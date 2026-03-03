El uso de criptomonedas sigue creciendo: por qué muchos argentinos las utilizan pero no lo saben

Argentina es el país con más usuarios activos de apps de criptomonedas en América Latina

La adopción de las criptomonedas en Argentina es superior a la mayoría de los países de América Latina. Los argentinos lideran la región en términos de usuarios activos mensuales per cápita, totalizando el 12% de su población. Venezuela, el país que lo sigue, no llega al 8%; Brasil no supera el 3 por ciento.

En Argentina, hoy existen 4 veces más usuarios activos en las billeteras cripto que en 2021. Los datos que muestran este avance y una posición de vanguardia surgen del informe “Estado de la industria Crypto 2025″, elaborado por Lemon.

Pero el dato central del reporte no pasa por el cuánto sino por el qué. Tanto a nivel local como regional, las criptomonedas empiezan a mostrar usos y servicios que las integran al resto del sistema financiero en donde la clave es su tecnología.

El mejor ejemplo de esta tendencia son los pagos con Pix. Desde hace más de un año, muchas billeteras permitieron pagar en Brasil en base a la tecnología cripto. En ocasiones, los usuarios lo ignoran: simplemente saben que tienen una herramienta que funciona en forma simple, rápida, de costo bajo. Y la utilizan, a menudo desconociendo que cuando pagan un choclo en una playa brasileña usando sus pesos, hay una operación cripto detrás.

Para que los argentinos paguen con Pix, el medio de pago más usado en Brasil, muchas billeteras usan dólares digitales. Eso les permite pagar como si fueran locales, en pesos, sin tarjetas y sin reales. Argentina registró 5,4 millones de descargas de apps cripto durante 2025, y más del 90% corresponden a billeteras que implementaron pagos con Pix, según el informe.

Lemon estima que el 40% de los que se bajaron la app solo para usar Pix, sigue dándole algún uso cuando regresa de su viaje.

Pix no es el único caso de uso alternativo a la simple compra de criptomonedas como vía de ahorro. Las stablecoins (cripto atadas al valor del dólar) se expandieron para esquivar el cepo y refugiarse frente a la inflación. “Hoy, son mucho más: una puerta de entrada a una nueva forma de mover, recibir e invertir dinero usando crypto como tecnología”, resalta el informe, añadiendo que se utilizan para “resolver las limitaciones” que aparecen en el sistema tradicional.

Cripto dejo de ser una moda o una novedad. Por eso hay que hablar de cripto como infraestructura, como tecnología, como una parte más del sistema financiero

Los dólares digitales son usados como “rampa” para depositar y retirar dólares bancarios, tras acreditarse en USDC. También son utilizados para recibir dólares o euros de bancos de EEUU o de Europa.

“En tiempos de estabilidad, los dólares digitales compiten como un activo más dentro del universo financiero. Pero cuando las monedas locales tambalean por inflación, controles de capital o pérdida de confianza institucional, es cuando más valor demuestran”, destacó el reporte.

Se registró además un movimiento sofisticado en los compradores de dólares digitales: hubo más compras cuando el dólar estaba barato y más ventas cuando estaba cerca del techo de la banda cambiaria. Lo mismo ocurrió con el Bitcoin: lejos de seguir el pánico internacional, los picos de compradores aparecen cuando el precio baja.

El mundo cripto también ofrece variantes de inversión con herramientas que ofrecen rendimientos atados al dólar en el ámbito de las finanzas descentralizadas. Varias compañías preparan productos con “pesos tokenizados”, con el objetivo de ofrecer tasas superiores a las opciones tradicionales.

“Cripto dejo de ser una moda o una novedad. Por eso hay que hablar de cripto como infraestructura, como tecnología, como una parte más del sistema financiero. Estamos transitando el camino hacia esa integración al resto del sistema, creando servicios con el soporte tecnológico de las cripto”, explicó Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon.

Esos tres países, la Argentina, Venezuela y Brasil, son los únicos de la región que integran el top 20 a nivel global. Y los montos operados son cada vez más grandes. En 2025, con la incorporación de inversores institucionales, Brasil dio un salto del 250% en 2025 y alcanzó los USD 318.000 millones en valor cripto recibido. Argentina la secundó con un total de USD 93.000 millones.

Por ser amigables con la tecnología o por la necesidad de esquivar dificultades, lo cierto es que durante 2025 en América Latina los usuarios activos mensuales de América Latina crecieron 3 veces más rápido que en Estados Unidos y aumentaron cerca de un 18% frente al año anterior.