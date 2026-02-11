Economía

JP Morgan se refirió a “la sorpresa alcista” de inflación de enero: qué espera para los próximos meses

El gigante de Wall Street hizo sus proyecciones anuales a partir de la aceleración en el nivel general de precios registrada el mes pasado

Guardar
JP Morgan adelantó qué espera
JP Morgan adelantó qué espera para la inflación de febrero (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El banco de inversión JP Morgan hizo sus proyecciones de inflación para 2026, luego de que el Indec informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 2,9% en enero, presentando una leve aceleración frente a diciembre. La estimación anual del gigante de Wall Street supera el consenso de mercado a nivel local.

En un reporte a clientes, apunta que “la sorpresa alcista” de enero se debió principalmente a factores estacionales, como la normalización de los precios de verduras frescas, que habían registrado dos meses de deflación, así como incrementos en restaurantes y hoteles (4,1% mensual) por la temporada alta de verano.

En tanto, la entidad remarcó que los datos de inflación de alta frecuencia de la primera semana de febrero muestran que el IPC de alimentos avanza a un ritmo de 2,6% mensual.

Detalla que la persistencia de precios elevados —especialmente en carnes— y los ajustes en gas (16%), electricidad (4%), vivienda (12%) y transporte (4%); sugieren que la inflación “también se ubicará por encima de 2,5% mensual en febrero”.

infografia

“El adelantamiento de subas en precios regulados y la continuidad de presiones en alimentos mantendrían la inflación mensual por encima del umbral del 2% durante el inicio del segundo trimestre de 2026”, estimó JP Morgan.

Este escenario se da junto con la expectativa de acumulación de reservas internacionales del BCRA en la primera mitad de 2026 respecto de la segunda, impulsado por emisiones corporativas en dólares y por un mayor flujo estacional de divisas en el segundo trimestre, vinculado a la cosecha de soja.

En ese contexto, el banco proyecta que el nivel general de precios promedie 2,4% mensual en el primer semestre y se desacelere a 1,5% en el segundo, “consistente con un IPC interanual de 26% hacia diciembre de 2026″.

Aun con presiones provenientes de regulados y alimentos, estiman que la inflación núcleo se modere hacia el 2% para el segundo trimestre de 2026 y continúe descendiendo hasta alrededor de 1,1% hacia fin de año.

Vale mencionar que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA arroja una variación general de 22,4% interanual, a la vez que prevé que en febrero se ubique en 2,1%, para luego marcar 2,2% en marzo. Recién en abril perforaría el piso de 2%, con 1,9%.

JP Morgan estima que la
JP Morgan estima que la inflación subyacente se modere hacia el 2% para el segundo trimestre de 2026

“Nuestra proyección supone que Argentina recupera acceso a los mercados internacionales en la primera mitad de 2026, lo que permitiría refinanciar los vencimientos de bonos globales de julio sin comprometer reservas y favorecería una mayor compresión del riesgo país”, aclara JP Morgan.

No obstante, aseguran que los riesgos inflacionarios se mantienen sesgados al alza, particularmente si se registra volatilidad financiera en la segunda mitad del año, un marco en el que “una mayor dolarización de portafolios y subas salariales superiores a lo esperado podrían añadir inercia adicional”.

“La consolidación de la agenda de reformas y la recomposición genuina de reservas internacionales siguen siendo factores clave para fortalecer los amortiguadores macroeconómicos y anclar expectativas de cara al ciclo electoral de 2027″, concluyen.

De todos modos, semanas atrás, los analistas de la entidad se habían mostrado optimistas de cara a este año en aspectos tales como la formación de capital: “Anticipamos no solo una recuperación de la inversión real, sino un retorno a una trayectoria ascendente similar a la del boom posterior a la crisis de la convertibilidad entre 2004 y 2007″.

Consideraron que la credibilidad de la política económica y una gestión fiscal estricta serán claves para que ese impulso se traduzca en mejoras duraderas de la productividad y del PBI a largo plazo, variable que, según JP Morgan, crecería 3,4% en 2026.

Temas Relacionados

inflaciónJp Morganipcindecpreciosúltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar cayó a $1.400, su menor valor en casi tres meses

Una oferta por casi USD 600 millones en el día presionó a la baja del tipo de cambio, que se siguió alejando del techo de las bandas. La divisa al público cedió a $1.420 en el Banco Nación

El dólar cayó a $1.400,

Dudas por movimientos del mercado antes de la difusión del dato de inflación de Indec: por qué son indicio de un posible delito

Apuestas en títulos ajustados por inflación y letras a tasa fija despertaron suspicacias sobre la anticipación de información clave en una jornada marcada por la volatilidad. La filtración de datos está penada por ley

Dudas por movimientos del mercado

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 5

El organismo previsional estableció las fechas de cobro para titulares de jubilaciones, pensiones y beneficios sociales, contemplando bonificaciones y el monto actualizado para cada prestación

ANSES: cuándo cobro en febrero

El peso cubano cae en el mercado informal hasta los 500 por dólar: se trata de un mínimo histórico

La moneda local continúa depreciándose en un contexto de crisis económica caracterizada por escasez de productos básicos, alta inflación, caída de la producción y apagones prolongados

El peso cubano cae en

Reforma laboral: qué pasará con el sueldo de un trabajador que se enferma y cómo será su licencia según el nuevo texto

Los cambios introducidos al proyecto que se está tratando en el Congreso incluye reducciones a la remuneración en ciertos casos de enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con
DEPORTES
Franco Colapinto habló sobre el

Franco Colapinto habló sobre el problema en el Alpine que complicó su primer día de pretemporada de Fórmula 1

“Pensé que renunciaba”: el contundente análisis de Oscar Ruggeri sobre Marcelo Gallardo tras la goleada que sufrió ante Tigre

El gran debut de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno y la emoción de su madre Valeria Mazza en la tribuna

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

La nueva oferta que Boca Juniors le hizo a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré

TELESHOW
En MasterChef había que cocinar

En MasterChef había que cocinar bichos y La Reini se acordó de Homero Pettinato: “Me he comido cosas peores”

Jorge Macri reveló el nombre de su futuro hijo y afirmó: “Son nombres fuertes, bien tanos”

Muna Pauls Cherri se animó a un rotundo cambio de look: “Quería ser otra persona”

La fuerte decisión que tomó Gianinna Maradona con el apoyo de su novio: “El culpable de mi felicidad”

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado el cumpleaños de su hija

INFOBAE AMÉRICA

Estos son los destinos turísticos

Estos son los destinos turísticos más acogedores de Estados Unidos, según millones de reseñas

Por qué el sueño de calidad mejora la memoria, la creatividad y el bienestar emocional, según la ciencia

El congreso de Ecuador aprobó la Ley de Ciberseguridad y ordenó formación obligatoria en el sistema educativo

Human Rights Watch expresó preocupación por reglamento de Fuerzas Armadas de Ecuador que evalúa y clasifica a medios para otorgar acreditaciones

Antes de la llegada de Netanyahu a Washington, Irán reiteró que su programa de misiles es intocable