Economía

El uso de criptomonedas sigue creciendo: por qué muchos argentinos las utilizan pero no lo saben

Hay cuatro veces más usuarios cripto que en 2021. Se incorporan nuevos usos y herramientas utilizando su soporte tecnológico

Guardar
Argentina es el país con
Argentina es el país con más usuarios activos de apps de criptomonedas en América Latina

La adopción de las criptomonedas en Argentina es superior a la mayoría de los países de América Latina. Los argentinos lideran la región en términos de usuarios activos mensuales per cápita, totalizando el 12% de su población. Venezuela, el país que lo sigue, no llega al 8%; Brasil no supera el 3 por ciento.

En Argentina, hoy existen 4 veces más usuarios activos en las billeteras cripto que en 2021. Los datos que muestran este avance y una posición de vanguardia surgen del informe “Estado de la industria Crypto 2025″, elaborado por Lemon.

Pero el dato central del reporte no pasa por el cuánto sino por el qué. Tanto a nivel local como regional, las criptomonedas empiezan a mostrar usos y servicios que las integran al resto del sistema financiero en donde la clave es su tecnología.

Tanto a nivel local como regional, las criptomonedas empiezan a mostrar usos y servicios que las integran al resto del sistema financiero en donde la clave es su tecnología

El mejor ejemplo de esta tendencia son los pagos con Pix. Desde hace más de un año, muchas billeteras permitieron pagar en Brasil en base a la tecnología cripto. En ocasiones, los usuarios lo ignoran: simplemente saben que tienen una herramienta que funciona en forma simple, rápida, de costo bajo. Y la utilizan, a menudo desconociendo que cuando pagan un choclo en una playa brasileña usando sus pesos, hay una operación cripto detrás.

infografia

Para que los argentinos paguen con Pix, el medio de pago más usado en Brasil, muchas billeteras usan dólares digitales. Eso les permite pagar como si fueran locales, en pesos, sin tarjetas y sin reales. Argentina registró 5,4 millones de descargas de apps cripto durante 2025, y más del 90% corresponden a billeteras que implementaron pagos con Pix, según el informe.

Lemon estima que el 40% de los que se bajaron la app solo para usar Pix, sigue dándole algún uso cuando regresa de su viaje.

Pix no es el único caso de uso alternativo a la simple compra de criptomonedas como vía de ahorro. Las stablecoins (cripto atadas al valor del dólar) se expandieron para esquivar el cepo y refugiarse frente a la inflación. “Hoy, son mucho más: una puerta de entrada a una nueva forma de mover, recibir e invertir dinero usando crypto como tecnología”, resalta el informe, añadiendo que se utilizan para “resolver las limitaciones” que aparecen en el sistema tradicional.

Cripto dejo de ser una moda o una novedad. Por eso hay que hablar de cripto como infraestructura, como tecnología, como una parte más del sistema financiero

Los dólares digitales son usados como “rampa” para depositar y retirar dólares bancarios, tras acreditarse en USDC. También son utilizados para recibir dólares o euros de bancos de EEUU o de Europa.

“En tiempos de estabilidad, los dólares digitales compiten como un activo más dentro del universo financiero. Pero cuando las monedas locales tambalean por inflación, controles de capital o pérdida de confianza institucional, es cuando más valor demuestran”, destacó el reporte.

Se registró además un movimiento sofisticado en los compradores de dólares digitales: hubo más compras cuando el dólar estaba barato y más ventas cuando estaba cerca del techo de la banda cambiaria. Lo mismo ocurrió con el Bitcoin: lejos de seguir el pánico internacional, los picos de compradores aparecen cuando el precio baja.

infografia

El mundo cripto también ofrece variantes de inversión con herramientas que ofrecen rendimientos atados al dólar en el ámbito de las finanzas descentralizadas. Varias compañías preparan productos con “pesos tokenizados”, con el objetivo de ofrecer tasas superiores a las opciones tradicionales.

“Cripto dejo de ser una moda o una novedad. Por eso hay que hablar de cripto como infraestructura, como tecnología, como una parte más del sistema financiero. Estamos transitando el camino hacia esa integración al resto del sistema, creando servicios con el soporte tecnológico de las cripto”, explicó Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon.

Hay que hablar de cripto como infraestructura, como tecnología, como una parte más del sistema financiero (Raimondi)

Esos tres países, la Argentina, Venezuela y Brasil, son los únicos de la región que integran el top 20 a nivel global. Y los montos operados son cada vez más grandes. En 2025, con la incorporación de inversores institucionales, Brasil dio un salto del 250% en 2025 y alcanzó los USD 318.000 millones en valor cripto recibido. Argentina la secundó con un total de USD 93.000 millones.

Por ser amigables con la tecnología o por la necesidad de esquivar dificultades, lo cierto es que durante 2025 en América Latina los usuarios activos mensuales de América Latina crecieron 3 veces más rápido que en Estados Unidos y aumentaron cerca de un 18% frente al año anterior.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoindólares digitalesPixPagos con pixLemonstablecoinsÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por la baja en las ventas, las automotrices decidieron no aumentar el precio de los 0 km en marzo

Mientras el Gobierno asegura que las ventas solo cayeron un 5% en febrero, los fabricantes mantienen sus listas de precios sin alteraciones para poder vender más

Por la baja en las

El petróleo sigue en alza y los mercados globales operan en caída tras los nuevos ataques en Medio oriente

El precio del barril de petróleo Brent se acerca a los 85 dólares. Las bolsas europeas muestran números en rojo

El petróleo sigue en alza

Cómo va a impactar el conflicto en Medio Oriente en el precio de la nafta, según el presidente de YPF

Horacio Marín anticipó qué política seguirá la compañía, en un contexto global marcado por la volatilidad en el valor del petróleo

Cómo va a impactar el

El cierre del estrecho de Ormuz puso a China en alerta: es el principal comprador de petróleo de Irán

El régimen de Beijing se abastece con más del 80% del combustible que vende Teherán y es clave para su maquinaria industrial, por lo que rogó “garantizar un suministro de energía estable y sin problemas”

El cierre del estrecho de

Fuertes pérdidas en las principales bolsas europeas y subas de los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente

Los mercados sienten el impacto de los ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se extendieron a varias naciones árabes y comprometen la provisión de energía por el cierre del estrecho de Ormuz

Fuertes pérdidas en las principales
DEPORTES
Los detalles sobre el rumor

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

La electrizante definición rueda a rueda del Moto3 en la antesala del MotoGP: ganó por apenas 3 milésimas de segundo

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

TELESHOW
El mensaje de Fito Páez

El mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: “Es emocionante verte atravesar el tiempo”

“¿Papá, te vas a morir?”: el conmovedor relato de Jairo Straccia sobre el diagnóstico médico que transformó su vida

La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco días de tornados y

Cinco días de tornados y granizo amenazan a millones de personas en 6 estados de EEUU

Uruguay: Orsi anuncia cárceles de máxima seguridad y ministerio de justicia en discurso de balance por el año de gestión

Cubanos se movilizaron en Uruguay pidiendo ayuda humanitaria y libertad de presos políticos: “La dictadura va a caer”

Rematan autos de alta gama de una imputada por megaestafa ganadera en Uruguay: los precios de cada uno

El argentino Julio Le Parc tendrá una mega muestra en la Tate Modern