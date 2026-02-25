Economía

Sin datos oficiales de autos 0 km: por qué el Gobierno desarmó el sistema de estadísticas del mercado automotor

Sin comunicación oficial al respecto, desde el 5 de febrero no hay datos de patentamientos de autos 0 km en la Argentina porque la Dirección Nacional de Registros del Automotor dejó de compartirlos con la empresa que los procesaba. Qué fue lo que ocurrió

Guardar
Las automotrices, importadores y concesionarios
Las automotrices, importadores y concesionarios trabajaron casi todo el mes sin datos de ventas. Fue por una decisión del Gobierno de eliminar un intermediario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos a ciegas. Desde el 5 de febrero no hay información en la página del SIOMAA y la única manera de saber cómo están las ventas de febrero es consultando en cada concesionario. Pero eso solo nos da información propia y no del mercado en general. Desconocemos cómo están los competidores”, dijeron desde una terminal automotriz a Infobae.

SIOMAA es el acrónimo de Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino, y es una empresa privada que desde hace más de 15 años confecciona estadísticas e informes del mercado automotor a partir de los datos que surgen de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación. Esos datos se comercializan a las fábricas, concesionarias y otras empresas del sector, aunque también se comparten con organismos públicos y prensa de manera gratuita.

El motivo por el que no hay datos estaría relacionado con una decisión de este ministerio, al tomar conocimiento de esa comercialización de datos públicos por medio de una empresa privada.

Para las concesionarias y fábricas,
Para las concesionarias y fábricas, estar sin datos es como tener los puntos de venta vacíos. No hay información de patentamientos de febrero

“El sistema se dio de baja luego de detectar que se vendía información del registro sin conocimiento del Ministerio. A los fines estadísticos, a partir de ahora, deberá realizarse el requerimiento formal ante la DNRPA”, dijeron fuentes cercanas al ministerio ante la consulta de este medio.

Es extraño que las autoridades no conocieran la existencia de SIOMAA y su modo de funcionamiento con abonos que se comercializaban a todo el sector automotor. La razón esgrimida podría “ser una buena excusa” para que la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), entidad de la que surgió SIOMAA como un desprendimiento de algunos de sus socios, recupere el control de las estadísticas del mercado.

Aún así, vuelve a ser curiosa y difícil de descifrar qué tipo de relación hay entre el Ministerio de Justicia y ACARA, que en su rol de ente cooperador estuvo involucrado en contratos de trabajo y los famosos “sobresueldos de ACARA” que cobraban muchos empleados del ministerio.

SIOMAA, mientras tanto, se limitó a decir que esperan “que se normalice la situación antes del viernes”, así pueden enriquecer los datos, mandárselos gratuitamente a toda la cadena de valor, a un sin fin de organismos públicos y difundir los patentamientos de febrero, como hacemos desde hace muchos años, a través de los medios de todo el país”.

En cuanto a las razones de la interrupción del acceso a los datos, dijeron: “Estamos esperando que nos informen algo oficial para poder entender”.

La pantalla de SIOMAA muestra
La pantalla de SIOMAA muestra un aviso de interrupción en la actualización de datos de ventas de autos 0 km en Argentina, debido a la falta de información oficial de la DNRPA desde el 5 de febrero.

La situación tomó por sorpresa a todos los actores del sector automotor, no sólo a las fábricas, sino a la red de concesionarias y a instituciones como las que nuclean a las automotrices, por un lado (ADEFA) y por otro, a los importadores (CIDOA).

“Sin datos no hay estrategias comerciales posibles. De hecho, para marzo posiblemente las listas de precios se demoren un poco más porque en la estrategia comercial hay una componente muy importante dada por la situación del mercado. La política de precios se empieza a evaluar en la última semana de cada mes. Eso ahora es casi imposible hacer”, completaron desde otra marca.

Desde el pasado viernes 6 de febrero, cada asociado al SIOMAA que ingresa al sitio para ver los datos que se actualizaban diariamente se encontraron con un cartel en el que se explicaba superficialmente la situación.

“Debido a circunstancias externas a Siomaa, la actualización de datos se encuentra temporalmente interrumpida. Informaremos cuando el servicio se normalice. Gracias por su comprensión”.

En un primer momento se pensó que podía deberse a una falla de los sistemas de la DNRPA, ya que en los días siguientes hubo efectivamente una caída del acceso a muchas dependencias del Registro del Automotor de distintas zonas del país, por la cual no se podían ingresar altas de vehículos, autos y motos, al sistema registral oficial. Sin embargo, con el correr de los días y la persistencia del problema, quedó claro que la falta de datos no era circunstancial sino una decisión política del Ministerio de Justicia.

Ante la decisión de suspender el acceso de los datos a SIOMAA, el único modo de acceder a información relacionada con los movimientos del mercado automotor es ingresar al sitio web de la DNRPA.

Las estadísticas del SIOMAA eran
Las estadísticas del SIOMAA eran una herramienta esencial para el mercado automotor y los medios de comunicación. Ahora habrá que esperar un nuevo sistema que analice y administre la información del sector

“Se puede acceder a un aparato de boletines estadísticos donde se publican los datos todos los meses”, señalaron las mismas fuentes que confirmaron la razón del conflicto con SIOMAA. “Ese link (www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/boletines_estadisticos2.php) es de acceso público, la información se publica ahí. La información de cada mes se publicará a principio del mes siguiente”, agregaron.

Si hoy se ingresa a ese apartado, la información que se puede encontrar es mínima y muy básica. De hecho, lo único que hay de enero de 2026 es el estado actualizado de la Estadística Anual de Parque Activo únicamente. Si se ingresa a los datos de 2025, intentando tener información más detallada, el resultado es el mismo. Solo se puede encontrar ese único dato que refleja la cantidad de autos circulantes, combinando nuevos y usados.

Varios sectores gestionan contrareloj con las autoridades de la DNRPA el acceso a esos datos para poder procesarlos y compartirlos con todos los actores del mercado automotor. A dos días del cierre del mes, todavía no hay novedades al respecto.

Temas Relacionados

mercado automotorSIOMAADNRPAventas de autos 0kmúltimas noticias

Últimas Noticias

Ayuda escolar de ANSES: quiénes se pueden inscribir y de cuánto es

El beneficio anual ofrece un respaldo económico fundamental para el inicio de clases, con requisitos específicos de ingresos y plazos de inscripción que determinan quiénes pueden acceder al pago

Ayuda escolar de ANSES: quiénes

Las acciones argentinas vuelven a caer y Mercado Libre pierde 8% tras la presentación del balance trimestral

Los índices de Wall Street avanzan hasta 1%, el S&P Merval pierde impuso y cae 0,6%. Los bonos suben 0,3% y cede el riesgo país

Las acciones argentinas vuelven a

Una startup argentina de recursos humanos recibió una inversión de USD 66 millones: los apoyan Galperin y otros cinco unicornios

El desembolso que logró Humand apunta a impulsar la expansión de su herramienta de IA diseñada para transformar la comunicación y gestión en empresas con personal no conectado digitalmente

Una startup argentina de recursos

Aeropuertos Argentina anunció obras por USD 100 millones en Ezeiza: la pista central estará restringida por 15 días en noviembre

Entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre próximos los vuelos a y desde Europa ni EEUU deberán ser redirigidos a terminales de Córdoba o Montevideo. Buscan aumentar la capacidad operativa, renovar sistemas tecnológicos y mejorar la experiencia de pasajeros y cargas

Aeropuertos Argentina anunció obras por

Los supermercados tomaron partido en la pelea entre El Gobierno y los intendentes de La Cámpora por las tasas municipales

El sector supermercadista expresó su respaldo a una reciente herramienta digital impulsada por el Ejecutivo que habilita a los ciudadanos a reportar tributos locales abusivos

Los supermercados tomaron partido en
DEPORTES
Murió Javier Pipo Marín, histórico

Murió Javier Pipo Marín, histórico dirigente del fútbol de ascenso

La decisión que tomó la UEFA con la sanción a Gianluca Prestianni a horas del Real Madrid-Benfica por Champions League

“No entro a la ducha sin revisarla”: la confesión de una futbolista que fue grabada en secreto por su entrenador durante cuatro años

El video del Cholo Simeone felicitando a jugadores que generó polémica en España: ¿Julián Álvarez esquivó el saludo?

Se jugarán cuatro partidos con la punta de una de las zonas del Apertura en juego: la agenda completa

TELESHOW
Ricardo Montaner agotó tres fechas

Ricardo Montaner agotó tres fechas en Buenos Aires y anunció un nuevo show: cómo conseguir las entradas

Los primeros días de Úrsula Corberó como mamá: la tierna foto con Dante y el regalo especial del Chino Darín

La periodista Mina Bonino contó al aire que será mamá por tercera vez con Federico Valverde: el emotivo momento

El conmovedor mensaje de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino a 5 años de su internación: “Te amo con ese amor profundo”

El festejo de cumpleaños de Tao, el hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa: entre inflables y relax en el campo

INFOBAE AMÉRICA

Luego de 11 años preso

Luego de 11 años preso en Bali, un estadounidense fue liberado y expulsado de Indonesia

El presidente de la Cámara de los Comunes notificó a la policía sobre el posible riesgo de fuga de Peter Mandelson

Bolivia: sectores económicos piden al Gobierno dar certidumbre sobre la calidad del combustible

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos

Charli XCX reimagina el romance de ‘Cumbres borrascosas’ al ritmo de un angustiado pop electrónico