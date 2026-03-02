La oferta se impuso y el dólar cerró en baja en la primera rueda de marzo

La plaza cambiaria consiguió escapar de la tensión financiera global.

La sesión financiera de este lunes se mostró muy cambiante, con la influencia de los abruptos movimientos en las cotizaciones de los activos en el exterior, pendientes de las novedades respecto del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, para el dólar se volvieron a imponer los fundamentos propios de la plaza local, con una operatoria que se terminó imponiendo con precios a la baja en los distintos segmentos del mercado.

El volumen negociado en el segmento de contado no fue relevante, por USD 366,1 millones, pero con una oferta suficiente para presionar a una caída marginal de dos pesos o 0,1% para el dólar mayorista, en los 1.395 pesos, luego de que éste había operado holgadamente sobre los 1.400 pesos la mayor parte de la sesión.

“En una rueda con bajo volumen negociado, el dólar mayorista operó con tendencia mixta y cambiante con marcada amplitud entre máximos y mínimos operados”, explicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. “Los ruidos externos no alcanzaron a modificar la tendencia imperante en el mercado local, que volvió a reflejar debilidad de la moneda americana”, agregó.

El BCRA fijó para este lunes el techo de las bandas cambiarias en los $1.611,54, que dejó al tipo de cambio oficial a 216,54 pesos o 15,6% de ese límite para la flotación de la divisa.

El dólar al público, en sintonía descontó cinco pesos o 0,4% respecto del viernes, a $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haber anotado un máximo intradiario de 1.435 pesos. También bajó el blue, que cedió cinco pesos, a $1.420 vendedor.

El economista Gustavo Ber enmarcó la dinámica cambiaria en “el reacomodamiento de las últimas jornadas a medida que se van normalizando las tasas y la liquidez en pesos. Esto se debe a que recientemente las compras del BCRA podrían estar encontrando mayor espacio para una gradual remonetización, y así además contribuir a acelerar el proceso de acumulación de reservas a partir del canal de refinanciamiento al Tesoro que abre la demanda del Bonar 2027″.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, recordó que “el Banco Central consolidó este viernes una racha inédita al encadenar 39 jornadas consecutivas de intervención compradora en el mercado de cambios, logrando así cerrar su primer mes completo de 2026 con saldo positivo diario”.

“Los resultados actuales se enmarcan en el ambicioso programa anunciado a mediados de diciembre, el cual proyecta una acumulación anual de reservas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones con el fin último de sanear el balance de la entidad y facilitar la remonetización de la economía nacional”, añadió Morales.

“El foco de esta semana estará puesto en la dinámica del tipo de cambio y en si logra sostenerse aun con compras sostenidas del BCRA y tasas más bajas. Las miradas también estarán en las primeras estimaciones privadas de la inflación de febrero –el mercado ajustó al alza las proyecciones, previendo un número similar al de enero–, así como en los datos de recaudación tributaria. También se destacan la publicación del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) y de indicadores de actividad en sectores clave como industria y construcción correspondientes a enero", indicó un reporte de Cohen Aliados Financieros.

“Avanza el año y se van aclarando algunos puntos centrales de la agenda económica. Los objetivos empiezan poco a poco a migrar y siempre poniendo el foco en 2027, el año de mayores desafíos. El frente cambiario arrancó el año más tranquilo de lo previsto, pero en contrapartida, el mundo pesos y la economía real se van convirtiendo en los puntos donde todavía se ve necesidad de seguir avanzando”, señalaron los expertos de MegaQM.

“La agenda de reformas estructurales sigue su curso y es una buena señal, a pesar de que no siempre se logre dar los pasos de la magnitud buscada. El desafío para este año es ir entendiendo donde están los puntos fuertes, cuáles son los puntos de dolor o riesgos que se ven e el horizonte y en función de ello dónde poner el foco en las diferentes estrategias”, reseñaron desde MegaQM.

El Banco Central informó que en enero, la demanda neta de moneda extranjera en el mercado alcanzó los USD 2.730 millones, de los cuales USD 2.203 millones correspondieron a las compras netas realizadas por 1,6 millones de ahorristas individuales, una cifra que se acercó al récord de 1,8 millones de compradores registrado en la tensa etapa preelectoral de septiembre pasado.

Hay que recordar que en el primer mes del año la demanda de divisas por parte de individuos suele alcanzar niveles máximos en el año dado el período de vacaciones estivales y viajes al exterior.