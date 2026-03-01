Cuentas remuneradas en dólares: qué son, cómo funcionan y cuánto paga cada banco

A diferencia del plazo fijo, las cuentas remuneradas permiten al ahorrista disponer de sus dólares en cualquier momento para compras, transferencias o extracciones (Europa Press)

Tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, la competencia por captar los depósitos en moneda extranjera dentro del sistema financiero local ha ingresado en una nueva etapa. En un contexto de mayor flexibilidad regulatoria y ante la necesidad de las entidades de incrementar su liquidez en divisas, los bancos y las plataformas digitales han consolidado una oferta de productos que permiten a los ahorristas generar rendimientos sin perder la disponibilidad de sus fondos.

A diferencia del plazo fijo tradicional, donde el capital debe permanecer inmovilizado por un período mínimo de 30 días, las cuentas remuneradas en dólares funcionan bajo un esquema de liquidez inmediata. El usuario deposita sus ahorros en una caja de ahorro habilitada y, por el solo hecho de mantener el saldo, comienza a percibir intereses que se calculan y, en la mayoría de los casos, se acreditan de forma diaria o mensual.

El mapa de las tasas y los topes por entidad

La oferta actual muestra una convergencia en las tasas de interés, que promedian el 2% de Tasa Nominal Anual (TNA), aunque las condiciones de aplicación varían significativamente según la institución, especialmente en lo que respecta a los montos máximos sobre los cuales se aplica el beneficio.

El Banco Nación mantiene una propuesta con una TNA del 1,80%. No obstante, esta remuneración no se aplica sobre la totalidad de los fondos si estos son elevados: la entidad estableció un tope de saldo de USD 10.000. De esta manera, si un cliente posee un excedente sobre ese monto, los intereses se calculan exclusivamente sobre los primeros diez mil dólares.

Tras la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, los bancos comenzaron el proceso para recibir los "dólares del colchón" de sus clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector de la banca privada, el Banco Galicia ofrece una TNA del 2%. Al igual que la entidad oficial, el Galicia aplica un límite máximo de USD 10.000 para el cálculo de los rendimientos. Por su parte, el Banco Supervielle también se posiciona con una tasa del 2% anual, presentándose como una alternativa para quienes buscan rentabilizar sus saldos a la vista en moneda extranjera.

Una de las opciones con mayor margen en cuanto a volumen de ahorros es el Banco del Sol. Esta entidad digital permite remunerar saldos sustancialmente más altos, con un tope que alcanza los USD 30.000.

Rendimientos en billeteras virtuales y plataformas de inversión

El ecosistema de las fintech y las Sociedades de Bolsa (Alycs) también ha ganado terreno en este segmento, ofreciendo procesos de apertura de cuenta simplificados y, en algunos casos, tasas levemente superiores.

Mercado Pago, a través de su infraestructura tecnológica, informa un rendimiento del 2,3% anual según los datos de su aplicación. Esta opción resulta atractiva para los usuarios que ya operan en la plataforma, ya que permite canalizar los dólares hacia fondos de inversión de bajo riesgo que liquidan intereses de forma periódica.

Por otro lado, Invertir Online (IOL) ofrece una TNA del 2 por ciento. Una particularidad de esta plataforma es su esquema de liquidación: los intereses generados por los dólares en cuenta se acreditan el primer día hábil de cada mes, lo que facilita el seguimiento de la rentabilidad mensual para el inversor.

En el ámbito de las billeteras que operan con tarjetas prepagas multimoneda, Prex compite con una tasa del 2% anual. El beneficio principal de esta alternativa es la frecuencia de acreditación, que se realiza de manera diaria, permitiendo que el interés compuesto actúe de forma más dinámica sobre el saldo disponible.

Las plataformas digitales y billeteras virtuales ganan terreno al ofrecer acreditación diaria de intereses y procesos de apertura 100% remotos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto y funcionamiento del sistema

La expansión de estos instrumentos responde a un cambio en la estrategia de los bancos para atraer los denominados “dólares del colchón”. Tras la eliminación de diversas restricciones cambiarias y la implementación de normativas que favorecen la transparencia de los fondos, las instituciones financieras buscan que los ahorristas reingresen sus divisas al circuito formal.

Para el ahorrista, la cuenta remunerada actúa como un híbrido entre una caja de ahorro convencional y una inversión de bajo riesgo. Entre sus principales características técnicas se destacan:

Disponibilidad de fondos: A diferencia de las Letras o los bonos, no hay una fecha de vencimiento. El dinero puede ser transferido, utilizado para compras con tarjeta de débito o extraído por ventanilla en cualquier momento sin penalizaciones.

Automatización: En la mayoría de las entidades, el proceso es automático. Una vez que los dólares ingresan a la cuenta, comienzan a devengar intereses sin que el usuario deba realizar una suscripción manual cada día.

Seguridad: Al tratarse de depósitos en entidades autorizadas por el Banco Central, cuentan con los marcos regulatorios de protección de depósitos vigentes, lo que reduce el riesgo en comparación con otras inversiones no garantizadas.

Diferencias con el plazo fijo y los FCI

Es fundamental distinguir las cuentas remuneradas de otras opciones de inversión en moneda extranjera. Mientras que el plazo fijo en dólares suele ofrecer tasas levemente superiores, exige un compromiso de permanencia. En un escenario de volatilidad o necesidad de uso inmediato de los fondos, la cuenta remunerada ofrece una flexibilidad que el plazo fijo no posee.

La estrategia de los bancos apunta a los 'dólares del colchón': buscan que el dinero ocioso reingrese al sistema formal mediante incentivos de tasa (Reuters)

Respecto a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en dólares, las cuentas remuneradas ofrecen una tasa fija o predeterminada (TNA), mientras que los fondos dependen de la fluctuación de los activos que los componen (como bonos soberanos o corporativos). Esto implica que, aunque un FCI podría eventualmente rendir más, también está sujeto a variaciones de mercado que podrían resultar en rendimientos negativos, algo que no ocurre con la tasa garantizada de una cuenta remunerada.

En conclusión, el abanico de opciones para obtener renta en dólares se ha diversificado. La elección entre un banco tradicional o una plataforma digital dependerá, fundamentalmente, del monto que el ahorrista desee remunerar y de la frecuencia con la que necesite disponer de sus divisas. Con tasas que rondan el 2% anual, estas cuentas se consolidan como una herramienta básica de gestión financiera para evitar la pérdida de valor adquisitivo de la moneda extranjera ociosa.