Economía

Crisis industrial: una empresa de uno de los principales holdings textiles solicitó el concurso preventivo de acreedores

Se trata de Hilado SA. La firma mencionó el “contexto económico actual” y aseguró que tiene como objetivo de afrontar sus compromisos y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales

Guardar
“El objetivo es ordenar los
“El objetivo es ordenar los pasivos, facilitar la venta de activos no estratégicos y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, en un marco de transparencia y responsabilidad", dijo la empresa

En medio de una fuerte crisis del sector textil y mientras que desde el Gobierno se apunta contra los empresarios por los altos precios de la ropa, una empresa de uno de los principales holdings textiles del país pidió concurso preventivo de acreedores.

Se trata de Hilado SA.

“Ante el contexto económico actual, Hilado SA ha solicitado la apertura de su concurso preventivo, con el objetivo de afrontar sus compromisos ordenadamente y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales”, destacó la firma.

“Durante los últimos meses, la industria textil argentina se ha visto fuertemente impactada por una combinación de factores adversos: la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada, y el escaso y el elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el año 2025″, describieron desde Hilados, una compañía del grupo textil TN & Platex.

El sector enfrenta despidos, suspensiones
El sector enfrenta despidos, suspensiones y cierre de planta

En el comunicado, se señaló, además que la presión simultánea mencionada redujo drásticamente el nivel de actividad y la rentabilidad del sector, llevando incluso a algunos operadores del sector a comercializar productos por debajo de sus costos de producción.

“A pesar de haber implementado medidas para reducir costos, mejorar la productividad, sostener el empleo, invertir en tecnología y diversificar mercados, el deterioro del nivel de actividad del sector, aceleraron un proceso de reestructuración que la compañía ya venía llevando adelante de manera ordenada”, continuó.

Por otro lado, la empresa reafirmó su compromiso con trabajadores, proveedores y clientes y con la industria textil, “tal como lo viene haciendo hace 70 años en nuestro querido país”.

“El objetivo es ordenar los pasivos, facilitar la venta de activos no estratégicos y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, en un marco de transparencia y responsabilidad. Está decisión no deseada que nos genera mucha tristeza , lamentablemente es necesaria. Tiene la misión de preservar a la empresa, a sus empleados y por sobre todo, para seguir siendo un proveedor confiable en cantidad, calidad y precio, para la industria textil de la Argentina y nuestros clientes de exportación”, explicaron.

Hilados cerró asegurando que confía en que el contexto económico del país se encamine “hacia la estabilidad y una mayor actividad industrial, permitiendo la recuperación del consumo y el fortalecimiento de la industria nacional”.

Tucumán

En enero, el holding cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, en Tucumán.

Esta decisión implicó la suspensión de 190 empleados. Según informaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, la empresa está en conversaciones con otras siete compañías de diversos sectores productivos con base en Tucumán para poder reubicar al resto de los trabajadores suspendidos.

Según la información a la que accedió este medio, dos de los ingenios azucareros más grandes de la provincia ya entrevistaron personal, así como otras firmas ligadas al sector agroindustrial, de limpieza y vidrio.

Además, entre 30 y 35 trabajadores quedarán realizando tareas administrativas y logísticas en la planta tucumana, mientras que otros 12 empleados serán reubicados en otras fábricas de la compañía.

Los movimientos se dan en un contexto muy adverso para el sector que afecta a otras empresas importantes del rubro, con importaciones de indumentaria y calzado que totalizaron USD 1.506 millones en 2025, lo que puso en jaque a la industria local.

Según un informe de Analytica, las compras externas registraron subas interanuales muy marcadas: crecieron 97,3% en indumentaria —unos USD 336 millones adicionales—, 121,2% en otros textiles —USD 94 millones más— y 25,2% en calzado y sus partes —USD 166 millones extra frente al año previo—.

A este desempeño se agregan las importaciones vía courier, que no se limitan exclusivamente a la indumentaria pero ganan peso de la mano de plataformas como Shein y Temu, con un incremento interanual acumulado del 274,2% en 2025

Temas Relacionados

Industria textilHilados SAConcurso de acreedoresIndustria

Últimas Noticias

La Justicia ordenó a Manaos a pagar más de $800 millones a un exempleado: los motivos y la respuesta de la empresa

La Suprema Corte de Mendoza confirmó la responsabilidad de Refres Now por despido sin causa e irregularidades en la registración laboral. La reacción del dueño de la compañía

La Justicia ordenó a Manaos

El Banco Central acumuló 30 jornadas seguidas comprando dólares y sumó más de USD 600 millones en la semana

La autoridad monetaria se hizo de USD 42 millones este viernes y compró casi USD 2.100 millones en lo que va del año. Las reservas experimentaron una nueva suba

El Banco Central acumuló 30

El dólar subió y cortó una racha de seis caídas consecutivas: cuánto bajó en la semana

El billete al público aumentó cinco pesos, a $1.420 en el Banco Nación. La divisa mayorista avanzó a $1.399,50, aunque en la semana bajó 32,50 pesos o 2,3%

El dólar subió y cortó

Caputo se reunió con la cúpula de la UIA: qué propuestas presentaron los industriales para reactivar el sector

El ministro y los empresarios analizaron propuestas orientadas a modificar regulaciones laborales y a reducir la presión tributaria en distintos niveles del Estado

Caputo se reunió con la

Arajet duplica el tráfico de pasajeros entre Argentina y República Dominicana en 2025, superando los 113,000 viajeros

La aerolínea de bajo costo reportó un incremento del 100 % en el número de pasajeros transportados en la ruta entre Buenos Aires y Santo Domingo, impulsando la conectividad y el flujo turístico regional

Arajet duplica el tráfico de
DEPORTES
Asombro en los Juegos Olímpicos

Asombro en los Juegos Olímpicos de Invierno porque se agotaron 10 mil preservativos en 72 horas

Tras su dramática caída en los Juegos Olímpicos, la legendaria Lindsey Vonn será operada por cuarta vez: la aterradora advertencia de un médico

La alegría de Franco Colapinto tras el final de la primera semana de pretemporada: “Me voy mucho mejor de estas pruebas”

De la vuelta más veloz de Alpine al susto en el final: las imágenes de la actuación de Franco Colapinto en Baréin

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

TELESHOW
Guillermo Coppola: “La peor preocupación

Guillermo Coppola: “La peor preocupación de Diego Maradona era que lo olvidaran”

El cambio de look de Antonella Roccuzzo que la posiciona como una de las principales influencers globales

Tini Stoessel regresó a la Argentina y crece la expectativa por su posible participación en los conciertos de Bad Bunny

Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

Cuenta regresiva para el primer show de Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

INFOBAE AMÉRICA

El Jefe del Estado Mayor

El Jefe del Estado Mayor aseguró que Israel no renunciará a “desmilitarización total” de Gaza

Fórmulas milagrosas, promesas imposibles y “testículos de cabra”: la insólita historia de John R. Brinkley, el hombre que se convirtió en un fraude sanitario

De residencia olvidada a ícono monárquico: así fue la transformación de Buckingham y el balcón más famoso de la realeza británica

Zoológicos de Estados Unidos permiten nombrar cucarachas y ratas con el nombre de tu ex por San Valentín

Ian McKellen reveló la verdad detrás de la icónica y emotiva despedida de Gandalf en El señor de los anillos