Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 2 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El blue sigue a $1.425


13:06 hsHoy

El dólar, a $1.420 en el Banco Nación

La volatilidad del dólar mayorista repercutió en los precios al público la semana pasada. El viernes en el Banco Nación el billete minorista cerró a $1.420, con una baja de cinco pesos o 0,4% en el día, aunque llegó a ofrecerse a 1.435 pesos al mediodía.

En la semana, el dólar al público acumuló una suba de 25 pesos o 1,8%, tras tres alzas consecutivas entre el martes y el jueves. En febrero retrocedió 45 pesos o 3,1 por ciento.

13:05 hsHoy

El dólar cerró la semana a la baja y acumuló en febrero una caída de más de 3 por ciento

Después de tres subas consecutivas, el billete al público en el Banco Nación cedió cinco pesos, a $1.420 para la venta. En el mercado mayorista cayó debajo de $1.400, con fuerte volumen en oferta

La elevada inflación y las
La elevada inflación y las compras del BCRA no pudieron sostener al dólar en el primer bimestre. REUTERS/Luisa González

Un importante volumen en el mercado de contado por USD 521 millones ayudó a apuntalar la oferta y habilitar una baja del dólar después de tres ruedas seguidas en alza.


13:04 hsHoy

Semana financiera: el dólar encontró un piso y las acciones y los bonos redondearon un febrero negativo

El S&P Merval cayó 8% desde el viernes anterior y cerró el mes con baja de 18 por ciento. También bajaron los bonos y el riesgo país se acercó a los 600 puntos. El dólar al público subió 25 pesos, a $1.420 en el Banco Nación. El BCRA compró USD 300 millones en el mercado

En febrero los ADR argentinos
En febrero los ADR argentinos cayeron 10% en promedio

La última semana tuvo mucha intensidad política, con la aprobación de la ley de Modernización Laboral el viernes entre otros proyectos, además de un dato de crecimiento de 3,5% del PBI en 2025 -con mucha disparidad entre sectores- y la colocación de un nuevo bono en dólares del Tesoro como datos económicos.


13:03 hsHoy

El BCRA compró USD 2.713 millones en el primer bimestre

El BCRA realizó este viernes compras en el mercado de cambios por USD 31 millones (5,9% del volumen operado) y acumuló un total comprado USD 2.713 millones en el primer bimestre, a un promedio de USD 70 millones por día (16,7% del volumen operado).

Las reservas internacionales brutas bajaron en USD 596 millones, hasta USD 45.560 millones, debido a movimientos técnicos de bancos que retiran encajes -regresarán a cuentas del BCRA en el inicio de marzo-, además de un pago de USD 15 millones a organismos multilaterales. El lunes 2 de marzo el BCRA pagará USD 1.004 millones por el vencimiento de los Bopreal.

13:03 hsHoy

La misión argentina concluyó la revisión con el FMI y regresó al país: cómo sigue el camino al desembolso de USD 1.000 millones

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía confirmaron que finalizaron las conversaciones ante el organismo internacional y que ahora el expediente queda a la espera de la validación formal que habilitaría el desembolso pendiente por USD 1.000 millones

La comitiva encabezada por José
La comitiva encabezada por José Luis Daza regresó de Estados Unidos tras completar la segunda revisión técnica con el FMI.

La comitiva argentina que durante los últimos días mantuvo conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Estados Unidos regresó al país tras concluir la segunda revisión del programa. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que el proceso técnico finalizó y solo resta el paso administrativo para que el organismo formalice el resultado. La expectativa ahora se centra en la confirmación del desembolso pendiente por USD 1.000 millones, que impactará en el nivel de reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).



