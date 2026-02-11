Tras el dato de inflación, hasta dónde podrá subir el dólar en marzo sin que intervenga el Gobierno

El dato de inflación de enero tendrá un impacto directo en el esquema de bandas cambiarias a lo largo de marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de enero de 2026 fue de 2,9% y mostró una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto a diciembre. A partir del dato mensual y con la adopción del esquema de actualización para las bandas cambiarias, se puede estimar el valor máximo que podrá tocar el dólar para marzo de 2026 sin que intervenga el Gobierno.

El mecanismo implementada por el equipo económico a comienzos de este año determina que el límite superior del tipo de cambio mayorista se ajustará en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para ello, se toma el último dato disponible brindado por el organismo estadístico, lo que en la práctica implica un rezago de dos meses.

Según los datos oficiales y considerando el valor de cierre de enero, el límite superior de la banda cambiaria para fines de marzo se situará cerca de los 1.654 pesos. Este techo se irá modificando a lo largo del año de acuerdo con la dinámica inflacionaria.

“Conocida la inflación de enero, el techo de la banda para fines de marzo será de 1.654 pesos. Según el cierre de hoy $1.406, el dólar podría subir 18% sin que el BCRA tenga que intervenir. Atentos con el carry trade”, sostuvo el analista financiero Christian Buteler tras conocerse la estadística del primer mes del año.

En concreto, si la divisa llegara a superar los $1.654 a fines de marzo, la autoridad monetaria se vería obligada a intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para hacer que la cotización vuelva a quedar dentro del sistema de bandas cambiarias, cuyo principal objetivo es reducir la volatilidad cambiaria, favorecer la acumulación de reservas y mejorar el control sobre el sector externo.

El BCRA sigue de compras

Desde la puesta en marcha de la “fase 4″ del programa económico, El Banco Central acumuló 27 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. Desde inicios del año, la autoridad monetaria sumó compras por casi USD 1.700 millones, cifra que representa más del 16% de la meta anual establecida para la adquisición de divisas.

A lo largo de estas 27 ruedas, el total de compras alcanzó 1.692 millones de dólares. Para estas operaciones, la entidad emitió pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización, lo que permite mantener la liquidez y evitar presiones adicionales sobre las tasas de interés.

Las reservas internacionales cerraron en USD 45.232 millones, con una caída diaria de 91 millones de dólares. Durante el último mes, el stock de moneda extranjera marcó un máximo desde agosto de 2021, al ubicarse en USD 46.240 millones. Este incremento estuvo asociado en parte al alza en el precio internacional del oro, que superó los USD 5.000 la onza. Este activo, considerado refugio ante la volatilidad global, tiene un impacto directo en el balance del BCRA, que cuenta con 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

“Pesaron tanto las colocaciones de bonos corporativos y provinciales como la dinámica de los préstamos privados en dólares. Creemos que estas fuentes de oferta podrán ser el puente hasta la cosecha gruesa”, destacaron desde el Grupo SBS sobre la compra de divisas.

Para 2026, las proyecciones oficiales estiman compras netas de divisas en un rango de USD 10.000 millones a USD 17.000 millones, dependiendo del ritmo de la remonetización. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, indicó que la consolidación de reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del ingreso de dólares. Hasta el momento, la autoridad monetaria ya superó el 16% del objetivo anual.

El BCRA fijó un tope diario del 5% sobre el volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios para la compra de divisas, con el fin de preservar la estabilidad cambiaria. En algunas ocasiones, este límite se superó, situación que fuentes privadas atribuyen a operaciones efectuadas fuera del mercado mayorista convencional.

Desde la entidad señalaron que tienen la posibilidad de adquirir divisas fuera del circuito tradicional, negociando directamente con empresas o instituciones, con el objetivo de mantener la normalidad en el funcionamiento del mercado cambiario.