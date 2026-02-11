JP Morgan se refirió a “la sorpresa alcista” de inflación de enero: qué espera para los próximos meses

JP Morgan adelantó qué espera para la inflación de febrero (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El banco de inversión JP Morgan hizo sus proyecciones de inflación para 2026, luego de que el Indec informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 2,9% en enero, presentando una leve aceleración frente a diciembre. La estimación anual del gigante de Wall Street supera el consenso de mercado a nivel local.

En un reporte a clientes, apunta que “la sorpresa alcista” de enero se debió principalmente a factores estacionales, como la normalización de los precios de verduras frescas, que habían registrado dos meses de deflación, así como incrementos en restaurantes y hoteles (4,1% mensual) por la temporada alta de verano.

En tanto, la entidad remarcó que los datos de inflación de alta frecuencia de la primera semana de febrero muestran que el IPC de alimentos avanza a un ritmo de 2,6% mensual.

Detalla que la persistencia de precios elevados —especialmente en carnes— y los ajustes en gas (16%), electricidad (4%), vivienda (12%) y transporte (4%); sugieren que la inflación “también se ubicará por encima de 2,5% mensual en febrero”.

“El adelantamiento de subas en precios regulados y la continuidad de presiones en alimentos mantendrían la inflación mensual por encima del umbral del 2% durante el inicio del segundo trimestre de 2026”, estimó JP Morgan.

Este escenario se da junto con la expectativa de acumulación de reservas internacionales del BCRA en la primera mitad de 2026 respecto de la segunda, impulsado por emisiones corporativas en dólares y por un mayor flujo estacional de divisas en el segundo trimestre, vinculado a la cosecha de soja.

En ese contexto, el banco proyecta que el nivel general de precios promedie 2,4% mensual en el primer semestre y se desacelere a 1,5% en el segundo, “consistente con un IPC interanual de 26% hacia diciembre de 2026″.

Aun con presiones provenientes de regulados y alimentos, estiman que la inflación núcleo se modere hacia el 2% para el segundo trimestre de 2026 y continúe descendiendo hasta alrededor de 1,1% hacia fin de año.

Vale mencionar que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA arroja una variación general de 22,4% interanual, a la vez que prevé que en febrero se ubique en 2,1%, para luego marcar 2,2% en marzo. Recién en abril perforaría el piso de 2%, con 1,9%.

JP Morgan estima que la inflación subyacente se modere hacia el 2% para el segundo trimestre de 2026

“Nuestra proyección supone que Argentina recupera acceso a los mercados internacionales en la primera mitad de 2026, lo que permitiría refinanciar los vencimientos de bonos globales de julio sin comprometer reservas y favorecería una mayor compresión del riesgo país”, aclara JP Morgan.

No obstante, aseguran que los riesgos inflacionarios se mantienen sesgados al alza, particularmente si se registra volatilidad financiera en la segunda mitad del año, un marco en el que “una mayor dolarización de portafolios y subas salariales superiores a lo esperado podrían añadir inercia adicional”.

“La consolidación de la agenda de reformas y la recomposición genuina de reservas internacionales siguen siendo factores clave para fortalecer los amortiguadores macroeconómicos y anclar expectativas de cara al ciclo electoral de 2027″, concluyen.

De todos modos, semanas atrás, los analistas de la entidad se habían mostrado optimistas de cara a este año en aspectos tales como la formación de capital: “Anticipamos no solo una recuperación de la inversión real, sino un retorno a una trayectoria ascendente similar a la del boom posterior a la crisis de la convertibilidad entre 2004 y 2007″.

Consideraron que la credibilidad de la política económica y una gestión fiscal estricta serán claves para que ese impulso se traduzca en mejoras duraderas de la productividad y del PBI a largo plazo, variable que, según JP Morgan, crecería 3,4% en 2026.