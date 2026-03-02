Cuenta DNI: todos los beneficios de marzo 2026

Cuenta DNI ofrece hasta 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de barrio, carnicerías, granjas y pescaderías durante marzo 2026

En marzo 2026, Cuenta DNI renueva su esquema de descuentos con más días para acceder a reintegros y nuevas condiciones en comercios de cercanía, supermercados, gastronomía y otros rubros. La billetera virtual del Banco Provincia detalla topes, vigencia y requisitos para que cada usuario pueda optimizar sus ahorros durante todo el mes.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en marzo 2026

Con la llegada del mes, Cuenta DNI presenta un esquema renovado. El cambio más relevante es la unificación de rubros y la ampliación de los días: ahora, las compras en comercios de barrio, carnicerías, granjas y pescaderías cuentan con un 20% de ahorro de lunes a viernes.

El tope de reintegro es de $5.000 por persona y por semana, el cual se alcanza con un consumo de $25.000 semanales. Este beneficio está disponible utilizando las funciones “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” dentro de la app. La devolución se acredita en un plazo máximo de 10 días hábiles y puede consultarse en la sección “Últimos movimientos”.

Para aprovechar los beneficios de Cuenta DNI en marzo 2026, los pagos deben realizarse únicamente desde la aplicación vía QR, Clave DNI o Link de pago

Además del reintegro en comercios de cercanía, en marzo Cuenta DNI amplía su oferta con promociones en diversos rubros:

Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona.

Supermercados: descuentos de lunes a domingo en cadenas seleccionadas de toda la provincia.

Full YPF: hasta 25% de descuento los fines de semana, con tope de $8.000 por semana; no incluye combustibles.

Ferias y mercados bonaerenses: hasta 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000.

Universidades: hasta 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope semanal de $6.000.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, en librerías adheridas.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

La información actualizada sobre los comercios participantes está disponible en el sitio web oficial de Cuenta DNI, permitiendo a cada usuario encontrar fácilmente las opciones cercanas a su domicilio.

Las estaciones Full YPF brindan hasta 25% de beneficio en sus tiendas los fines de semana, excluyendo combustibles, a través de Cuenta DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los descuentos de fin de semana

Los sábados y domingos son ideales para el esparcimiento y el consumo en ruta. En el rubro gastronomía, el beneficio del 25% permite un reintegro de hasta $8.000, ideal para salidas familiares.

Por su parte, en las estaciones Full YPF adheridas, el descuento del 25% aplica para consumos en sus tiendas (cafetería, productos y servicios), manteniendo el mismo tope de $8.000 semanales.

Cómo tener Cuenta DNI

Para acceder a estos beneficios es imprescindible contar con la aplicación activa y saldo disponible en la cuenta. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

Todos los comercios adheridos y condiciones de las promociones de Cuenta DNI pueden consultarse en el portal oficial de la aplicación y redes del Banco Provincia

Medios de pago: solo aplican los pagos realizados a través de la app (QR, Clave DNI o Link de pago). Quedan excluidas las operaciones con tarjetas de crédito o débito físicas, transferencias o pagos mediante códigos QR de otras billeteras digitales. Deudas: el beneficio no se otorga a usuarios que presenten deudas vencidas con el Banco Provincia. Vigencia: los topes se reinician cada semana, lo que permite a los usuarios planificar sus consumos para aprovechar el reintegro máximo en cada período.

Toda la información actualizada y el listado de comercios participantes están disponibles en el portal oficial de Cuenta DNI y en las redes sociales verificadas del Banco Provincia.