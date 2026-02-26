Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 26 de febrero 2026

Las nuevas sumas y actualizaciones aplican según el DNI y la prestación, con detalles clave sobre montos, bonos y dónde chequear las fechas exactas en línea

ANSES paga hoy, jueves 26
ANSES paga hoy, jueves 26 de febrero de 2026, a jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, según terminación de DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pagos correspondiente al jueves 26 de febrero de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones, en el marco del ajuste por movilidad que rige durante el mes y la continuidad del bono extraordinario.

Hoy cobran jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, titulares del fondo de desempleo y beneficiarios de otras asignaciones familiares, según la terminación del DNI. Los montos fueron actualizados tras el último índice de inflación y la decisión oficial de mantener los refuerzos.

Quiénes cobran hoy, 26 de febrero

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios y el tipo de prestación. Este jueves 26 de febrero acceden al cobro los siguientes grupos:

La jubilación mínima para febrero
La jubilación mínima para febrero de 2026 es de $359.254,34, cifra que se incrementa con el bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Gobierno nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los beneficiarios cuyos haberes previsionales se ubican por encima de la jubilación mínima y cuyos documentos finalizan en 6 y 7 reciben hoy la acreditación de sus fondos. El monto actualizado incluye el incremento de 2,85% dispuesto por la Resolución 21/2026 y el bono extraordinario de 70.000 pesos.

Fondo de desempleo

La ANSES abona hoy el fondo de desempleo a los titulares con DNI terminado en 4 y 5. El valor mínimo actualizado asciende a 173.400 pesos, y el máximo a 346.800 pesos, aunque los pagos efectivos corresponden a haberes liquidados en enero.

Asignaciones familiares y universales

Los pagos de asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) continúan durante la semana, aunque este jueves no corresponde cobro para terminaciones específicas de DNI, según el cronograma difundido por la ANSES. Los titulares pueden consultar la fecha exacta a través de la plataforma Mi ANSES con CUIL y clave personal.

Otras prestaciones

Las pensiones no contributivas y la Asignación por Embarazo ya finalizaron sus acreditaciones para el mes de febrero. Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones por discapacidad y madres de siete hijos recibieron sus haberes en fechas anteriores, conforme al calendario oficial.

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

El bono extraordinario de $70.000
El bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados permanece congelado desde marzo de 2024, sumándose a los haberes mensuales actualizados

La jubilación mínima en febrero de 2026 asciende a $359.254,34, cifra a la que se suma un bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Gobierno nacional, lo que lleva el ingreso total a $429.254,34. El haber máximo se ubica en $2.417.441,64. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza $287.403,47 más el bono, totalizando $357.403,47. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez llegan a $251.478,04 más el bono, sumando $321.478,04.

Estos montos reflejan el incremento del 2,85% aplicado este mes, conforme a la movilidad mensual que ajusta los haberes de acuerdo con el índice de inflación divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El bono extraordinario de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024.

De cuánto son las asignaciones en febrero 2026

En febrero, las principales asignaciones que abona ANSES presentan los siguientes valores, actualizados con un incremento del 2,85%:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096, con un pago mensual de $103.276,80 (80%), dado que el 20% se retiene para el cobro anual tras la presentación de la libreta.
  • AUH por Discapacidad: $420.354, con pago mensual de $336.283,20.
  • Asignación por Embarazo: $129.096, igual que la AUH general.
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.554.
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $210.186.
  • Asignación por Nacimiento: $75.246.
  • Asignación por Adopción: $449.888.
  • Asignación por Matrimonio: $112.668.
  • Ayuda Escolar Anual: $85.000.
La Tarjeta Alimentar, complementaria de
La Tarjeta Alimentar, complementaria de AUH y AUE, ofrece montos de hasta $108.062 para familias con tres o más hijos, optimizando el ingreso total mensual

La Tarjeta Alimentar, destinada a beneficiarios de AUH, AUE y PNC, suma un monto adicional: familias con un hijo perciben $52.250, con dos hijos $81.936 y con tres hijos o más $108.062. Así, el ingreso total para quienes acceden a AUH y Tarjeta Alimentar puede superar los $181.000 en febrero.

El calendario de pagos de ANSES puede consultarse en la web oficial del organismo, donde cada beneficiario tiene acceso al detalle de su liquidación, fecha y lugar de cobro. Los fondos permanecen disponibles en la cuenta bancaria hasta 60 días después de la acreditación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

