Ranking de salarios: cuáles son las provincias con mejor nivel de ingresos

El sector asalariado formal lucha mes a mes por ganarle a los precios y recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. A veces lo consigue y a veces no, pero si hay algo claro es que no todos los trabajadores luchan con las mismas armas. Es que los sueldos varían mucho dependiendo del sector, el nivel de experiencia, la empresa y el lugar en el que se encuentre el trabajador, entre muchos otros factores. Mientras algunos superan con amplitud el costo de una canasta básica, otros se mantienen claramente por debajo y sufren mucho más del avance de la inflación.

Hay muchas formas de analizar y segmentar a los trabajadores, pero una muy interesante y a la vez determinante, es la que refiere a la ubicación geográfica. Las provincias con mejor nivel de ingresos prácticamente triplican el sueldo promedio de las jurisdicciones que peor pagan.

Un informe estadístico publicado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano, permite conocer con precisión cuánto gana un trabajador promedio en cada provincia. Para tener una idea cercana a la realidad, se tendrán en cuenta en este caso los sueldos medios netos de cada jurisdicción (después de descuentos por aportes).

En septiembre (último dato disponible), los mejor pagados del país eran los trabajadores formales de Neuquén, con un ingreso medio de $2.716.975. Se trata de una provincia que escaló varios lugares en los últimos años, hasta llegar a ocupar el primer puesto del ranking. Claramente, la actividad petrolera y todo el movimiento registrado en Vaca Muerta ha tenido mucho que ver con el fortalecimiento del nivel de ingresos.

El segundo lugar del ranking lo ocupa Santa Cruz ($2.625.596 de salario neto promedio) y el tercer lugar del podio lo ocupa Chubut ($2.256.286). En ambos casos el sueldo medio es apalancado hacia arriba por el sector de “explotación de minas y canteras”, que presenta sueldos muy superiores al resto de las actividades.

Solo las tres primeras provincias del ranking tienen salarios netos por arriba de los $2 millones. El resto se mantiene por debajo, aunque Tierra del Fuego está cerca de ese límite, con $1.957.050.

Más abajo aparecen otras jurisidcciones, como Capital Federal ($1.783.231), Río Negro ($1.591.617), Buenos Aires ($1.460.358) y Gran Buenos Aires ($1.387.036).

En el rango medio se ubican algunas de las provincias más pobladas del país, como es el caso de Santa Fe, que ocupa el noveno lugar con $1.344.213 netos. Córdoba, en el puesto número 12, tiene un ingreso promedio de $1.249.236.

En la parte baja de la tabla aparecen tres provincias con salarios promedio inferiores al millón de pesos. Los trabajadores que menos ganan son los que habitan en Santiago del Estero. En esa provincia, el sueldo medio a septiembre de 2025 era de $939.471. Apenas por encima aparecen las provincias de Misiones ($964.811) y Tucumán ($983.566).

Por arriba de la inflación

Los números difundidos por el Gobierno muestran que prácticamente todas las jurisdicciones tuvieron aumentos salariales por encima de la inflación. Entre septiembre de 2024 e igual mes de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación del 31,8%. Sólo Santa Cruz y Chubut tuvieron ajustes salariales por debajo de ese porcentaje, con variaciones del 29,4% y el 30,3% respectivamente.

Ahora bien, si se armara un ranking de incrementos en ese período, nuevamente aparecería en la cima de la tabla la provincia de Neuquén, donde los salarios se ajustaron un 42,2%. Apenas por debajo se ubicó Río Negro, con un aumento nominal interanual del 41,5%.

Lo llamativo, es que el podio se completa con Santiago del Estero. Si bien se trata de la provincia con peor nivel de ingresos, en el tramo analizado los sueldos tuvieron el tercer mayor ajuste registrado en el país, con una variación del 41,3%, casi diez puntos por arriba del IPC.

Las estadísticas demuestran así que no existe en este caso una correlación directa entre el nivel de ingresos y el nivel de incremento promedio alcanzado en cada caso. Donde sí persisten las diferencias es en los ingresos en sí, donde se observa, en general, que las provincias con mayores salarios se encuentran en el sur y las de peores ingresos están en el norte.