El Banco Central profundiza el desarme de la cobertura millonaria en dólares que ofreció en la previa electoral

El BCRA hilvanó 37 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Agustín Marcarian

En paralelo a la compra de divisas para reforzar las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza en el desarme de la cobertura cambiaria que había ofrecido antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Esta decisión se refleja en la disminución de la posición vendida del organismo en el mercado de contratos a futuro de dólar.

Durante los meses previos a los comicios de medio término, la volatilidad llevó a los agentes económicos a aumentar su exposición a la moneda estadounidense. Aunque la demanda de billetes verdes suele crecer en períodos electorales, el volumen registrado en 2025 fue excepcional. El propio BCRA calculó que el proceso de dolarización alcanzó los USD 35.000 millones, una cifra sin precedentes.

“Esa adquisición de activos y coberturas en moneda extranjera representó más del 50% del stock de M2 transaccional, lo que implica una caída en la demanda de dinero de magnitud inédita”, remarcó la entidad en su último Informe de Política Monetaria (IPOM). Desde finales de octubre de 2025, la tendencia se invirtió y comenzó un proceso de desdolarización. Especialistas identificaron una baja significativa en la exposición del BCRA en el mercado de futuros.

“El BCRA tenía una posición vendida en FX de USD 3.340 hacia fines de enero de 2026. Se reduce su short en USD 680 millones versus diciembre de 2025. Bajo las estadísticas oficiales, llegó a tener un máximo vendido de USD 6.844 millones a fines de septiembre de 2025″, indicó Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group. De esta manera, se redujo en más de USD 3.500 millones la cobertura ofrecida por el organismo monetario en este mercado.

El BCRA redujo la posición vendida en dólar futuro en más de USD 3.500 millones desde las elecciones. (Fuente: Romano Group)

El contrato de dólar futuro permite fijar hoy la compra o venta de dólares a un precio acordado para una fecha posterior. Se utiliza como herramienta de cobertura frente a posibles fluctuaciones del tipo de cambio y para moderar la presión sobre el mercado spot, el espacio donde se compran y venden monedas extranjeras con entrega y pago inmediatos. En el caso de los futuros, las partes pactan un valor y una fecha; al momento del vencimiento, no se entrega la divisa, sino que se liquida la diferencia entre el precio acordado y el valor efectivo del dólar.

Un informe de Max Capital expresó que en enero, el Central cerró con la menor posición en futuros desde junio. “Aun así, la posición podría seguir desarmándose desde el pico de USD 6.844 millones alcanzado en septiembre”, pronosticaron.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) coincidieron al acotar que el BCRA redujo su postura en este tipo de instrumentos financieros por cuarto mes consecutivo. “Al cierre de enero, el BCRA mantenía una posición corta por USD 3.353 millones, reduciéndola desde los USD 4.049 millones de diciembre, y marcando la menor desde junio de 2025 (USD 1.909 millones). Así, profundizó la reducción desde el pico de la era Milei de septiembre (USD 6.875 millones). En términos de interés abierto total (IA), la posición short del BCRA representó el 69,6% del mercado en enero”, evaluaron los analistas.

De acuerdo con estimaciones de Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, la dolarización previa a la elección sumó USD 35.000 millones. Esta dinámica comenzó a revertirse a partir de noviembre, con un proceso de reducción de posiciones en moneda extranjera.

El IPOM destacó que, superada la incertidumbre electoral, se produjo una “reversión veloz de la dolarización de carteras”. El cambio se manifestó en una baja del stock de instrumentos de cobertura cambiaria, que pasó de USD 17.000 millones a USD 8.500 millones. Además, la compra de dólares para ahorro por parte de privados descendió de un promedio de USD 4.000 millones mensuales en los dos meses previos a los comicios a USD 600 millones mensuales tras la elección. Este monto solo incluye la adquisición de dólares con fines de resguardo y no contempla los fondos destinados a gastos en el exterior.

Compra de divisas

En simultáneo, el Banco Central acumula 37 ruedas seguidas con compras de divisas, tanto en el mercado oficial como mediante acuerdos por fuera del mismo. El jueves sumó USD 41 millones, llevando el total adquirido en el año a más de USD 2.600 millones, con lo que ya superó el 26% de la meta de acumulación de dólares pautada para 2026.

Durante la llamada “fase 4” del plan económico, la autoridad monetaria adquirió 2.681 millones de dólares. Para financiar estas operaciones, el BCRA emite pesos y no recurre a mecanismos de absorción monetaria. Luego, el Tesoro absorbe parte del exceso de liquidez con colocaciones de deuda local y, en las últimas licitaciones, optó por no expandir la cantidad de pesos en circulación.

Las estimaciones oficiales prevén que en 2026 las compras netas de dólares podrían ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, según cómo evolucionen tanto la demanda de moneda local como la disponibilidad de divisas en el mercado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, destacó que el ritmo de acumulación de reservas dependerá de esos dos factores. Hasta el momento, la entidad ya cubrió más de una cuarta parte del objetivo anual.

Las reservas internacionales del Central se ubicaron en USD 46.156 millones, luego de una baja de USD 759 millones en la última jornada. Entre las causas que limitaron el crecimiento de reservas figuran los pagos de deuda externa efectuados por el Tesoro, que adquirió divisas al BCRA para cumplir con sus compromisos, restando recursos que podrían haber fortalecido las arcas del organismo.