Las bolsas europeas tocan mínimos de dos semanas mientras suben el petróleo y el oro en medio del conflicto entre EEUU e Irán

Los mercados europeos vienen de cotizar a precios récord, pero la ofensiva en Medio Oriente impacta este lunes igual que lo hizo en Asia, donde todas las bolsas cerraron con índices negativos

El gráfico del índice de
El gráfico del índice de precios de acciones alemán DAX se muestra en la Bolsa de Valores de Fráncfort, Alemania (REUTERS/staff/Archivo)

Las bolsas europeas caían de forma generalizada el lunes, al tiempo que el conflicto militar en Oriente Próximo seguía sin dar señales de remitir, mientras que los valores energéticos y de defensa subían. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 1,8% y alcanzaba su nivel más bajo desde mediados de febrero, situándose en 622,35 puntos a las 08:12 GMT, retrocediendo desde el máximo histórico alcanzado el viernes y con la mayoría de los sectores en números rojos.

Las grandes energéticas Shell, BP y TotalEnergies ganaban más de un 5% cada una, siguiendo los precios del petróleo, que aumentaron hasta un 13% después de que la navegación en el crucial estrecho de Ormuz se viera interrumpida por los ataques de represalia iraníes. El índice energético avanzaba un 3,5%.

Tras los ataques del fin de semana en los que murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, Estados Unidos e Israel prosiguieron sus ofensivas militares contra Irán, lo que llevó a Teherán a lanzar andanadas de misiles por toda la región y suscitó el temor de que el conflicto se extendiera y pudiera implicar a países vecinos.

Las acciones del sector de viajes y ocio, que incluyen compañías aéreas y hoteleras, registraban las mayores caídas, con un descenso del 4,4%, y Lufthansa perdía un 11% después de que la aerolínea alemana ampliara la suspensión de sus vuelos debido a la situación en Oriente Próximo.

Las acciones bancarias caían un 3,6%, mientras que las aseguradoras bajaban un 2%.

Por el contrario, valores del sector de defensa como BAE Systems , Rheinmetall, Saab y Leonardo ganaban entre un 5% y un 8%.

El sector de defensa crecía un 0,4%, a medida que la escalada del conflicto aumentaba las expectativas de un mayor gasto estadounidense en defensa.

Shell es una de las
Shell es una de las compañías que ha subido su cotización tras el ataque a Irán (REUTERS/Florence Tan/Archivo)

Asia en caída libre

El índice Nikkei 225 de Japón llegó a caer más del 2% en las primeras horas, aunque al mediodía, hora local, la disminución se situaba en 1,5%, con el indicador en 57.981,54 puntos. En Hong Kong, el Hang Seng retrocedía un 1,6% hasta los 26.215,91 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghai permanecía estable en 4.163,01.

El impacto se extendió al resto de Asia, con el índice de referencia de Taiwán bajando un 0,6% y el de Singapur un 1,9%. En Bangkok, el SET retrocedió un 2,1%. Por su parte, el índice S&P/ASX 200 de Australia descendió un 0,3% a 9.173,50 puntos. Las operaciones en Corea del Sur permanecieron suspendidas debido a un feriado local.

El precio del oro experimentó un avance del 1,9 % a las 7:15 de este lunes (6:15 GMT), cotizándose en 5.378,88 dólares por onza, según datos de Bloomberg recogidos por EFE. Durante la madrugada, el metal precioso llegó a marcar un máximo intradía de 5.393,28 dólares, manteniendo una tendencia alcista que lo acerca a los registros históricos del 28 de enero, cuando alcanzó los 5.595,47 dólares por onza.

En cuanto a la plata, el valor subió este lunes 1,35 %, situándose en 95,05 dólares. Al inicio de la jornada bursátil, la cotización llegó a rozar los 100 dólares (99,68 dólares). Otros metales también mostraron incrementos: el cobre subió 0,16 % y se ubicó en 13.391 dólares en el mercado de futuros de Londres.

