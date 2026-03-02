Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 2 de marzo

La comitiva argentina que durante los últimos días mantuvo conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Estados Unidos regresó al país tras concluir la segunda revisión del programa. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que el proceso técnico finalizó y solo resta el paso administrativo para que el organismo formalice el resultado. La expectativa ahora se centra en la confirmación del desembolso pendiente por USD 1.000 millones , que impactará en el nivel de reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las reservas internacionales brutas bajaron en USD 596 millones, hasta USD 45.560 millones, debido a movimientos técnicos de bancos que retiran encajes -regresarán a cuentas del BCRA en el inicio de marzo-, además de un pago de USD 15 millones a organismos multilaterales. El lunes 2 de marzo el BCRA pagará USD 1.004 millones por el vencimiento de los Bopreal.

El BCRA realizó este viernes compras en el mercado de cambios por USD 31 millones (5,9% del volumen operado) y acumuló un total comprado USD 2.713 millones en el primer bimestre, a un promedio de USD 70 millones por día (16,7% del volumen operado).

La última semana tuvo mucha intensidad política, con la aprobación de la ley de Modernización Laboral el viernes entre otros proyectos, además de un dato de crecimiento de 3,5% del PBI en 2025 -con mucha disparidad entre sectores- y la colocación de un nuevo bono en dólares del Tesoro como datos económicos.

Un importante volumen en el mercado de contado por USD 521 millones ayudó a apuntalar la oferta y habilitar una baja del dólar después de tres ruedas seguidas en alza.

En la semana, el dólar al público acumuló una suba de 25 pesos o 1,8%, tras tres alzas consecutivas entre el martes y el jueves. En febrero retrocedió 45 pesos o 3,1 por ciento.

La volatilidad del dólar mayorista repercutió en los precios al público la semana pasada. El viernes en el Banco Nación el billete minorista cerró a $1.420, con una baja de cinco pesos o 0,4% en el día, aunque llegó a ofrecerse a 1.435 pesos al mediodía.

