Economía

Cuenta DNI: todos los beneficios de marzo 2026

El esquema vigente este mes incluye rebajas en farmacias, librerías y mercados, con topes semanales y condiciones actualizadas para maximizar el ahorro en distintos rubros y localidades

Guardar
Cuenta DNI ofrece hasta 20%
Cuenta DNI ofrece hasta 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de barrio, carnicerías, granjas y pescaderías durante marzo 2026

En marzo 2026, Cuenta DNI renueva su esquema de descuentos con más días para acceder a reintegros y nuevas condiciones en comercios de cercanía, supermercados, gastronomía y otros rubros. La billetera virtual del Banco Provincia detalla topes, vigencia y requisitos para que cada usuario pueda optimizar sus ahorros durante todo el mes.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en marzo 2026

Con la llegada del mes, Cuenta DNI presenta un esquema renovado. El cambio más relevante es la unificación de rubros y la ampliación de los días: ahora, las compras en comercios de barrio, carnicerías, granjas y pescaderías cuentan con un 20% de ahorro de lunes a viernes.

El tope de reintegro es de $5.000 por persona y por semana, el cual se alcanza con un consumo de $25.000 semanales. Este beneficio está disponible utilizando las funciones “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” dentro de la app. La devolución se acredita en un plazo máximo de 10 días hábiles y puede consultarse en la sección “Últimos movimientos”.

Para aprovechar los beneficios de
Para aprovechar los beneficios de Cuenta DNI en marzo 2026, los pagos deben realizarse únicamente desde la aplicación vía QR, Clave DNI o Link de pago

Además del reintegro en comercios de cercanía, en marzo Cuenta DNI amplía su oferta con promociones en diversos rubros:

  • Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona.
  • Supermercados: descuentos de lunes a domingo en cadenas seleccionadas de toda la provincia.
  • Full YPF: hasta 25% de descuento los fines de semana, con tope de $8.000 por semana; no incluye combustibles.
  • Ferias y mercados bonaerenses: hasta 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000.
  • Universidades: hasta 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, en librerías adheridas.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

La información actualizada sobre los comercios participantes está disponible en el sitio web oficial de Cuenta DNI, permitiendo a cada usuario encontrar fácilmente las opciones cercanas a su domicilio.

Las estaciones Full YPF brindan
Las estaciones Full YPF brindan hasta 25% de beneficio en sus tiendas los fines de semana, excluyendo combustibles, a través de Cuenta DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los descuentos de fin de semana

Los sábados y domingos son ideales para el esparcimiento y el consumo en ruta. En el rubro gastronomía, el beneficio del 25% permite un reintegro de hasta $8.000, ideal para salidas familiares.

Por su parte, en las estaciones Full YPF adheridas, el descuento del 25% aplica para consumos en sus tiendas (cafetería, productos y servicios), manteniendo el mismo tope de $8.000 semanales.

Cómo tener Cuenta DNI

Para acceder a estos beneficios es imprescindible contar con la aplicación activa y saldo disponible en la cuenta. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

Todos los comercios adheridos y
Todos los comercios adheridos y condiciones de las promociones de Cuenta DNI pueden consultarse en el portal oficial de la aplicación y redes del Banco Provincia
  1. Medios de pago: solo aplican los pagos realizados a través de la app (QR, Clave DNI o Link de pago). Quedan excluidas las operaciones con tarjetas de crédito o débito físicas, transferencias o pagos mediante códigos QR de otras billeteras digitales.
  2. Deudas: el beneficio no se otorga a usuarios que presenten deudas vencidas con el Banco Provincia.
  3. Vigencia: los topes se reinician cada semana, lo que permite a los usuarios planificar sus consumos para aprovechar el reintegro máximo en cada período.

Toda la información actualizada y el listado de comercios participantes están disponibles en el portal oficial de Cuenta DNI y en las redes sociales verificadas del Banco Provincia.

Temas Relacionados

Cuenta DNIBanco ProvinciaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

La oferta se impuso y el dólar cerró en baja en la primera rueda de marzo

En el Banco Nación terminó a $1.415, tras haber anotado un máximo en los $1.435 por la mañana. En la plaza mayorista continuó debajo de 1.400 pesos

La oferta se impuso y

Caputo explicó por qué no quiere volver a Wall Street: la opción por el mercado local y los límites que tiene

La estrategia oficial privilegia el desarrollo del mercado de capitales doméstico mediante la movilización de ahorros y la utilización de instrumentos en moneda extranjera bajo la actual regulación, pero alertan que el entorno está condicionado por restricciones y segmentación

Caputo explicó por qué no

El impuesto al lujo se eliminará recién en abril: qué harán las marcas con los autos que todavía lo pagan este mes

Salvo que un decreto del Poder Ejecutivo lo modifique, un tecnicismo impide que el impuesto “a los autos de lujo” se levante desde este lunes, y habrá que esperar al mes próximo. De todos modos, algunos importadores ya aplican descuentos

El impuesto al lujo se

Marcos Galperin se sumó al debate por el estilo confrontativo del discurso de Milei: “100% de acuerdo”

El empresario argentino respaldó de manera explícita los argumentos sobre el estilo confrontativo del presidente durante la apertura de sesiones en el Congreso

Marcos Galperin se sumó al

Guerra y energía: qué puede ganar la Argentina en medio de la crisis global, según un informe privado

Los cambios en los precios internacionales y la logística global abren oportunidades para aumentar las exportaciones de petróleo y GNL y fortalecer así la balanza comercial

Guerra y energía: qué puede
DEPORTES
Tras la salida de Gallardo,

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Estudiantes recibirá a Vélez por el Torneo Apertura con la cima de la zona A en juego: la agenda completa del día

El blooper por una falla tecnológica que cometió el árbitro en el último minuto del clásico entre Peñarol y Nacional

Incertidumbre por la participación de Irán en la Copa del Mundo por la tensión en Medio Oriente

Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

TELESHOW
La primera foto de la

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

Luciano Castro recibió el alta ambulatoria por su autointernación: la reacción de Griselda Siciliani

La emoción de Mariano Iúdica por la fuerte decisión de su sobrino: “Eligió consagrar su vida al sacerdocio”

La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

INFOBAE AMÉRICA

Comparsa universitaria promueve cultura,

Comparsa universitaria promueve cultura, valores y protección del entorno en el carnaval de Huancayo

El analista internacional Fabián Calle, sobre el ataque a Irán: “No hay casos de cambio de régimen por bombardeo”

Tres Picassos salen a subasta: la vigencia del artista español y la promesa de alcanzar una cifra exorbitante

Avanza en Panamá ley que exigirá agua sin costo en combos de comida rápida

Crisis política en Perú muestra cómo China podría utilizar militarmente el puerto de Chancay contra Estados Unidos