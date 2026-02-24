Jornada financiera: las acciones argentinas volvieron a subir y el riesgo país superó los 540 puntos

Las alzas de Wall Street contribuyeron a un mayor optimismo para las acciones argentinas.

Los negocios bursátiles y la operatoria cambiaria transitan por caminos paralelos en este 2026, que parecen no converger. En las semanas de febrero los activos bursátiles exhibieron debilidad, condicionados por la volatilidad de las bolsas internacionales, mientras que el peso mantuvo su fortaleza -contracara de un dólar que en el terreno doméstico profundizó la caída-, a pesar de las compras de divisas a diario del BCRA y una inflación que se viene acelerando desde mayo del año pasado.

Este martes, las acciones argentinas subieron, para ajustar las fuertes pérdidas del mes en curso, mientras que el precio del dólar rebotó después de registrar sus niveles mínimos desde septiembre.

Con ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó 1,8%, en los 2.812.413 puntos. En el panel líder encabezó las ganancias Banco Francés (5,3%).

En cambio, los bonos en dólares de Argentina -Globales y Bonares- no pudieron acoplarse y renovaron las caídas, con un 0,6% negativo en promedio, tras el anuncio del lanzamiento de un nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027. El riesgo país de JP Morgan ascendió 12 unidades, a 545 puntos básicos para la Argentina.

En lo doméstico, se descuenta que el viernes el Senado convertirá en ley la ambiciosa reforma laboral con la que el gobierno de Javier Milei busca atraer inversiones mediante una caída de costos para tomar nuevo personal.

“El foco no cambia sustancialmente esta semana respecto de la anterior. El catalizador de corto plazo seguirá en el Congreso. El Gobierno ya obtuvo dictamen para continuar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y buscaría llevarla al recinto el viernes, antes del inicio de las sesiones ordinarias”, evaluó Portfolio Personal Inversiones.

A su vez, la plaza en su conjunto continúa influenciada por las dudas externas disparadas por la confrontación arancelaria en los Estados Unidos, lo que provoca un incremento en la aversión al riesgo global.

“La incertidumbre arancelaria golpeó a los mercados”, definió el agente de liquidación y compensación Cohen Aliados Financieros.

La Secretaría de Finanzas informó que, a partir de las próximas licitaciones quincenales, se incorporará -en conjunto con los instrumentos en pesos- la colocación de un bono denominado en la divisa estadounidense por un monto de hasta 150 millones de dólares por subasta.

“Esta estrategia busca ayudar a blindar el pago de bonos soberanos sin añadir presión sobre la base monetaria y sobre el tipo de cambio, además de que sirve para testear el mercado para emisiones con ley extranjera a tasas más razonables”, señaló Wise Capital.

Asimismo, el día siguiente a cada licitación se realizará una segunda ronda destinada a ampliar la emisión por hasta USD 100 millones adicionales, al precio de corte de la subasta. Este bono tendrá un cupón del 6% anual, pagadero mensualmente, y se licitará el precio, bajo un programa de emisión hasta un monto máximo de 2.000 millones de dólares.

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, precisó que “esta operación se interpreta más como una herramienta para el anclaje de expectativas y la construcción de curvas de referencia y rendimientos que como una búsqueda de financiamiento sustancial en el mercado local, al menos en esta primera instancia. El lanzamiento del Bonar 2027 es un paso más en la estrategia de normalización financiera del Tesoro”.

“Es un bono tipo bullet (el capital se paga al vencimiento) con un cupón del 6% de pago mensual. Estimamos que el instrumento podría convalidar una tasa cercana al 6% en el mercado local MEP, tomando como referencia principal la curva de los Bopreal (bono en dólares del BCRA), y aprovechando el ‘canje’ actual, que apoya tácticamente una emisión con menor rendimiento. Dada la corta duración del título y el contexto actual de liquidez, esperamos que la demanda local sea el principal motor de precio, permitiendo al Tesoro una colocación con rendimientos competitivos”, acotó Ritondale.

Bajas para el dólar

Con un monto de operaciones que alcanzó apreciables USD 422,2 millones -un buen volumen dada la estacionalidad del comercio exterior en el primer trimestre- el dólar mayorista finalizó con alza de diez pesos o 0,7%, a $1.380,50 para la venta. Así, el tipo de cambio oficial interrumpió una serie de cuatro ruedas seguidas en baja.

El dólar mayorista llegó a pactarse el lunes en $1.360, un piso desde el 29 de septiembre. Aún con el alza de este martes, el billete interbancario anota un descenso de 66,50 pesos en febrero (-4,6%), que se extiende a 74,50 pesos o 5,1% en 2026.

“La divisa operó durante la jornada con una dinámica más equilibrada y mostró una recuperación respecto de las ruedas anteriores. A lo largo del día el mercado alternó momentos de oferta y demanda, pero hacia el tramo final del MULC logró sostenerse en niveles superiores y cerró en $1.380,50, marcando un rebote frente al cierre previo”, sintetizó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central estableció para la fecha un techo para las bandas cambiarias en los $1.602,24, que dejó al dólar mayorista aún a 221,74 o 16,1% de dicho límite para la libre flotación.

El dólar al público también ganó diez pesos o 0,7%, a $1.400 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar blue avanzó cinco pesos o 0,3%, a $1.430 para la venta, el mas caro después del “contado con liquidación”, operado ahora apenas debajo de los $1.450 a través de activos bursátiles.

El BCRA absorbió en el mercado USD 48 millones (11,4% de la oferta) e hilvanó 35 jornadas consecutivas con saldo a favor por su intervención. La entidad, que en el primer bimestre de 2026 compró USD 2.555 millones, ya sobrepasó el 25% de la meta anual de adquisición de divisas establecida para 2026.

Las reservas internacionales brutas ascendieron a USD 46.662 millones, tras sumar USD 28 millones en la última rueda, para alcanzar el stock más alto desde el 21 de octubre de 2019 (USD 46.885 millones).