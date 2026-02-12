Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 12 de febrero 2026

El organismo previsional continúa con la acreditación de haberes y asignaciones, según el cronograma establecido por la terminación del DNI, que incluye los ajustes por movilidad y los bonos extraordinarios

ANSES inicia el 12 de
ANSES inicia el 12 de febrero el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y asignaciones, según terminación de DNI (NA)

Comienza una nueva jornada de pagos para miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este jueves 12 de febrero de 2026, el organismo previsional continúa con el cronograma de acreditaciones correspondiente al segundo mes del año. El calendario, que responde a la terminación del DNI y contempla los feriados nacionales, determina quiénes reciben hoy sus haberes y asignaciones.

Quiénes cobran hoy, 12 de febrero

La fecha de cobro de ANSES varía según la prestación y la terminación del documento. Para hoy, el calendario oficial establece pagos para varios grupos.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Las personas jubiladas y pensionadas que perciben el haber mínimo y tienen DNI finalizado en 3 reciben hoy su prestación correspondiente al mes de febrero.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes sean titulares de la Asignación Familiar por Hijo o de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tengan DNI terminado en 3 también cobran este jueves.

Quienes cobran la Asignación Universal
Quienes cobran la Asignación Universal por Hijo con DNI finalizado en 3 reciben el pago este jueves 12 de febrero de 2026

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se acreditan hoy para quienes tengan DNI finalizado en 6 o 7, de acuerdo con el cronograma difundido por ANSES.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI finaliza en 2 acceden al pago este 12 de febrero.

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

El monto de las jubilaciones para febrero incorpora el haber mensual actualizado y, para muchos beneficiarios, un bono extraordinario. El haber mínimo garantizado se ubica en $359.254,35, mientras que el máximo alcanza los $2.417.441,63.

Si corresponde el bono de $70.000, la jubilación mínima llega a $429.219,42. Se acredita de manera automática junto con los haberes de quienes cobran la mínima y los titulares de pensiones no contributivas.

Las Pensiones No Contributivas se
Las Pensiones No Contributivas se liquidan hoy para titulares con DNI terminado en 6 o 7, conforme lo determina ANSES (REUTERS/Agustin Marcarian)

Para quienes perciben montos superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional, de modo que la suma total entre haber y bono no supere los $429.254,34.

La Prestación Básica Universal (PBU) se establece en $164.342,47, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $287.403,48.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se fijan en $251.453,59, de acuerdo con los valores difundidos por ANSES y la actualización vigente.

El ajuste anunciado por el organismo implica un incremento del 2,85% en los haberes, debido a la fórmula de movilidad establecida por el decreto 274/2024, que actualiza los montos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

De cuánto son las asignaciones en febrero 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben un aumento. LaAsignación Universal por Hijo (AUH)sube a$129.082,71. LaAsignación por Embarazo (AUE)se eleva a$121.818,42, de los cuales el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se liquida una vez al año, tras la presentación de las libretas correspondientes.

La AUH por Discapacidad llega a $420.312,22, destinada a familias con hijos con discapacidad.

Las asignaciones familiares y universales
Las asignaciones familiares y universales registran aumentos, con la AUH llegando a $129.082,71 en febrero 2026 (ANCCOM)

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo se fija en $64.547,52 para el primer rango de ingresos familiares, según el esquema vigente de ANSES.

También se encuentran habilitadas las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, aunque el calendario para estos casos se extiende desde el 10 de febrero hasta el 12 de marzo para la primera quincena, y desde el 24 de febrero al 12 de marzo para la segunda.

