Para el economista Iván Carrino, la reforma laboral reducirá para las empresas “las contigencias de contratar personal”

Iván Carrino dio su visión en Infobae en Vivo sobre la reforma laboral

El economista Iván Carrino analizó en Infobae en Vivo la situación del mercado laboral tras la reciente aprobación de la reforma laboral. A su juicio, la norma apunta a “reducir la incertidumbre y los riesgos legales” para quienes buscan contratar personal, en un contexto donde la economía muestra señales de estabilización después de un periodo de marcados desequilibrios.

“Lo primero que tiene que hacer un país como Argentina, que venía con tanta inestabilidad en materia de inflación, en materia de riesgo país, en materia fiscal, era hacer un plan de estabilización, y más o menos es lo que hemos visto”, sostuvo Carrino. En su opinión, aunque la inflación sigue siendo elevada respecto de estándares internacionales, “la economía ha mostrado ciertos avances hacia la estabilidad”.

El economista consideró que la reforma laboral representa el siguiente paso necesario. Detalló que con esta iniciativa “por un lado, se baja marginalmente los costos de contratar, pero sobre todo baja las contingencias de contratar personal”.

Carrino sobre la reforma laboral

Para Carrino, el principal obstáculo son los temores que genera emplear a alguien: “Porque una contingencia de contratar es, ¿y si despido? ¿Y si me hacen una demanda laboral? No tengo tan claro cómo me va a salir la demanda".

En su diagnóstico sobre la situación del empleo, Carrino subrayó: “Estamos en el nivel de empleo total agregado de la economía más alto del que hay registro histórico”.

No obstante, remarcó la transformación en la manera de trabajar: “El crecimiento del trabajador inscripto en el monotributo estalla a partir de 2021. Son cosas que están por fuera de cualquier manejo de gobierno. También tiene que ver con que es más fácil hacerme un monotributo y ponerme a trabajar, a conseguir un empleo en relación de dependencia”.

Al referirse al cierre de la empresa Fate, Carrino fue enfático sobre el efecto en el empleo directo: “Es grave, es un drama que 920 personas se queden sin trabajo, porque sabemos lo que importa el trabajo para la vida diaria de todos”.

Sin embargo, instó a analizar la situación en su conjunto: “Los economistas pensamos en costos y beneficios. Entonces, si el beneficio de mantener a 900 personas empleadas es que vamos a cobrar 50% más el neumático...”.

Carrino describió cómo esta dinámica afecta no solo a los particulares, sino también a quienes trabajan con vehículos: “No es gratis para el que hace transporte, para el que tiene un taxi, para la empresa logística de camiones que tiene que cambiar los neumáticos cada año o cada tres meses. Y esa empresa logística te contrata gente también. Son puestos de trabajo contra puestos de trabajo, no es puestos de trabajo contra yo, que soy un burgués consumidor”.

Carrino sobre el caso Fate: “Los economistas pensamos en costos y beneficios"

El economista reconoció que existe incertidumbre sobre qué nuevos empleos surgirán ante la transformación productiva: “Yo no te puedo decir qué empleos se van a crear, que van a reemplazar a Fate”. Señaló, no obstante, que “el mercado va a encontrar la forma y los incentivos privados van a ser que eso pase de lo abstracto a lo concreto”.

Como referencia internacional, Carrino mencionó el caso de Estados Unidos: “Estados Unidos pierde empleo industrial, lo quiere proteger, pierde empleo industrial en cantidades absolutas y por supuesto en términos relativos. Y tiene 4% de desempleo”.

Explicó que es un país donde “el 30% de la mano de obra estaba empleada en el sector industrial en algún momento y hoy es el 15%. ¿Qué pasó con ese 15%? Está en otro lado porque tienen 4% de desempleo. Está en el sector principalmente servicios. Las economías hoy se dedican más a los servicios que a la manufactura o el agro”.

En la visión de Carrino, la experiencia muestra que, frente a cambios en la estructura productiva y pérdida de empleos en ciertos sectores, surgen alternativas en otros ámbitos. El futuro del empleo dependerá de la capacidad de adaptación ante el proceso de transición y de los nuevos incentivos presentes en el mercado laboral.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich