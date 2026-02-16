Economía

Cómo se ubica la Argentina en el ranking global de complejidad económica elaborado por la universidad de Harvard

Se trata de un ranking internacional en el cual cada país es analizado en base al grado de diversidad de su canasta exportadora con la presencia de esos productos en otros mercados

El Índice de Complejidad Económica
El Índice de Complejidad Económica mide la capacidad productiva de los países según la diversidad y presencia internacional de sus exportaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto de estancamiento sostenido, la posición de Argentina en términos de complejidad económica muestra una caída marcada durante la última década. Según un trabajo elaborado por el centro de estudios Growth Lab, de la Universidad de Harvard, el país perdió capacidad para diversificar la producción y las exportaciones, quedando rezagado frente a otros mercados de la región.

El estudio sostiene que el desarrollo económico depende en gran medida del volumen de conocimiento productivo que acumula un país y de la eficacia con que lo aplica para fabricar una amplia variedad de productos avanzados.

El ranking de países del Growth Lab sintetiza esa capacidad a través del Índice de Complejidad Económica (ECI, por sus siglas en inglés), un ranking elaborado en base a un indicador que combina el grado de diversidad de la canasta exportadora con la presencia de esos productos en otros mercados.

Para los investigadores, las economías que logran colocar en el mundo una gama amplia de bienes sofisticados suelen obtener mejores puntajes, lo que refleja una base productiva más profunda y desarrollada.

En el caso de la Argentina, entre 2014 y 2024 descendió 30 posiciones en el ranking global: pasó del puesto 54 al 84, sobre un total de 145 economías. Así, el país dejó de figurar entre los de mayor complejidad para ubicarse dentro del grupo de menor desempeño relativo.

Como referencia, y si bien la región en su conjunto registró deterioros, Brasil se sitúa en el puesto 56; Chile, en el 85; Uruguay, en el 73; Bolivia, en el 123; Perú, en el 102; Ecuador, en el 109; Venezuela, en el 133; y Colombia, en el 68. En contraste, sobresale Paraguay, que aun ocupando el lugar 80, logró escalar 12 posiciones.

infografia

Growth Lab describió que la Argentina ha presentado un patrón estático de crecimiento de las exportaciones, donde la contribución más importante provino de productos de complejidad moderada, en particular combustibles minerales, aceites y ceras, y grasas u aceites de origen animal o vegetal.

El país “aún no ha iniciado el proceso tradicional de transformación estructural. Esta es una fuente clave de expansión económica, ya que reasigna la actividad desde sectores de baja productividad hacia sectores de mayor productividad”, precisó el informe. En términos generales, implica trasladar funciones fuera de la agricultura hacia los textiles, y luego hacia la fabricación de electrónica y/o maquinaria.

El país "aún no ha
El país “aún no ha iniciado el proceso tradicional de transformación estructural", indicó Growth Lab (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero la participación de la Argentina en el mercado global textil, detalla el trabajo, se mantuvo sin avances significativos durante la última década; mientras tanto, la electrónica y la maquinaria todavía no lograron despegar, acotando los ingresos.

Según la universidad estadounidense, la dinámica exportadora local en los últimos cinco años estuvo motorizada por el agro. De forma “preocupante”, la comercialización agrícola cayó. Como resultado, el crecimiento económico se vio obstaculizado por concentrarse en un sector que está en retroceso.

“El conocimiento existente en el país brinda una cantidad moderada de oportunidades para diversificarse hacia nuevos productos. Al diversificar su economía, podría considerar un enfoque de ‘política industrial parsimoniosa’. Las oportunidades limitadas requieren abordar los cuellos de botella para facilitar saltos cortos”, aseguraron los investigadores de Growth Lab.

“Dadas sus exportaciones actuales, algunos de los sectores con alto potencial son: maquinaria industrial y hierro y acero“, recomendaron.

Según Growth Lab, algunos de
Según Growth Lab, algunos de los sectores con alto potencial para una nueva diversificación son: maquinaria industrial y hierro y acero. REUTERS/Bhawika Chhabra

“La Argentina es menos compleja de lo esperado para su nivel de ingresos. Por este motivo, se proyecta que su economía crezca de manera lenta hacia 2034, a un ritmo de 0,4% anual, ubicándose en la mitad inferior de los países a nivel global”, concluyen.

Ahora bien, de acuerdo al análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet, en 2025 las exportaciones de bienes diferenciados —productos con características únicas, marca o calidad que los distinguen de la oferta genérica— avanzaron 4,3%, consolidando un segundo año consecutivo de resultados positivos.

No obstante, la expansión perdió fuerza en la segunda mitad del año debido a la reestructuración del sector automotor hacia vehículos utilitarios, que redujo temporalmente los envíos. Al excluir este rubro, el conjunto mostró un incremento de 11%.

Se destacaron las exportaciones de carne y pesca en envases preparados para el consumo final, que aumentaron 33%, impulsadas principalmente por mayores ventas de carne vacuna a EEUU. También se anotaron subas relevantes en el sector químico (+12% interanual), con un rol central de los productos farmacéuticos, y en maquinaria y equipo, donde sobresalen hilos y cables.

Exportaciones de bienes diferenciados en
Exportaciones de bienes diferenciados en 2025 ( Instituto Interdisciplinario de Economía Política- IIEP)

En este marco, y considerando la dinámica reflejada por Growth Lab, Federico Bernini, economista del IIEP, cree que el buen desempeño observado durante 2025 no implica necesariamente un cambio de tendencia en cuanto a complejidad exportadora, pero hay algunas señales que permiten ser optimista hacia adelante.

En este sentido, el especialista subrayó que la Argentina atiende un mayor número de combinaciones de productos y destinos, lo que, de mantenerse, suele estar vinculado a un incremento de las exportaciones. Además, el crecimiento de los bienes diferenciados se distribuye de manera amplia y no se concentra en un solo sector.

Por otro lado, la industria automotriz, principal motor de este segmento, atraviesa una transición hacia la fabricación de vehículos utilitarios. Si bien esto conlleva una caída temporal en los despachos, se espera que a partir de 2027 las ventas al exterior se recuperen una vez que todos los nuevos modelos estén disponibles.

