Sin datos oficiales de autos 0 km: por qué el Gobierno desarmó el sistema de estadísticas del mercado automotor

Las automotrices, importadores y concesionarios trabajaron casi todo el mes sin datos de ventas. Fue por una decisión del Gobierno de eliminar un intermediario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos a ciegas. Desde el 5 de febrero no hay información en la página del SIOMAA y la única manera de saber cómo están las ventas de febrero es consultando en cada concesionario. Pero eso solo nos da información propia y no del mercado en general. Desconocemos cómo están los competidores”, dijeron desde una terminal automotriz a Infobae.

SIOMAA es el acrónimo de Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino, y es una empresa privada que desde hace más de 15 años confecciona estadísticas e informes del mercado automotor a partir de los datos que surgen de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación. Esos datos se comercializan a las fábricas, concesionarias y otras empresas del sector, aunque también se comparten con organismos públicos y prensa de manera gratuita.

El motivo por el que no hay datos estaría relacionado con una decisión de este ministerio, al tomar conocimiento de esa comercialización de datos públicos por medio de una empresa privada.

Para las concesionarias y fábricas, estar sin datos es como tener los puntos de venta vacíos. No hay información de patentamientos de febrero

“El sistema se dio de baja luego de detectar que se vendía información del registro sin conocimiento del Ministerio. A los fines estadísticos, a partir de ahora, deberá realizarse el requerimiento formal ante la DNRPA”, dijeron fuentes cercanas al ministerio ante la consulta de este medio.

Es extraño que las autoridades no conocieran la existencia de SIOMAA y su modo de funcionamiento con abonos que se comercializaban a todo el sector automotor. La razón esgrimida podría “ser una buena excusa” para que la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), entidad de la que surgió SIOMAA como un desprendimiento de algunos de sus socios, recupere el control de las estadísticas del mercado.

Aún así, vuelve a ser curiosa y difícil de descifrar qué tipo de relación hay entre el Ministerio de Justicia y ACARA, que en su rol de ente cooperador estuvo involucrado en contratos de trabajo y los famosos “sobresueldos de ACARA” que cobraban muchos empleados del ministerio.

SIOMAA, mientras tanto, se limitó a decir que esperan “que se normalice la situación antes del viernes”, así pueden enriquecer los datos, mandárselos gratuitamente a toda la cadena de valor, a un sin fin de organismos públicos y difundir los patentamientos de febrero, como hacemos desde hace muchos años, a través de los medios de todo el país”.

En cuanto a las razones de la interrupción del acceso a los datos, dijeron: “Estamos esperando que nos informen algo oficial para poder entender”.

La pantalla de SIOMAA muestra un aviso de interrupción en la actualización de datos de ventas de autos 0 km en Argentina, debido a la falta de información oficial de la DNRPA desde el 5 de febrero.

La situación tomó por sorpresa a todos los actores del sector automotor, no sólo a las fábricas, sino a la red de concesionarias y a instituciones como las que nuclean a las automotrices, por un lado (ADEFA) y por otro, a los importadores (CIDOA).

“Sin datos no hay estrategias comerciales posibles. De hecho, para marzo posiblemente las listas de precios se demoren un poco más porque en la estrategia comercial hay una componente muy importante dada por la situación del mercado. La política de precios se empieza a evaluar en la última semana de cada mes. Eso ahora es casi imposible hacer”, completaron desde otra marca.

Desde el pasado viernes 6 de febrero, cada asociado al SIOMAA que ingresa al sitio para ver los datos que se actualizaban diariamente se encontraron con un cartel en el que se explicaba superficialmente la situación.

“Debido a circunstancias externas a Siomaa, la actualización de datos se encuentra temporalmente interrumpida. Informaremos cuando el servicio se normalice. Gracias por su comprensión”.

En un primer momento se pensó que podía deberse a una falla de los sistemas de la DNRPA, ya que en los días siguientes hubo efectivamente una caída del acceso a muchas dependencias del Registro del Automotor de distintas zonas del país, por la cual no se podían ingresar altas de vehículos, autos y motos, al sistema registral oficial. Sin embargo, con el correr de los días y la persistencia del problema, quedó claro que la falta de datos no era circunstancial sino una decisión política del Ministerio de Justicia.

Ante la decisión de suspender el acceso de los datos a SIOMAA, el único modo de acceder a información relacionada con los movimientos del mercado automotor es ingresar al sitio web de la DNRPA.

Las estadísticas del SIOMAA eran una herramienta esencial para el mercado automotor y los medios de comunicación. Ahora habrá que esperar un nuevo sistema que analice y administre la información del sector

“Se puede acceder a un aparato de boletines estadísticos donde se publican los datos todos los meses”, señalaron las mismas fuentes que confirmaron la razón del conflicto con SIOMAA. “Ese link (www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/boletines_estadisticos2.php) es de acceso público, la información se publica ahí. La información de cada mes se publicará a principio del mes siguiente”, agregaron.

Si hoy se ingresa a ese apartado, la información que se puede encontrar es mínima y muy básica. De hecho, lo único que hay de enero de 2026 es el estado actualizado de la Estadística Anual de Parque Activo únicamente. Si se ingresa a los datos de 2025, intentando tener información más detallada, el resultado es el mismo. Solo se puede encontrar ese único dato que refleja la cantidad de autos circulantes, combinando nuevos y usados.

Varios sectores gestionan contrareloj con las autoridades de la DNRPA el acceso a esos datos para poder procesarlos y compartirlos con todos los actores del mercado automotor. A dos días del cierre del mes, todavía no hay novedades al respecto.