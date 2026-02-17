Economía

PAMI ofrece cursos y talleres gratuitos para jubilados: cuáles son y cómo inscribirse

La obra social dispone de un amplio menú de iniciativas educativas para sus afiliados, que mezclan presencialidad con formato online

PAMI ofrece un amplio menú
PAMI ofrece un amplio menú de cursos y talleres para que los afiliados continúen estudiando.

PAMI pone a disposición de sus afiliados una oferta educativa que abarca cursos y talleres gratuitos dictados por docentes universitarios en distintas instituciones. La propuesta, que incluye opciones universitarias, no requiere experiencia previa ni implica costo alguno para los participantes, lo que amplía las posibilidades de acceso a quienes deseen incorporar nuevos conocimientos o compartir actividades con otros afiliados.

La iniciativa del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados apunta a que los beneficiarios puedan continuar con sus estudios mediante cursadas más cortas.

Los afiliados interesados en ampliar sus conocimientos pueden acceder a una amplia variedad de cursos y talleres coordinados por docentes universitarios en más de 60 instituciones educativas. Las propuestas UPAMI, tanto talleres sociopreventivos como cursos universitarios, no tienen costo y están abiertas a toda la comunidad, sin requerir formación previa. Cada curso y taller cuenta con un período específico de inscripción, el cual puede consultarse al acceder a la actividad seleccionada.

Los talleres sociopreventivos son actividades impulsadas por PAMI en conjunto con los Centros de Jubilados y Pensionados de distintas regiones, orientadas a promover el aprendizaje, la actividad física y la interacción social entre los participantes.

Los cursos se brindan en
Los cursos se brindan en dos universidades nacionales.

La programación de cursos y talleres contempla modalidades presenciales y virtuales, y en ciertos casos se ofrece la alternativa semipresencial, de acuerdo con lo que disponga cada localidad. Cuando la opción es mixta, la organización y el formato quedan a criterio del docente a cargo. Los cupos disponibles dependen de cada institución y de la modalidad seleccionada.

La inscripción a cursos universitarios virtuales está habilitada para participantes de cualquier parte del país. En cuanto a los talleres, únicamente es posible sumarse a aquellos que se ofrezcan en la localidad de residencia. El límite de inscripción es de cinco cursos y tres talleres por persona. Una vez registrado, el docente o responsable se pondrá en contacto por correo electrónico o teléfono para facilitar el acceso a la actividad.

Cuáles son los cursos que ofrece el PAMI

  • Artes plásticas visuales
  • Danza
  • Fotografía
  • Idiomas
  • Juegos de mesa
  • Memoria
  • Nuevas tecnologías y computación
  • Pensamiento social, filosofía y cultura
  • Talleres de prevención y promoción de la salud integral
  • Técnicas de trabajo corporal

Cursos del PAMI: las universidades donde estudiar

  • Universidad Nacional de Tres de Febrero
  • Universidad Nacional del Nordeste – Facultad de Humanidades
Los talleres se imparten en
Los talleres se imparten en casi todas las provincias del país.

Cuáles son los talleres que ofrece el PAMI

  • Danza
  • Gimnasia
  • Memoria
  • Música y canto
  • Técnicas de trabajo corporal
  • Yoga y otras técnicas orientales

En el caso de los talleres, el menú de lugares para realizarlos es más amplio e incluye establecimientos en casi todas las provincias del país, que pueden consultarse a través de la página oficial de PAMI.

Cómo inscribirse en los talleres o cursos

  1. El afiliado debe hacer clic en “Inscribirme” en la opción de cursos universitarios UPAMI o talleres sociopreventivos, según su interés. Esta acción también puede realizarse desde la aplicación de PAMI.
  2. Al ingresar, debe elegir la temática de su preferencia.
  3. Luego, selecciona el curso o taller que desee realizar. Es posible inscribirse en un máximo de 5 cursos y 3 talleres.
  4. Completa sus datos y confirma la inscripción.

Una vez finalizado el proceso, la inscripción queda registrada. El docente o tallerista se comunicará por correo electrónico o por teléfono.

Cuáles son las formas para comunicarse con PAMI

  • Centro de atención telefónica: PAMI Escucha y Responde brinda asistencia gratuita las 24 horas, todos los días del año, llamando al 138.
  • Líneas de urgencias y emergencias: Para situaciones de emergencia, se debe contactar al número correspondiente a la zona de residencia, contando con el número de afiliación, teléfono y dirección para una atención rápida.
  • Redes sociales oficiales: La información sobre servicios, novedades y prestaciones está disponible en Instagram y Facebook como @pami.org.ar y en X como @pamiorgar. Es importante verificar la autenticidad de los perfiles mediante la tilde de verificación.
  • Atención presencial en agencias: Para gestiones presenciales, se puede acudir a la agencia PAMI o UGL correspondiente, disponibles en todo el país para consultas y trámites personalizados.

