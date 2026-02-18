Economía

Un sector industrial clave profundizó su deterioro y opera en los niveles más bajos de los últimos cuatro años

Los datos de enero muestran que volvió a registrar una fuerte contracción interanual. Aunque mostró una recuperación frente a diciembre. Qué pasó al interior de esta industria

El sector metalúrgico registró una utilización de la capacidad instalada de 40,6% en enero de 2026, el nivel más bajo en cuatro años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad metalúrgica argentina experimentó en enero una variación interanual negativa de 6,2% aunque mostró una leve recuperación de 0,8% respecto de diciembre de 2025, según el informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

A pesar de ese repunte mensual, el sector se mantuvo muy por debajo de sus máximos recientes, operando a un nivel 17,9% inferior a los picos alcanzados en otros períodos, una situación comparable a los momentos más críticos de la pandemia de 2020.

El documento de Adimra destacó que la utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica profundizó su deterioro y se ubicó en 40,6%, el registro más bajo en los últimos cuatro años. Este porcentaje reflejó un uso muy limitado del aparato productivo, lo que confirmó el carácter recesivo del escenario industrial. La entidad subrayó que la coyuntura actual representa un desafío significativo para las empresas del sector, que deben afrontar una demanda débil y una estructura operativa ociosa.

A nivel sectorial, el panorama se presentó mayoritariamente contractivo. Maquinaria Agrícola mostró una caída interanual de 3,4%, mientras que Carrocerías y Remolques registró una baja de 6,8%. Estos dos segmentos, que habían liderado el repunte durante el primer semestre del año anterior, evidenciaron una pérdida de dinamismo. En el caso de Carrocerías y Remolques, se trató del primer resultado negativo en más de seis meses, y Maquinaria Agrícola profundizó su tendencia descendente.

Un gráfico de líneas muestra el índice de producción industrial metalúrgica en Argentina, destacando una caída interanual del 6,2% y un aumento mensual del 0,8% en enero de 2026.

El resto del entramado metalúrgico también presentó retrocesos. El sector de Fundición sufrió una contracción de 17,8% en la comparación interanual, posicionándose como el segmento más afectado dentro de la industria. Otros Productos de Metal tuvo una baja de 9,8%, Autopartes cayó 8,5%, Equipo Eléctrico retrocedió 5,5%, Equipamiento Médico disminuyó 2,6% y Bienes de Capital bajó 0,6%. Estos resultados confirmaron que la mayoría de los subsectores continuó en descenso, sin señales de reversión en el corto plazo.

El análisis realizado por Adimra incluyó una revisión de las principales cadenas de valor asociadas al sector metalúrgico. Las empresas vinculadas a la Construcción mostraron una disminución de 9,5%, mientras que las relacionadas con Alimentos y Bebidas descendieron 8,2%. El segmento Agrícola retrocedió 7,6%, el Automotriz disminuyó 7,4% y Energía Eléctrica bajó 5,3%. También se observaron caídas en los segmentos asociados a la Minería (3,8%), Petróleo y Gas (4,4%) y Consumo Final (3,1%). Estos datos reforzaron el diagnóstico de una contracción generalizada en los principales eslabones de la industria.

Niveles históricamente bajos

El informe señaló que el inicio de 2026 se caracterizó por niveles históricamente bajos de actividad. El presidente de la entidad, Elio Del Re, advirtió: “La actividad metalúrgica inicia el año en niveles históricamente bajos, con capacidad ociosa elevada, caída en todos los sectores y sin señales claras de reactivación. Este escenario complejo torna indispensable implementar una política industrial integral”. El directivo remarcó que “el nivel de importaciones que continúa en niveles muy elevados, junto a un consumo en marcado retroceso, configuran un panorama nocivo y preocupante para la producción nacional y para el empleo industrial que genera”.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco mostraron señales alentadoras. En diciembre, siete de cada diez empresas no esperaban cambios positivos en su producción para el trimestre siguiente. Esta visión pesimista predominó entre los actores del sector, quienes reconocieron la persistencia de factores adversos que limitan cualquier recuperación en el corto plazo.

Diferencias por provincia

El análisis territorial reveló que los principales distritos industriales del país profundizaron el retroceso observado en los últimos meses. Buenos Aires registró una caída interanual de 8,4%, consolidándose como el principal aporte negativo al promedio general del sector. Córdoba disminuyó 6,1% y Santa Fe bajó 3,2%, lo que representó un agravamiento de la contracción respecto de períodos anteriores. Por su parte, Mendoza mostró un descenso de 2,2% y Entre Ríos presentó una baja de 0,3%, con un impacto menos marcado en comparación con otras provincias.

La producción metalúrgica argentina muestra una caída generalizada en sus ocho principales sectores, con la fundición registrando el mayor descenso interanual.

En cuanto al empleo, el sector metalúrgico también evidenció una tendencia descendente. Las empresas del rubro informaron una reducción interanual de 2,7% en la cantidad de trabajadores y un retroceso de 0,3% respecto de diciembre de 2025. Estas cifras reflejaron el impacto de la recesión en los niveles de ocupación y en la estabilidad laboral dentro de la industria.

El informe de Adimra incorporó datos sobre el comercio exterior de productos metalúrgicos. Las importaciones crecieron de manera sostenida y alcanzaron en diciembre, último dato disponible, un incremento interanual de 14,8%. Por su parte, las exportaciones registraron un alza interanual de 10,8%. Este comportamiento evidenció dos tendencias simultáneas: por un lado, una mayor presión de la competencia externa sobre la producción local y, por otro, la búsqueda de mercados internacionales como alternativa frente a la debilidad de la demanda interna.

