Caputo explicó por qué no quiere volver a Wall Street: la opción por el mercado local y los límites que tiene

El ministro de Economía, Luis Caputo insistió en que fortalecer el mercado local de capitales es clave para reducir la vulnerabilidad frente a shocks externos.

El ministro Luis Caputo, sostuvo que el Gobierno descarta acudir nuevamente al financiamiento internacional y que se enfocará en fortalecer el mercado de capitales local como motor del crecimiento económico. No obstante, analistas del mercado ponen en duda la viabilidad de este enfoque ante los importantes vencimientos en moneda extranjera previstos para 2026 y la continuidad de las restricciones cambiarias. A pesar de la postura oficial, el propio Banco Central admitió que planea regresar a los mercados internacionales este año, lo que expone una contradicción en la estrategia del equipo económico.

“Sacamos un bono que vence durante el mandato del presidente Javier Milei y ese bono salió a 250,260 puntos básicos contra 570 que estaba el viernes el riesgo país, una diferencia de 300 puntos básicos que de alguna manera te marca el riesgo kuka”, señaló Caputo durante una entrevista. La comparación entre la tasa lograda y el índice de riesgo país refleja, según el funcionario, la percepción de menor vulnerabilidad frente al escenario externo y una apuesta clara por instrumentos locales.

El ministro sostuvo que el eje de la estrategia oficial consiste en “reducir fuertemente la dependencia de Wall Street y desarrollar nuestro mercado de capitales propio”, destacando que la base de ese desarrollo reside en los recursos ya existentes dentro del país. Caputo puntualizó: “El ahorro está, solo que está en los colchones. Ese ahorro está en los colchones de la casa de la gente, perdiendo intereses; podría estar ayudando a crecer el país y, además, esa gente ganando intereses sobre esos ahorros, que son tres veces la cantidad de depósitos privados que hay hoy en pesos medidos en dólares”.

El énfasis del ministro en fortalecer el mercado local y evitar la vuelta a Wall Street se inscribe en un contexto de políticas orientadas a movilizar ahorros internos (la Ley de Inocencia Fiscal) y canalizarlos hacia instrumentos en dólares emitidos bajo legislación nacional, con el objetivo de sostener el financiamiento genuino y reducir la vulnerabilidad ante factores externos. A esos fines es que el Gobierno permitió a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) recibir “dólares del colchón”.

Obstáculos para captar ahorros internos

El plan oficial de movilizar ahorros en dólares, tanto los guardados en efectivo fuera del sistema como los fondos ya bancarizados, enfrenta escepticismo y limitaciones concretas. Nicolás Cappella, sales trader en Grupo IEB, sostuvo: “Es un plan a largo plazo para que la gente traiga los dólares del colchón o de afuera al país para invertirlos. Tanto el blanqueo como la Ley Inocencia Fiscal apuntan a eso. Pero para lo que resta de mandato lo veo difícil, que podamos llegar a rolear solo con el mercado local”.

Analistas advierten que la profundización del mercado de deuda en dólares depende de las restricciones cambiarias y la confianza en el esquema.

La desconfianza sobre la viabilidad inmediata de este esquema se vincula a la falta de incentivos suficientes para que los ahorristas institucionales y particulares migren sus divisas hacia instrumentos locales. Además, el contexto de cepo cambiario condiciona el flujo de capitales y segmenta el mercado de deuda en dólares, generando oportunidades de arbitraje pero también distorsiones estructurales. Según fuentes del sector financiero que prefirió el off the record con Infobae, la posibilidad de sostener un mercado de deuda local en dólares depende de las restricciones cambiarias. “Mientras sostengas el cepo, es posible pensar en un mercado de deuda local en dólares tan distinto del mercado de deuda internacional. Pasa que todavía tenés dólares de personas jurídicas con cepo. Y después tenés el mercado de deuda dólar MEP”, señalaron.

En ese sentido, sostuvo que es el mismo fenómeno de las empresas que logran tasas más bajas en emisiones en dólares locales que en el mercado internacional, que surge precisamente de las restricciones cambiarias. “Sin esas restricciones, el mercado de deuda en dólares no está segmentado. Sería uno solo”, explican. La segmentación, entonces, constituye una oportunidad circunstancial más que un desarrollo estructural consolidado.

El desafío de la liquidez y las alternativas de financiamiento

La discusión sobre la profundidad y las verdaderas fuentes de liquidez del mercado local de capitales se vuelve central. Nicolás Guaia, CFA de Max Capital Asset Management, aportó: “Tienen la meta de cortar la dependencia del mercado global de deuda. En su momento ya habían dicho que la idea era reemplazar ese tipo de deuda con deuda de multilaterales (más barata y más constante) y ahora suman el factor ‘dólares locales’. Ahí no solo tenés los dólares del colchón, sino toda la liquidez MEP que sobra en el mercado local. Solo con los dólares del colchón puede ser desafiante, porque no sabemos qué adherencia va a tener el esquema en el corto plazo, pero el Bonar 27 ya mostró que, de todos modos, también están disponibles los dólares ya bancarizados”.

La referencia a la liquidez MEP alude a los recursos disponibles a través de operaciones de contado con liquidación y dólar MEP, mecanismos que permiten canalizar dólares dentro del sistema financiero formal, pero que siguen sujetos a las limitaciones regulatorias propias del cepo. De esta manera, la liquidez potencial del mercado local surge de una combinación de fondos “en colchón”, capitales que transitan el circuito MEP y dólares ya formalizados en bancos, aunque la proporción y la estabilidad de cada fuente varía según las regulaciones y la confianza en el esquema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estima que hay USD 170.000 millones en el colchón de los argentinos.

El interrogante sobre la adhesión de los ahorristas al nuevo marco regulatorio permanece abierto. Guaia subraya que “solo con los dólares del colchón puede ser desafiante”, lo que implica que la profundización del mercado local depende de lograr que los actores económicos perciban seguridad jurídica, retornos atractivos y estabilidad para volcar parte sustancial de sus divisas al financiamiento de largo plazo.

Perspectivas sobre el retorno a los mercados internacionales

La visión sobre la eventual vuelta de Argentina al financiamiento externo divide aguas entre los analistas y operadores. Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, “más allá de la estrategia comunicacional del gobierno, la expectativa está en que logre bajar el riesgo país y vuelva este año a colocar deuda en los mercados internacionales. Un evento que también es positivo por el impacto que puede generar en la deuda de las empresas argentinas. Por caso, el Banco Central en sus objetivos para 2026 señala la relevancia de transitar ese camino.

“Central a este proceso será el proceso paralelo de recuperación del acceso a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los vencimientos de capital del Tesoro Nacional. Ese proceso, junto al crecimiento de financiamiento en el mercado externo de las empresas permitirá que el flujo de compra de reservas, en esta oportunidad, se traduzcan en un aumento del stock de las reservas internacionales del BCRA, toda vez que estas no deban emplearse para atender vencimientos de capital e intereses", destacaron en la entidad que conduce Santiago Bausili, el 29 de diciembre de 2025, respecto a los Objetivos y planes del 2026.

La posibilidad de que el país recupere el acceso a los mercados internacionales de deuda implica consecuencias directas no solo para el Tesoro, sino también para el financiamiento corporativo y la situación patrimonial de las empresas locales, que enfrentan actualmente costos de financiamiento elevados y restricciones para acceder a divisas. La política oficial, no obstante, insiste en privilegiar el desarrollo de fuentes internas antes que volver a depender del crédito externo.

La postura de Caputo se diferencia de la visión de algunos analistas respecto a la secuencia temporal y la conveniencia de retomar la colocación de bonos en Wall Street. Mientras el ministro sostiene que la prioridad es consolidar la macroeconomía y aprovechar los recursos domésticos, otros actores del mercado enfatizan la importancia de reducir el riesgo país para que la reapertura del financiamiento internacional beneficie también a las empresas.