Jornada financiera: rebotó el dólar y las acciones y los bonos siguieron débiles

Los activos argentinos quedaron ajenos a la suba de Wall Street.

El dólar subió por segundo día, para recortar la baja que aún acarrea en febrero, mientras que las acciones y los bonos volvieron a operarse con debilidad de precios y disociados de la tendencia ganadora de las bolsas de Estados Unidos, Europa y Asia.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,5%, en los 2.799.676 puntos. La baja también se dio en otras plazas de la región, donde el índice Bovespa de San Pablo recortó 0,1%, y el Colcap de la Bolsa de Bogotá cayó 0,6 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- exhibieron una leve baja de 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan demarca un alza de tres unidades para Argentina, en los 545 puntos básicos.

La Secretaría de Finanzas informó que la licitación del flamante Bonar 2027 se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de USD 866 millones, y se adjudicó un total de valor efectivo 151 millones de dólares. La TIREA (Tasa Interna de Retorno efectiva Anual) alcanzó 5,89%, que implicó una Tasa Nominal de 5,74% anual.

Asimismo, en la licitación de bonos en pesos de muy corto plazo se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de $8 billones en títulos con ajuste por CER y Dólar Linked y se adjudicó un total de valor efectivo $6,74 billones, ligeramente por debajo de los vencimientos del día.

En el exterior destacó la fuerte baja de Mercado Libre, que perdió 8,2% después de la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025.

“La compañía estima que el impacto conjunto de sus inversiones estratégicas representó entre 5 y 6 puntos porcentuales de margen operativo en el trimestre, lo que refuerza la lectura de que la compresión de rentabilidad responde a decisiones deliberadas de expansión y no a deterioro estructural del negocio”, señaló IOL Inversiones.

“El mercado está tomando un respiro y calma dentro de la gran fase de transición en la que se ha mantenido hace semanas, hoy con un giro importante en índices frente a la expectativa positiva de los resultados de Nvidia, pero sin olvidar las señales técnicas frágiles y con una Fed que no valida un giro flexible inmediato”, comentó Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants.

Segunda seguida suba para el dólar

El volumen de operaciones en el mercado de cambios se sostuvo en niveles muy elevados para la estacionalidad de febrero, en USD 495,9 millones en el segmento de contado.

Pese a la abultada oferta, la demanda también recuperó vigor -con la contribución de compras oficiales- y el dólar mayorista avanzó 18,50 pesos o 1,3%, a 1.399 pesos. Fue el salto más amplio desde los 20 pesos de alza en la rueda del 2 de enero de este año.

“La divisa operó durante la jornada con un claro sesgo alcista, extendiendo la recomposición observada en la rueda previa. A lo largo del día se evidenció mayor demanda, con desplazamiento progresivo hacia niveles superiores y consolidación en el tramo final del MULC”, observó Francisco Díaz Mayer, jefe de operaciones de ABC Mercado de Cambios.

Dado que el BCRA estableció un techo de las bandas cambiarias en los $1.603,82, el dólar mayorista quedó a 204,82 pesos o 14,6% de esa referencia para la intervención.

El dólar minorista ganó 15 pesos o 1%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. Este ascenso diario también fue el más amplio desde el 2 de enero. El billete al público subió por segundo día y acotó a 50 pesos o 3,4% el descenso de febrero.

El BCRA informó que en las entidades financieras, el dólar al público promedió $1.416,53 para la venta y $1.366,21 para la compra.

La cotización blue del dólar ganó 15 pesos o 1% en el día, a $1.440 para la venta, con lo que redujo a 25 pesos o 1,7% la caída a lo largo de febrero.

El Banco Central compró USD 85 millones en el mercado (17,1% de la oferta), para ayudar a un incremento de las reservas de USD 243 millones, a 46.905 millones de dólares, el monto más elevado desde el 18 de octubre de 2019 (USD 47.448 millones). Las compras oficiales en lo que va de febrero ascienden a 1.483 millones de dólares.