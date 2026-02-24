El Gobierno lanza un nuevo bono en dólares: ventajas y riesgos para ahorristas

El Gobierno lanza un nuevo bono en dólares con pago mensual pensado para atraer ahorristas que buscan alternativas seguras

En una entrevista en Infobae en vivo, Lara López Calvo, economista y periodista, detalló: “Una de las características que va a tener este bono es que te va a pagar en dólares mensualmente”. La especialista se refirió al lanzamiento del nuevo bono que el Gobierno está por emitir, señalando que este tipo de instrumentos no es común en el mercado argentino.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado ese martes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, la economista enfatizó: “Es mucho más que lo que te paga un plazo fijo en dólares y mucho más de lo que te paga un bono del Tesoro de Estados Unidos”. Además, resaltó que la propuesta está dirigida a quienes buscan una alternativa segura en el contexto de incertidumbre local y alta dolarización informal.

El nuevo bono y la tradición argentina de ahorrar en billetes

La conversación comenzó con una referencia humorística a la serie El Encargado, donde se ironiza sobre la costumbre nacional de guardar dólares “bajo el colchón”. Manu Jove apuntó: “En Argentina tenemos la tradición de guardar los dólares y juntarlos, meterlos en el fondo de un cajón, abajo de un colchón, en un rincón del placard”. López Calvo coincidió: “Es atípico en todo el mundo, pero acá es casi una ley”.

Al explicar el funcionamiento del bono, la economista remarcó: “Un bono es deuda del Estado. Cuando una empresa emite deuda, es una obligación negociable, y cuando lo hace el Estado, es un bono”. Detalló que este instrumento tendrá vencimiento en octubre de 2027, lo que elimina el riesgo de un eventual cambio presidencial y aporta previsibilidad.

“La estrategia es salir a endeudarse a una tasa más baja que la tasa que tienen los bonos actuales en Argentina, que está en torno al ocho por ciento anual en dólares. Lo que van a salir a buscar ahora son dólares a una tasa del seis por ciento”, explicó López Calvo. Según la economista, esa tasa es inferior a la que se consigue en el exterior y supera ampliamente los retornos de otras opciones locales.

La economista Lara López Calvo subrayó que cualquier persona puede invertir en este bono, siendo accesible para pequeños y grandes ahorristas (Infobae en Vivo)

Quiénes pueden acceder y cómo funciona el pago mensual

Paula Guardia Bourdin planteó la inquietud de muchos pequeños ahorristas sobre la accesibilidad: “¿Puede hacerlo cualquiera?”, a lo que López Calvo respondió: “Cualquier persona puede entrar. Tiene cupón del 6% anual en dólares. Si ponés dos mil dólares, te va a pagar 10 dólares por mes, que son 120 dólares al año”.

La explicación se extendió a ejemplos concretos:

“Si invertís 5 mil dólares en este instrumento, te va a pagar 25 dólares por mes, que son 300 dólares al año. Y con 100 mil dólares te va a pagar 500 dólares mensuales, 6 mil dólares al año”, ilustró la economista.

Aclaró que se trata de un bono bullet: “El capital te lo devuelve todo al final. Lo que vos vas a ir recuperando en el medio son los intereses, que es el cupón”.

Educación financiera y el desafío de la confianza en los instrumentos locales

Durante el intercambio, López Calvo abordó el temor histórico a los instrumentos financieros: “Es lógico que nos den miedo primero por la historia económica argentina y segundo porque al principio ninguno de nosotros entiende. La primera vez que me mostraron un broker y que me hablaron de un cupón o de una TIR, no entendía nada, y estaba en cuarto año de la carrera de Economía”.

Manu Jove remarcó la importancia de la educación financiera: “La falta de educación financiera que hay en general en la población argentina es un problema estructural”. La economista sumó: “Una vez que entendés cómo funciona un bono, el cupón, el rendimiento, estas cositas que hablamos hoy, todos los bonos funcionan igual. Dentro de todos los instrumentos de inversión, es de los que menor riesgo tienen”.

Al cierre, Lara López Calvo sintetizó: “El capital lo recuperás cuando vence el bono y por mes recibís la renta. Algo básico, pero que si no lo tenés en claro, no te animás a invertir”.

