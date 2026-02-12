Economía

JP Morgan especula con el regreso de la Argentina a la categoría de mercado emergente: cuántos dólares ingresarían con el cambio

El banco de inversión estadounidense evaluó cuáles son los factores que podrían propiciar una recategorización del estatus financiero del país, hoy considerado “Standalone”

JP Morgan estimó que si Argentina regresa a la categoría de "Mercado Emergente" podría recibir flujos por USD 2.300 millones. REUTERS/Mike Segar

El banco de inversión JP Morgan difundió un informe en el que analizó las posibilidades de Argentina de recuperar el estatus de mercado emergente ya que todavía se mantiene en la categoría “Standalone”, según la clasificación del proveedor global Morgan Stanley Capital International (MSCI). El análisis se centró en los cambios estructurales implementados por el gobierno de Javier Milei y las eventuales consecuencias para los inversores en renta variable.

JP Morgan identificó que las reformas económicas y la liberalización parcial del cepo cambiario impulsaron el interés de los fondos internacionales. De acuerdo al reporte, el retiro de controles de capital, la unificación del tipo de cambio y la modernización de la infraestructura del mercado financiero generaron expectativas sobre una posible reclasificación del país en los índices de referencia internacionales. El banco explicó que la administración de Milei eliminó varias restricciones que históricamente limitaron el acceso de los inversores institucionales extranjeros al mercado local, aunque persisten desafíos regulatorios y de transparencia.

“Las reformas estructurales están allanando el camino para el regreso de Argentina a los índices globales de acciones. El proceso de retorno al estatus de Mercado Emergente se aceleró tras una serie de reformas favorables al mercado implementadas por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023″, manifestó el equipo de Research de la entidad.

En tal sentido, el organismo estadounidense señaló que a partir de diciembre, la gestión libertaria ejecutó una serie de medidas orientadas a facilitar el ingreso y egreso de capitales, flexibilizó el régimen cambiario y permitió la repatriación de dividendos. Bajo la consideración de los analistas, estas decisiones mejoraron la percepción de accesibilidad al mercado argentino para inversores extranjeros. A la vez, remarcaron que la continuidad de estas políticas más allá de las elecciones presidenciales de 2027 será determinante para consolidar el proceso.

La reclasificación más temprana podría concretarse entre 2027 y 2028, según JP Morgan.. REUTERS/Brendan McDermid

El informe de JP Morgan también detalló que si MSCI decidiera reclasificar a Argentina de la categoría “Standalone” a “Mercado Emergente”, el país podría recibir flujos pasivos netos estimados en USD 2.300 millones, cifra que podría transformarse en un motor relevante para el mercado accionario local.

“Los principales beneficiarios serían YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía, todas bien posicionadas para captar la mayor parte del nuevo capital. Estos ingresos mejorarían la liquidez y la percepción de riesgo de las acciones argentinas, lo que podría atraer mayor cobertura y participación institucional, siempre que se sostenga la estabilidad regulatoria y las reformas estructurales recientes”. reza el documento.

A pesar de los avances, el equipo del banco norteamericano planteó que “MSCI continúa monitoreando la situación argentina, señalando que persisten restricciones para inversores institucionales extranjeros, una disponibilidad limitada de información en inglés y desafíos pendientes en infraestructura de mercado y estabilidad institucional”.

Y sumaron: “Si bien la reclasificación más temprana podría concretarse entre 2027 y 2028, la historia volátil de Argentina en cuanto a su estatus en los índices implica que los inversores deberían seguir de cerca tanto las condiciones de mercado como el panorama político para detectar señales de avance sostenido”.

El proceso de consulta para la reclasificación de un mercado suele extenderse durante dos años, según JP Morgan. REUTERS/Eduardo Munoz

Siguiendo esa línea argumental, el plazo para la reclasificación, argumentaron, “dependerá de la remoción total de estas barreras y de la continuidad de las políticas más allá de las elecciones presidenciales de 2027, ya que MSCI busca evidencia de cambios duraderos antes de iniciar un proceso formal de consulta”.

Según el informe, la experiencia previa indica que el proceso de consulta para la reclasificación de un mercado suele extenderse durante dos años. En el caso argentino, si MSCI anunciara la apertura de la consulta en 2026, la eventual decisión de cambio de estatus podría concretarse hacia 2027 o 2028. El informe agregó que la historia reciente de la relación de Argentina con los índices globales incluye episodios de volatilidad y cambios de categoría, por lo que los inversores internacionales siguen con atención tanto las reformas de mercado como la evolución del panorama político.

La nota de JP Morgan subrayó que la mejora en el acceso al mercado argentino funcionaría como catalizador para futuros flujos de capital y para la compresión de la prima de riesgo. El banco utilizó datos actuales para argumentar que el índice Merval cotiza a 9,5 veces precio/ganancias (P/E), una valuación inferior a las 15 veces observadas durante la gestión de Mauricio Macri. Esta diferencia, según el análisis, ofrece un potencial de suba en la medida que se consolide la credibilidad de las políticas económicas y se amplíe el acceso de los inversores extranjeros.

Actualmente, Argentina se encuentra en la categoría "Standalone", lo que se traduce en mercado aislado. REUTERS/Sarah Meyssonnier

De acuerdo al reporte, el camino de regreso de Argentina a los índices globales se aceleró con la llegada de la actual administración. Las principales reformas propuestas incluyeron la eliminación de controles de capital y cambiarios, la unificación del tipo de cambio, la liberalización del sistema de liquidación de valores y la modernización de la infraestructura bursátil.

El Banco Central también permitió la repatriación de dividendos y adoptó un régimen de flotación administrada para el peso, lo que contribuyó a una mayor apertura. El equipo de JP Morgan explicó que estos avances posicionan al país para una eventual consulta de reclasificación, aunque la decisión final dependerá de la vigencia de los cambios y la estabilidad institucional.

MSCI revisa periódicamente la estabilidad del mercado y la eliminación de restricciones antes de iniciar procesos de consulta. El antecedente de la mejora de categoría entre 2016 y 2018 mostró que la transición entre el anuncio de consulta y la implementación llevó cerca de dos años. El equipo de JP Morgan calculó que la continuidad de las actuales políticas tras las elecciones de 2027 podría facilitar la decisión del proveedor de índices, que exige evidencia de cambios duraderos antes de modificar la clasificación.

