observaron incrementos en todas las zonas analizadas: 3,9% en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 1,1% en GBA Norte, 1,6% en GBA Sur y 2% en GBA Oeste.

Si se analiza la evolución interanual por aglomerado, el mayor aumento en casas se dio en GBA Sur, con un alza del 53,2%. Le siguieron GBA Norte, con 28,7%, y GBA Oeste, con 26,2%.

En el segmento de departamentos, los incrementos frente a febrero del año pasado fueron de 35,4% en CABA, 29% en GBA Norte, 33,8% en GBA Sur y 33,3% en GBA Oeste.

En el segmento de departamentos,
En el segmento de departamentos, los incrementos frente a febrero del año pasado fueron de 35,4% en CABA, 29% en GBA Norte, 33,8% en GBA Sur y 33,3% en GBA Oeste.

Al desagregar la información por municipios y barrios con suficiente cantidad de datos, se advierte que el mayor aumento intermensual en el alquiler de casas dentro del AMBA —sin contar CABA— se registró en Ezeiza, con una suba del 2,2%.

En el caso de los departamentos, el mayor incremento se observó en Avellaneda, con 4,5%. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el barrio con la suba mensual más elevada en el precio por metro cuadrado de departamentos fue Almagro, con un alza del 5%.

Por último, el informe destaca un fuerte incremento en la oferta de departamentos en alquiler: creció 215,5% en comparación con noviembre de 2023, según datos relevados al 25 de febrero de este año.

Precios de venta

Zonaprop también relevó los precios de los departamentos en CABA, destacando que comenzaron a incrementarse luego de 3 meses de estabilidad. El valor del metro cuadrado subió un 0,2% en febrero y se ubica en 2.455 dólares. En los últimos doce meses, aumentaron un 1,15%.

Un monoambiente tiene un valor promedio de USD 108.337, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en USD 129.998 y uno de tres ambientes alcanza los USD 178.850.

Puerto Madero (USD 6.152/m²), Núñez (USD 3.413/m²) y Palermo (USD 3.390/m²) se mantienen al frente del ranking de los barrios con la oferta más cara de la Ciudad de Buenos Aires.

En el otro extremo, Lugano presenta el valor más bajo para la compra, con un precio de USD 1.098/m². Le siguen Nueva Pompeya (USD 1.478/m²) y La Boca (USD 1.560/m²).

