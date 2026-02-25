Economía

Destacan el rol del agro en el crecimiento económico de 2025: “Otra vez salvó las papas”

El economista Claudio Caprarulo destacó el impulso récord del trigo y la soja, aunque advirtió que el rebote del agro y la minería no alcanza, por ahora, para traccionar al resto de los sectores ni mejorar el empleo

Guardar
El economista Claudio Caprarulo desglosan las cifras y exponen la compleja situación donde los sectores que generan más trabajo enfrentan serias dificultades.

El Gobierno prevé que en 2026 la economía experimente una recuperación, luego de dos años iniciales centrados en ordenar las cuentas públicas y contener la inflación. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a diciembre mostró una variación del 1,8% respecto al mes anterior. En este contexto, Claudio Caprarulo, economista y director de Analytica dialogó con Infobae en Vivo A las Nueve y analizó el contexto financiero a nivel país.

“Todo se define con una frase que nos gusta mucho a los economistas: ‘Es complejo’”, dijo el especialista, quien evaluó los datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) y advirtió que la economía argentina “está funcionando a velocidades muy diferentes” entre sectores.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Tatiana Schapiro y Ramón Indart, Caprarulo profundizó: “La gran pregunta es si estos sectores, que marcaron este fuerte repunte del EMAE, como el agro o la minería, alcanzan para traccionar también al resto de la economía, y lo que estamos viendo es que, por el momento, no”.

El EMAE de diciembre registró
El EMAE de diciembre registró una subida del 1,8%, respaldada principalmente por la minería y el agro, pero sin arrastre suficiente a otros sectores

El agro y la minería: motores que no derraman

El economista remarcó el peso del sector agropecuario: “Estamos teniendo récord en la producción de trigo, casi veintiocho millones de toneladas van a ser en la campaña 2025 - 2026, con los precios que también están mejorando. Lo mismo pasa con la soja”.

Consideró que “el Agro nuevamente vuelve a salvar las papas de la economía argentina”, aunque advirtió que el crecimiento de estos rubros no se traduce en mayor empleo: “Más allá del crecimiento que muestra la producción minera y de petróleo, es un sector que está expulsando mano de obra, parte por la reconversión”.

Caprarulo se preguntó si la Argentina logrará que las cadenas de valor de estos sectores generen trabajo local: “Las cosechadoras del agro, vamos a tratar de que se siga desarrollando la producción nacional o nos va a pasar lo mismo con Fate, que es vamos a abrir de una manera que sea muy difícil competir con el exceso de producción que tienen otros países”.

La economía argentina muestra dinámicas
La economía argentina muestra dinámicas heterogéneas entre sectores, con el agro y la minería como motores, pero sin generación de empleo significativa (Revista Chacra)

Reconversión productiva y riesgos sociales

Consultado sobre el futuro del empleo, el economista fue contundente: “El Gobierno lo que plantea es que va a haber una reconversión. Nosotros vamos a seguir siendo fuertes en la producción de commodities, porque tenemos ventajas comparativas”. Sin embargo, expuso los límites de esa estrategia: “En la realidad eso no sucede, las trayectorias laborales de las personas son bastante más complejas, y ya lo hemos vivido en otros momentos en la Argentina”.

Recordó los antecedentes de los años 90′: “Cuando la economía crecía fuerte y el desempleo también crecía. Hoy tenemos la ventaja de que, al menos, en esa transición, te bajás una plataforma y empezás a tener un trabajo, más allá de que implique menor salario, lo que te permite es al menos no ver ese crecimiento fuerte en la tasa de desempleo, como sí pasaba en los noventa”.

Especialistas advierten que el repunte
Especialistas advierten que el repunte de la actividad agropecuaria y minera no se traduce en una mejora del mercado laboral local (Gobierno de Misiones)

Inflación, ajuste y la mirada del Gobierno

El director de Analytica explicó cuál es la prioridad oficial: “La política productiva queda totalmente supeditada a la política antiinflacionaria. El objetivo del Gobierno es bajar la inflación”. Consideró que esa decisión “presiona para que el proceso de desinflación ocurra más rápido, pero te hace crujir sectores productivos muy importantes”.

Advirtió sobre el costo social: “El riesgo que tenés es que pierdas legitimidad social en un proceso de desinflación. En algún momento la gente va a decir: ‘Mirá, antes tenía una inflación desbocada, pero al menos podía llenar la heladera. Si después de dos años no puedo, se empieza a deslegitimar el proceso’”.

El proceso de reconversión productiva
El proceso de reconversión productiva y la apertura de mercados plantean desafíos para la industria nacional de maquinaria agrícola Foto: Revista Economía

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro

Temas Relacionados

Claudio CapraruloArgentinaAnalyticaSector AgropecuarioExpulsión De Mano De ObraEmpleo NacionalInfobae en VivoInfobae a las nueve

Últimas Noticias

Los supermercados tomaron partido en la pelea entre El Gobierno y los intendentes de La Cámpora por las tasas municipales

El sector supermercadista expresó su respaldo a una reciente herramienta digital impulsada por el Ejecutivo que habilita a los ciudadanos a reportar tributos locales abusivos

Los supermercados tomaron partido en

Hasta 25% menos: qué productos podrían bajar si el Senado elimina el impuesto al lujo

Este viernes se trata nuevamente la reforma laboral en el Senado, luego de las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados. De aprobarse, quedarían eliminados los impuestos internos a bienes llamados “de lujo”

Hasta 25% menos: qué productos

La confesión del dueño de una cadena de gomerías: “Estábamos robando con el precio de las cubiertas”

El CEO de Neumen, Roberto Méndez, contó cuáles eran las remarciones extraordinarias de precios que se hacían antes de la apertura a la importación

La confesión del dueño de

Tras la firma del acuerdo paritario, cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en febrero

La UOCRA y las cámaras empresariales del sector ya definieron los aumentos que tendrán los salarios este mes

Tras la firma del acuerdo

Bono para empleadas domésticas: cuánto es y cómo se paga

Nuevos incrementos y sumas fijas impactan en la liquidación de sueldos y en los costos del servicio domiciliario

Bono para empleadas domésticas: cuánto
DEPORTES
El video del Cholo Simeone

El video del Cholo Simeone felicitando a jugadores que generó polémica en España: ¿Julián Álvarez esquivó el saludo?

Se jugarán cuatro partidos con la punta de una de las zonas del Apertura en juego: la agenda completa

Conmoción en Asia: murió el fisicoculturista siete veces ganador del Mr. India a los 37 años

Perdió el control bajo la lluvia, chocó de costado y volcó: el escalofriante accidente que sufrió un ex compañero de Franco Colapinto en Williams

El drástico cambio que propuso Flavio Briatore para que los Grandes Premios de Fórmula 1 no sean “aburridos”

TELESHOW
El conmovedor mensaje de Marcelo

El conmovedor mensaje de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino a 5 años de su internación: “Te amo con ese amor profundo”

El festejo de cumpleaños de Tao, el hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa: entre inflables y relax en el campo

Cochito López habló de los rumores que lo vincularon con Pampita en Punta del Este

Noelia Marzol sorprendió al contar por qué eliminó un objeto de su casa: “Me da asco”

Yanina Zilli, la vedette que fue furor en los ’90 por sus romances explosivos, entró a Gran Hermano: “Vengo a ganar”

INFOBAE AMÉRICA

¿Última oportunidad? Partió el equipo

¿Última oportunidad? Partió el equipo negociador de Irán a Ginebra para las conversaciones nucleares con EEUU

Suiza pagará 56.000 dólares a cada víctima del incendio en la fiesta de Año Nuevo en un bar de Crans-Montana

El primer ministro de India, Narendra Modi, inició su segunda visita oficial a Israel

6 versiones de “Cumbres Borrascosas”: 6 representaciones muy diferentes de la pasión

Detectan en Uruguay un hongo de origen brasileño que se transmite de gatos a humanos