Antonio Aracre: “Las pymes no pueden bancar el costo de un empleado enfermo durante un año”

Antonio Aracre advierte que la reforma laboral pone en jaque a las pymes argentinas ante la carga de licencias por enfermedad

En una entrevista en Infobae en vivo, Antonio Aracre, economista y exjefe de asesores presidenciales, remarcó la urgencia de discutir los efectos de la reforma laboral sobre las pymes argentinas: “Una PYME que contrata dos, tres, cuatro personas y justo tiene una persona que se enferma por un año, no puede bancar ese reemplazo”. El actual militante de La Libertad Avanza detalló que su afiliación surgió a raíz de una apuesta perdida con el presidente Javier Milei: “Si baja de 1200 el dólar, me afilio, prometí. Y un día bajó, así que tuve que cumplir mi palabra”, recordó entre risas.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Aracre ahondó en la controversia generada por los cambios en las licencias por enfermedad: “Nadie discute que la gente que tiene una enfermedad grave o no, tiene que tener una solución. La solución es ver cómo puede seguir recibiendo ese ingreso. Lo que no se está discutiendo es que una PYME no puede soportar el 100% del salario de un trabajador enfermo durante un año”.

La propuesta de seguro para licencias y el dilema PYME

Según Aracre, el sistema vigente pone en jaque a los pequeños empleadores: “En un concepto actuarial o estadístico, vos tenés millones de trabajadores y cientos de miles de empresas y con un pequeño porcentaje financiamos todo eso. Es típicamente lo que se piensa del seguro”, explicó. Al ser consultado sobre quién debería hacerse cargo de ese costo, fue contundente: “Una compañía de seguros y tenemos que discutir quién fondea esa compañía. No tiene que estar a cargo de la PYME eso”.

El economista diferenció la realidad argentina de otros países: “Se podría decir como España, como Uruguay, como Chile. Estados Unidos, cero protección”. Reconoció, de todos modos, que no acuerda con la redacción final del artículo sobre licencias aprobado en el Congreso: “No estoy de acuerdo quizás con la forma en que está redactado. Ahora, si hay muchos que creen que la solución pasa por dejar todo como está y que una PYME se siga haciendo cargo...”. Aracre insistió en que el Gobierno debe corregir desprolijidades y consensuar un texto aceptado por todas las partes: “Ojalá entre hoy y mañana eso se subsane y se pueda llegar a un texto aceptado por todas las partes. Las empresas grandes no tienen ese problema. Ahora, una PYME sí”.

Reforma laboral, industria del juicio y empleo informal

El exjefe de asesores presidenciales se mostró crítico con sectores que resisten la reforma: “Tengo una cierta desilusión con mis excolegas empresarios, con mucho del periodismo progresista, que no ve la otra cara de esta cuestión. Estoy hablando de los 10 millones de empleados informales o empleados en negro que el día de mañana no van a tener una jubilación, no van a tener un PAMI, no van a tener nada”.

El economista propone la creación de un seguro específico para cubrir los costos de trabajadores enfermos en pequeñas y medianas empresas (Infobae en Vivo)

Para Aracre, la legislación laboral argentina quedó obsoleta: “Seguimos queriendo imponer una ley que hace 50 años era fantástica, pero hoy, en los últimos veinte, hizo que el trabajo registrado privado no se mueva de los seis millones de personas. Es evidente que no sirve”.

Puso énfasis en la necesidad de reducir la litigiosidad y la llamada “industria del juicio”: “Países con similares tasas de accidentes de trabajo de Argentina, España y Chile, misma tasa de accidentes de trabajo. ¿Cuánto se judicializa en la Argentina y cuánto en Chile o en España? 10 veces más que Chile en Argentina, 15 veces más que en España, con una cobertura de las ART que en Argentina es mejor que en España y Chile. ¿Qué tenés ahí? La famosa industria del juicio”.

Frente a la pregunta sobre si la reforma generará empleo, Aracre precisó: “Para el blanqueo de gente que hoy tiene un trabajo, pero que no está registrado, yo creo que sí. No te digo ni mañana ni pasado mañana, pero en la medida que la gente comprenda el beneficio de tener una reducción del 80% de los costos laborales, es atractivo”.

Reforma integral y desafíos del peronismo

Aracre subrayó que la reforma laboral se inserta en una serie de cambios más amplios: “Hay una política fiscal diferente, una política monetaria diferente, una política cambiaria distinta, que te estabilizan la macroeconomía. Pero no siendo suficiente eso, ahora viene una reforma laboral, pronto va a venir una reforma impositiva, después seguramente una reforma previsional, hay una reforma penal pendiente”.

Consultado sobre la falta de propuestas alternativas del peronismo, analizó: “Uno de los grandes triunfos de Milei en la batalla cultural fue hacer que la gente común entienda la cuestión del déficit fiscal. Y lo que es más fácil de entender es la inflación. ¿Cómo hacés desde el peronismo para decirle a la gente que le vas a dar un montón de derechos, pero sin generar déficit?”. Definió la situación como una “pérdida del relato o un relato atractivo para la gente que ya no come vidrios”.

El economista también se refirió a los incentivos para el empleo registrado y propuso un tope de indemnización para pymes: “Yo para las pymes hubiese puesto un tope de indemnización de tres sueldos y punto. Una pyme no se puede bancar la misma indemnización”.

Para el futuro, Aracre auguró que la clave estará en la estabilidad macroeconómica y la simplificación tributaria: “La reforma impositiva este año apunta más a la simplificación que a la reducción importante de impuestos, porque hasta que no haya un crecimiento más sostenido, tampoco podés correr demasiados riesgos fiscales”.

