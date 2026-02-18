Economía

YPF y Santander sellaron una alianza para sumar servicios financieros en la app de la petrolera

El acuerdo apunta al largo plazo y permitirá el acceso a prestaciones bancarias para los 3 millones de clientes de la app de la petrolera

YPF quiere llevar servicios de
YPF quiere llevar servicios de su plataforma digital con el apoyo de su red de 1.650 puntos de venta

Santander Argentina aportará soluciones financieras para los 3 millones de usuarios de la App YPF. El primer paso de la “alianza estratégica de largo plazo” que anunciaron ambas empresas será la remuneración automática de las cuentas de la app de la petrolera, que pasarán a rendir intereses mediante los fondos comunes de inversión de Santander. Pero el acuerdo es mucho más amplio y apunta a que la infraestructura bancaria de Santander pueda implementarse en el ecosistema digital que armó YPF en base a su red de 1.650 estaciones de servicios, tiendas y otros puntos de venta.

Tal como adelantó Infobae en diciembre, YPF Digital tiene como objetivo aprovechar esa red presencial para potenciar la experiencia de sus clientes. Para eso los nuevos medios de pago son esenciales. Hoy, 4 de cada 10 pagos en la red de YPF son digitales, con un promedio de 400 pagos por minuto. Y el 35% de los pagos realizados con la app YPF ya se hacen con dinero en cuenta en lugar de utilizar tarjetas.

Pero la billetera de YPF no se limita a pagar la carga de combustible o las compras en la estación de servicio. YPF Digital ya administra 2,6 millones de cuentas CVU, permite hacer pagos fuera del ecosistema YPF y abonar facturas de más de 6.000 servicios. En ese escenario, se añade la alianza con Santander, que podrá ofrecer a los usuarios de App YPF inversiones, tarjetas, seguros u otros productos.

Cuatro de cada diez pagos
Cuatro de cada diez pagos en la red de YPF son digitales

La fuerte competencia del sistema de medios de pago sigue sumando novedades en un contexto donde no solo juegan los bancos y las fintech, sino también aparecen las finanzas embebidas. Ese concepto implica la integración de servicios financieros directamente dentro de plataformas digitales no bancarias, sin que el usuario tenga que salir de la app que utiliza a diario. Así, redes de estaciones de servicios, supermerados, empresas de telecomunicaciones y otras compañías de alcance masivo pueden dar prestaciones financieras aunque no sea su negocio central.

Este modelo permite acceder “a soluciones financieras de manera simple, segura y contextual, en el momento en que las necesitan, mejorando la experiencia del usuario y ampliando el acceso al sistema financiero. En esta alianza, Santander aporta su infraestructura bancaria, regulatoria y de seguridad, mientras que YPF Digital ofrece su ecosistema digital de alto uso y capilaridad. Es la primera alianza de este tipo entre empresas líderes de Argentina”, informaron las compañías.

Santander será a partir de ahora la cuenta de recaudación de la billetera de YPF. Pero el vínculo entre ambas empresas también se extiende a otras áreas de negocios viabilizando el financiamiento para “proyectos estratégicos de la compañía como el Vaca Muerta Oil Sur, entre otros, la iniciativa de la industria para la exportación de crudo por Río Negro que, junto a Argentina LNG, permitirán transformar al país en un exportador de energía”.

Alejandro Butti, CEO de Santander
Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, y Horacio Marín, Presidente y CEO de YPF.

Desde YPF Digital destacaron que el acuerdo “potencia su ecosistema al incorporar capacidades financieras que fortalecen su propuesta de valor y acompañan su evolución hacia la plataforma digital que lidere la movilidad en Argentina, integrando pagos, servicios y soluciones financieras en una única experiencia”.

“Esta alianza con YPF Digital es un paso clave en nuestra estrategia de largo plazo: integrar a Santander como socio financiero y tecnológico de los principales ecosistemas digitales del país. No se trata solo de una solución puntual, sino de una plataforma con nuevos hitos por delante, pensada para simplificar la vida cotidiana de millones de personas y acompañar la evolución de los pagos y las finanzas en la Argentina”, señaló Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina.

“Con Santander Argentina nos une una relación de muchos años que hizo posible viabilizar proyectos estratégicos para el desarrollo de la compañía. Esta alianza que firmamos hoy forma parte de ese trabajo conjunto y nos permitirá poner a disposición de todos los usuarios de App YPF nuevas herramientas financieras para potenciar la experiencia de nuestros clientes. Confiamos en poder seguir trabajando con Santander en los desafíos que tenemos por delante”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

