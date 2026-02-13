Crisis industrial: una empresa de uno de los principales holdings textiles solicitó el concurso preventivo de acreedores

“El objetivo es ordenar los pasivos, facilitar la venta de activos no estratégicos y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, en un marco de transparencia y responsabilidad", dijo la empresa

En medio de una fuerte crisis del sector textil y mientras que desde el Gobierno se apunta contra los empresarios por los altos precios de la ropa, una empresa de uno de los principales holdings textiles del país pidió concurso preventivo de acreedores.

Se trata de Hilado SA.

“Ante el contexto económico actual, Hilado SA ha solicitado la apertura de su concurso preventivo, con el objetivo de afrontar sus compromisos ordenadamente y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales”, destacó la firma.

“Durante los últimos meses, la industria textil argentina se ha visto fuertemente impactada por una combinación de factores adversos: la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada, y el escaso y el elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el año 2025″, describieron desde Hilados, una compañía del grupo textil TN & Platex.

El sector enfrenta despidos, suspensiones y cierre de planta

En el comunicado, se señaló, además que la presión simultánea mencionada redujo drásticamente el nivel de actividad y la rentabilidad del sector, llevando incluso a algunos operadores del sector a comercializar productos por debajo de sus costos de producción.

“A pesar de haber implementado medidas para reducir costos, mejorar la productividad, sostener el empleo, invertir en tecnología y diversificar mercados, el deterioro del nivel de actividad del sector, aceleraron un proceso de reestructuración que la compañía ya venía llevando adelante de manera ordenada”, continuó.

Por otro lado, la empresa reafirmó su compromiso con trabajadores, proveedores y clientes y con la industria textil, “tal como lo viene haciendo hace 70 años en nuestro querido país”.

“El objetivo es ordenar los pasivos, facilitar la venta de activos no estratégicos y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, en un marco de transparencia y responsabilidad. Está decisión no deseada que nos genera mucha tristeza , lamentablemente es necesaria. Tiene la misión de preservar a la empresa, a sus empleados y por sobre todo, para seguir siendo un proveedor confiable en cantidad, calidad y precio, para la industria textil de la Argentina y nuestros clientes de exportación”, explicaron.

Hilados cerró asegurando que confía en que el contexto económico del país se encamine “hacia la estabilidad y una mayor actividad industrial, permitiendo la recuperación del consumo y el fortalecimiento de la industria nacional”.

Tucumán

En enero, el holding cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, en Tucumán.

Esta decisión implicó la suspensión de 190 empleados. Según informaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, la empresa está en conversaciones con otras siete compañías de diversos sectores productivos con base en Tucumán para poder reubicar al resto de los trabajadores suspendidos.

Según la información a la que accedió este medio, dos de los ingenios azucareros más grandes de la provincia ya entrevistaron personal, así como otras firmas ligadas al sector agroindustrial, de limpieza y vidrio.

Además, entre 30 y 35 trabajadores quedarán realizando tareas administrativas y logísticas en la planta tucumana, mientras que otros 12 empleados serán reubicados en otras fábricas de la compañía.

Los movimientos se dan en un contexto muy adverso para el sector que afecta a otras empresas importantes del rubro, con importaciones de indumentaria y calzado que totalizaron USD 1.506 millones en 2025, lo que puso en jaque a la industria local.

Según un informe de Analytica, las compras externas registraron subas interanuales muy marcadas: crecieron 97,3% en indumentaria —unos USD 336 millones adicionales—, 121,2% en otros textiles —USD 94 millones más— y 25,2% en calzado y sus partes —USD 166 millones extra frente al año previo—.

A este desempeño se agregan las importaciones vía courier, que no se limitan exclusivamente a la indumentaria pero ganan peso de la mano de plataformas como Shein y Temu, con un incremento interanual acumulado del 274,2% en 2025