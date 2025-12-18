YPF suma una cuenta remunerada a su app y analiza transformarla en un banco digital en el mediano plazo

En el comienzo de 2026, la app YPF incluirá una cuenta remunerada

La apuesta de YPF en los servicios financieros se fortalecerá el año próximo. Su app sale a dar pelea mediante la remuneración de los saldos para los usuarios mientras evalúa, como paso posterior, pedir una licencia al BCRA para transformarse en banco y estar habilitado a dar cualquier otra prestación en ese terreno.

“Nuestro próximo paso, para el comienzo de 2026, es ofrecer una cuenta remunerada a nuestros usuarios. Queremos sumar funcionalidades y sin la cuenta remunerada corremos el riesgo de que esos servicios se los brinde otro”, dijo Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital, el área de la compañía que desarrolla la app.

El ejecutivo explicó que YPF selló una alianza con “un banco privado y líder” para remunerar los saldos de sus cuentas y generar “otras sinergias” en el futuro. Atado a ese plan inmediato y a ese acuerdo, vienen otras ideas como sumar inversiones. ¿Por qué no comprar acciones de YPF con la app de YPF, o bien comprar criptomonedas?, se preguntan en la empresa.

Pero la petrolera analiza algo más ambicioso aunque para el mediano plazo: pedir una licencia al BCRA para transformarse en un banco digital. Ese trámite aún no se inició, pero forma parte del roadmap.

“Nuestro objetivo es ser una plataforma de movilidad, pero sabemos el valor que tienen los servicios financieros para los usuarios. Cuando sumamos estos servicios sabemos que nos acercamos a ser un banco. No es nuestra visión de corto plazo pero una compañía como YPF tiene que permitirse siempre pensar en grande“, explicó Cercos.

Aún con esa cautela, “la evolución puede llevar en el mediano plazo” a que la app tenga licencia bancaria. La idea de YPF llega desde el mundo energético a un sector financiero en donde no pasará inadvertida. La fuerte competencia del sistema de medios de pago, a su vez puerta de entrada a otros servicios financieros más complejos, está a la orden del día. Y el caso de YPF confirma que la vía para expandirse es digital, aún cuando suma su red de 1.560 estaciones de servicio como un soporte presencial.

La app de YPF tiene 3 millones de usuarios

Al escenario financiero de 2026 le sobran novedades y la lista se sigue expandiendo. Los bancos tradicionales tratando de digitalizarse cada vez más; el gigante Mercado Pago en gestiones ante el BCRA para ser Mercado Banco; bancos digitales globales de peso, como Revolut (¿también Nubank?), desembarcan en la Argentina; una fintech de inversiones como Cocos Capital compró un banco y espera la licencia; negocios de empresas no financieras que, con distintas estrategias, también apuestan. Vale mencionar el caso de Personal Pay, que empezó a dar préstamos, o de Carrefour, que lanzó su propio banco.

Por si faltara algo, a ese mercado llega una empresa clave para la economía argentina, con una marca única, para sumarle más competencia digital, lo que tal vez resulte una preocupación más para las opciones financieras convencionales. La palabra clave seguirá siendo principalidad: la idea de que el usuario las elija como primera opción cada vez que tiene su celular en la mano para pagar algo.

La estrategia de YPF para dar servicios financieros

La app YPF tiene 3 millones de usuarios. La mitad de ellos la utiliza solamente con tarjetas de otras entidades. Pero hay un millón y medio de usuarios que depositan su dinero en la cuenta. Esos fondos, pronto pasarán a estar remunerados, lo que pone a la cuenta de YPF en igualdad de condiciones con la mayoría de las fintech e incluso con algunos bancos. De esa forma, quien transfiera dinero a la aplicación para cargar combustible generará un rendimiento hasta la próxima carga.

Hace pocos días sumó para sus usuarios la posibilidad de pagar más de 6.000 servicios y recargas (electricidad, gas, agua, celulares y otros) mediante una alianza con Tapi, una fintech que ofrece ese servicio a nivel regional.

Cercos dejó en claro, en diálogo con Infobae, que la estrategia de YPF no pasa por sumar un negocio financiero a su actividad sino por apoyar el core de la empresa mediante la expansión de los servicios digitales. “Nuestro foco es vender combustibles, lubricantes y productos de Full, sin dudas. Pero gran parte de la fidelización de nuestros usuarios pasa por los métodos de pagos. Por eso queremos seguir extendiendo las funcionalidades“, señaló.

De esa forma, explicó que la apuesta digital de la petrolera no se aleja de el eje central de “rentabilidad y eficiencia” que tiene toda la compañía. “Es difícil medir la rentabilidad de YPF Digital ya que todos los números son relativos. La app aporta mucho a las ventas de combustible y eso es complejo de cuantificar”, dijo Cercos.

“Lo diferencial para la app de YPF es el caso de uso. La clave para ganar principalidad es que nuestro usuario, como mínimo, carga combustible 2 o 3 veces al mes y compra en Full en forma cotidiana. Con esa interacción, el nivel de usabilidad es muy elevado. No vamos a necesitar potenciar la app con inversión, como en otros casos. La red de 1.650 puntos de venta”, afirmó Cercos.