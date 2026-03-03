Economía

El campo abre oportunidades a inversores desde USD 50 con rendimientos competitivos

La posibilidad de diversificar el ahorro en negocios agropecuarios dejó de ser exclusiva de grandes patrimonios gracias a los fideicomisos que permiten empezar con montos bajos

Los fideicomisos agrícolas y ganaderos
Los fideicomisos agrícolas y ganaderos permiten ingresar desde USD 50, aunque los retornos proyectados dependen del ciclo productivo, el clima y los precios internacionales (Foto: Reuters)

Durante décadas, invertir en tierra agrícola en Argentina fue sinónimo de patrimonio familiar o grandes fortunas. Un análisis de largo plazo volvió a poner al campo en el radar financiero: en los últimos 50 años, la renta anual en dólares de los campos argentinos, sumando alquiler y valorización de la hectárea, superó el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, uno de los activos más seguros del mundo. La explicación está en la doble naturaleza del activo, que genera una renta anual -ya sea por arrendamiento o por explotación directa- y puede apreciarse en el tiempo.

El dato gana cobra relevancia porque, al observar el valor actual de la tierra en la zona agrícola más productiva del país, conocida como el Triángulo de Oro o “núcleo”, el valor ronda USD 23.000 por hectárea. En áreas núcleo del norte bonaerense como Pergamino, Rojas o Salto, los valores se ubican por encima de USD 20.000 por hectárea.

Para operadores del sector, esos precios resultan bajos en términos históricos ya que, a pesar de la alta productividad del suelo argentino, los valores actuales no reflejan totalmente la capacidad de generación de renta ni la demanda de activos reales en contextos inestables.

La región pampeana es reconocida a nivel global por su fertilidad y eficiencia natural. En campañas normales, los rindes compiten con los de Estados Unidos o Brasil, aun con menor nivel de subsidios, retenciones y en muchos casos con menor incorporación tecnológica. Esa relación entre calidad productiva y precio sostiene la idea de que la tierra argentina ofrece una ecuación atractiva para inversores de largo plazo.

Estimación de Fernando Marull. La evolución del valor de la tierra productiva frente a los bonos del Tesoro norteamericano como reserva de valor

El acceso, no obstante, prresenta barreras. Con valores por encima de USD 20.000 por hectárea en las zonas premium, incluso una inversión relativamente pequeña implica cifras altas. Un establecimiento de 100 hectáreas en zona núcleo puede superar con facilidad los USD 2.000.000. A esto se suma la baja liquidez: a diferencia de un bono o una acción, la compra y venta de tierra puede demorar meses y requiere gestión permanente, ya sea para arrendar o producir.

Alternativas de inversión en el mercado agropecuario

Esa barrera histórica comenzó a modificarse con la aparición de nuevas estructuras financieras que permiten fraccionar el acceso a la tierra. Hoy existen instrumentos que permiten invertir en campo sin necesidad de adquirir una hectárea completa.

Una de las opciones son los fideicomisos agropecuarios tradicionales. Se trata de fondos cerrados que reúnen capital para financiar campañas agrícolas o ciclos ganaderos, o para adquirir campos que luego se alquilan. En estos esquemas, además del capital aportado, suele existir un fee de ingreso que puede oscilar entre el 2% y el 5% del monto invertido, destinado a estructuración, administración y gastos iniciales.

Los fideicomisos agropecuarios tradicionales reúnen capital para financiar campañas agrícolas o ciclos ganaderos con inversiones desde 500 dólares

En los modelos productivos integrados, la inversión mínima puede comenzar desde USD 500 por animal en los fideicomisos ganaderos, o por hectárea cultivada en los agrícolas. Estos vehículos contemplan honorarios de administración anuales que rondan entre 3% y 7% sobre el capital o sobre el resultado, dependiendo del contrato y del esquema de participación.

Esquemas productivos y riesgos asociados

A diferencia de los fideicomisos enfocados solo en la renta de la tierra, estos proyectos apuntan a capturar todo el margen del proceso productivo. El negocio se basa en la conversión del cereal producido en kilos de carne para venta en el mercado interno y exportaciones.

En algunos casos, la integración vertical comienza con la vaca de cría, que genera el propio ternero, y se extiende hasta la llegada del producto terminado a la góndola.

Los nuevos vehículos fraccionan el acceso al negocio rural y combinan renta por arrendamiento, valorización y exposición directa al margen productivo (Foto: CREA)

Según los términos difundidos por operadores del sector, la empresa responsable asume el riesgo operativo y fija contractualmente una utilidad objetivo para el inversor, incorporando cláusulas de seguro de ganado y seguro agrícola dentro del esquema de adhesión. Bajo este formato, los retornos proyectados pueden rondar el 10% anual en dólares en los fideicomisos ganaderos y hasta el 14% anual en los agrícolas.

Economistas de consultoras referentes advierten que la existencia de una rentabilidad objetivo o pactada no elimina el riesgo sistémico. El negocio agropecuario está expuesto a factores climáticos, variaciones en los precios internacionales de los granos y la carne, cambios regulatorios y tensiones financieras propias del ciclo económico argentino. En escenarios adversos, los flujos pueden diferirse o renegociarse.

Nuevos vehículos y rentabilidades potenciales

Otra alternativa son los fideicomisos financieros con oferta pública que permiten invertir en una cartera diversificada de campos agrícolas a través de sociedades de bolsa. Bajo este esquema, el ingreso puede comenzar desde montos muy bajos, incluso desde USD 50. En estos modelos se proyecta una renta bruta anual estimada de entre 3% y 4% por arrendamiento, a lo que se suma una apreciación potencial de capital de entre 5% y 6%. También en este caso existen costos de estructuración y administración que reducen el rendimiento efectivo final.

Además, hay proyectos privados vinculados a actividades específicas como feedlot o expansión comercial en la cadena cárnica, donde las rentas objetivo publicadas pueden ubicarse entre el 14% y el 24% anual. En estos casos, el inversor no apuesta solo a la valorización de la tierra sino al resultado directo del negocio operativo, lo que implica una mayor exposición al riesgo empresarial.

El panorama actual muestra distintos niveles de riesgo y retorno dentro del universo agropecuario. Desde la tierra arrendada con perfil patrimonial y horizonte de largo plazo, hasta los fideicomisos productivos y los proyectos operativos con mayor volatilidad.

La diferencia con décadas anteriores es que el campo dejó de ser un activo reservado exclusivamente para grandes propietarios y comenzó a ofrecer puertas de entrada más graduales para pequeños y medianos inversores que buscan activos reales en un contexto de incertidumbre financiera global.

