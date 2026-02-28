Opinión

El nuevo bono AO27 capta dólares y alivia a la economía

Una política más flexible junto a la mayor inyección de pesos empezó a mover el tipo de cambio y alteró la calma reciente

Entre el 18 y el 20 de febrero, la expansión a través de operaciones de mercado abierto totalizó $1,14 billones, a lo que se suman los pesos que el ente monetario emite por las compras de dólares (Foto: Reuters)

En un mercado que venía operando bajo un esquema contractivo, el Ministerio de Economía introdujo señales que modificaron las condiciones de liquidez y alteraron la perspectiva de la política monetaria del BCRA. Las tasas de interés en pesos de corto plazo cedieron y el dólar oficial interrumpió varias semanas de retroceso.

En el detalle, la Secretaría de Finanzas adjudicó $6,74 billones frente a vencimientos por aproximadamente $7,2 billones, lo que implicó un rollover de 0,93%. Es la primera vez desde mediados de enero que el Tesoro no cubre la totalidad de los compromisos. Como consecuencia directa, cerca de $0,5 billones quedarán en el sistema, un alivio que impacta especialmente en el tramo más corto de la curva en pesos.

La composición del menú ofrecido en la subasta ya anticipaba un posible giro en el tono, por lo que el resultado no sorprendió. A diferencia de licitaciones anteriores, el Tesoro no incluyó instrumentos a tasa fija corta, activos que suelen concentrar una fuerte demanda por su rol en la administración de liquidez.

Esto llevó a que estos inversores se dirigieran al mercado secundario para captar esos títulos, lo que generó mayor presión sobre la demanda y, en consecuencia, una compresión de las tasas de interés. La tasa de caución, que semanas atrás operaba por encima del 35% de Tasa Efectiva Anual (TEA), cayó al 25% de TEA. El tramo corto de Lecap pasó a ubicarse en el 34% luego de haber cruzado máximos previos

Cambios en la política monetaria y la liquidez

Antes de la licitación, el Banco Central había variado su enfoque respecto de la política monetaria. Entre el 18 y el 20 de febrero, la expansión a través de operaciones de mercado abierto totalizó $1,14 billones, a lo que se suman los pesos que el ente monetario emite por las compras de dólares, fenómeno que viene incrementando la liquidez bancaria mientras el rollover de las licitaciones permanece en terreno negativo.

Con encajes ya sobrecumplidos y mayor liquidez prevista luego de la licitación, las tasas cortas de interés comenzaron a relajarse. En este contexto, cuando las tasas en pesos caen tras un fuerte carry acumulado, el dólar tiende a mostrar una reacción alcista.

El tipo de cambio oficial volvió a superar los $1.408 tras haber tocado un mínimo de $1.367, quebrando una tendencia bajista de varias semanas. Este rebote se explica por una recomposición interna de portafolios: la expectativa de mayor liquidez, sumada a estrategias de carry cada vez más ajustadas, reactivó la demanda de cobertura.

Cuando las tasas en pesos caen tras un fuerte carry acumulado, el dólar tiende a mostrar una reacción alcista (Foto: Reuters)

A la dinámica se sumó que el Banco Central no interrumpió su ciclo de compras, lo que refuerza el análisis de la liquidez. En febrero, acumuló adquisiciones más de USD 1.400 millones, extendiendo a 38 ruedas consecutivas el saldo positivo en el mercado cambiario.

Este comportamiento respalda la estabilidad cambiaria, aunque también expone que el régimen actual se sostiene sobre un delicado equilibrio entre tasas, liquidez y expectativas.

Relevancia del nuevo bono y su impacto en el sistema

El evento relevante de la semana fue la emisión de un nuevo bono bajo ley local en dólares, el AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027. Este instrumento, lanzado bajo la órbita del Ministerio de Economía, buscó captar dólares MEP excedentes dentro del sistema, considerando que el canje cotiza actualmente con tasas mayores al 3%. La importancia de este bono radica en que ofrece una alternativa para el flujo de dólares en el mercado financiero, permitiendo a los inversores un nuevo vehículo de cobertura y financiamiento en el contexto de regulaciones cambiarias.

El AO27, identificado como bono soberano, cortó en un rendimiento del 5,89% de TIR, alineado al Bopreal Serie 1 D, el bono más largo emitido por el Banco Central, y por debajo de las estimaciones del mercado. El AO27 no pagará la totalidad de intereses durante la actual gestión, sino que prevé cupones mensuales del 6 por ciento.

El AO27 no pagará la totalidad de intereses durante la actual gestión, sino que prevé cupones mensuales del 6 por ciento

En la primera licitación se captaron USD 150 millones, y en la reapertura del jueves se colocaron los USD 100 millones adicionales previstos. Este bono se inscribe dentro de un programa de emisiones de hasta USD 2.000 millones orientado a cumplir con vencimientos de capital programados para julio de 2026. Su diseño responde a una estrategia de manejo de caja que permite anticipar financiamiento local, lo que puede aliviar tensiones futuras en la gestión de deuda.

No obstante, no se descartan colocaciones de mayor tamaño en adelante, considerando el calendario de vencimientos que la gestión soberana enfrentará este año por USD 20.200 millones.

El autor es El autor es Team Leader de Estrategia de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

