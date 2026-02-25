Destacan el rol del agro en el crecimiento económico de 2025: “Otra vez salvó las papas”

El economista Claudio Caprarulo desglosan las cifras y exponen la compleja situación donde los sectores que generan más trabajo enfrentan serias dificultades.

El Gobierno prevé que en 2026 la economía experimente una recuperación, luego de dos años iniciales centrados en ordenar las cuentas públicas y contener la inflación. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a diciembre mostró una variación del 1,8% respecto al mes anterior. En este contexto, Claudio Caprarulo, economista y director de Analytica dialogó con Infobae en Vivo A las Nueve y analizó el contexto financiero a nivel país.

“Todo se define con una frase que nos gusta mucho a los economistas: ‘Es complejo’”, dijo el especialista, quien evaluó los datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) y advirtió que la economía argentina “está funcionando a velocidades muy diferentes” entre sectores.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Tatiana Schapiro y Ramón Indart, Caprarulo profundizó: “La gran pregunta es si estos sectores, que marcaron este fuerte repunte del EMAE, como el agro o la minería, alcanzan para traccionar también al resto de la economía, y lo que estamos viendo es que, por el momento, no”.

El EMAE de diciembre registró una subida del 1,8%, respaldada principalmente por la minería y el agro, pero sin arrastre suficiente a otros sectores

El agro y la minería: motores que no derraman

El economista remarcó el peso del sector agropecuario: “Estamos teniendo récord en la producción de trigo, casi veintiocho millones de toneladas van a ser en la campaña 2025 - 2026, con los precios que también están mejorando. Lo mismo pasa con la soja”.

Consideró que “el Agro nuevamente vuelve a salvar las papas de la economía argentina”, aunque advirtió que el crecimiento de estos rubros no se traduce en mayor empleo: “Más allá del crecimiento que muestra la producción minera y de petróleo, es un sector que está expulsando mano de obra, parte por la reconversión”.

Caprarulo se preguntó si la Argentina logrará que las cadenas de valor de estos sectores generen trabajo local: “Las cosechadoras del agro, vamos a tratar de que se siga desarrollando la producción nacional o nos va a pasar lo mismo con Fate, que es vamos a abrir de una manera que sea muy difícil competir con el exceso de producción que tienen otros países”.

La economía argentina muestra dinámicas heterogéneas entre sectores, con el agro y la minería como motores, pero sin generación de empleo significativa (Revista Chacra)

Reconversión productiva y riesgos sociales

Consultado sobre el futuro del empleo, el economista fue contundente: “El Gobierno lo que plantea es que va a haber una reconversión. Nosotros vamos a seguir siendo fuertes en la producción de commodities, porque tenemos ventajas comparativas”. Sin embargo, expuso los límites de esa estrategia: “En la realidad eso no sucede, las trayectorias laborales de las personas son bastante más complejas, y ya lo hemos vivido en otros momentos en la Argentina”.

Recordó los antecedentes de los años 90′: “Cuando la economía crecía fuerte y el desempleo también crecía. Hoy tenemos la ventaja de que, al menos, en esa transición, te bajás una plataforma y empezás a tener un trabajo, más allá de que implique menor salario, lo que te permite es al menos no ver ese crecimiento fuerte en la tasa de desempleo, como sí pasaba en los noventa”.

Especialistas advierten que el repunte de la actividad agropecuaria y minera no se traduce en una mejora del mercado laboral local (Gobierno de Misiones)

Inflación, ajuste y la mirada del Gobierno

El director de Analytica explicó cuál es la prioridad oficial: “La política productiva queda totalmente supeditada a la política antiinflacionaria. El objetivo del Gobierno es bajar la inflación”. Consideró que esa decisión “presiona para que el proceso de desinflación ocurra más rápido, pero te hace crujir sectores productivos muy importantes”.

Advirtió sobre el costo social: “El riesgo que tenés es que pierdas legitimidad social en un proceso de desinflación. En algún momento la gente va a decir: ‘Mirá, antes tenía una inflación desbocada, pero al menos podía llenar la heladera. Si después de dos años no puedo, se empieza a deslegitimar el proceso’”.

El proceso de reconversión productiva y la apertura de mercados plantean desafíos para la industria nacional de maquinaria agrícola Foto: Revista Economía

