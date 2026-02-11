Economía

Dudas por movimientos del mercado antes de la difusión del dato de inflación de Indec: por qué son indicio de un posible delito

Apuestas en títulos ajustados por inflación y letras a tasa fija despertaron suspicacias sobre la anticipación de información clave en una jornada marcada por la volatilidad. La filtración de datos está penada por ley

Según el protocolo del Indec,
Según el protocolo del Indec, sólo el Ministerio de Economía y el Banco Central acceden anticipadamente a la información bajo embargo

El dato de inflación de enero, que se ubicó en 2,9%, superó las estimaciones del mercado y generó movimientos inusuales en el mercado de bonos en pesos. Distintos operadores observaron que, durante las horas previas a la publicación oficial, los precios de los instrumentos ajustados por CER y las letras a tasa fija reaccionaron antes de difundirse el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Eso indicaría que conocían el dato de antemano y, con ello, que lograron beneficiarse de anticipar el cambio en los precios de títulos en pesos.

Un operador del mercado que prefirió no identificarse señaló que el bono TZXM6 subió 0,4% en el día, en contraste con la LECAP S16M6, que terminó casi sin cambios respecto al cierre anterior. Según explicó, “el mercado no esperaba ese dato tan alto de inflación respecto de los precios de ayer”. Agregó que los movimientos en el TZXM6 se dieron durante toda la jornada y que, al momento de conocerse el dato oficial a las 16 horas, el precio no mostró variaciones relevantes.

El gráfico intradiario del TZXM6 mostró una suba sostenida desde el inicio de la rueda y estabilidad tras las 16 horas. Por su parte, la LECAP S16M6 registró una caída a lo largo del día, con algo de volatilidad en el horario de la publicación oficial, pero cerró en niveles similares a los de las 15 horas. Estas dinámicas alimentaron especulaciones sobre una posible filtración anticipada del dato de inflación.

infografia

Esto es importante porque un dato de inflación por encima de lo esperado dispara de inmediato una suba de títulos CER que ajustan por inflación. Al menos, en términos relativos a títulos similares a tasa fija, como una Lecap, con vencimiento en fecha similar. El diferencial de rendimientos entre esos papeles tiene una inflación implícita breakeven o de indiferencia que se ajusta al publicarse el dato. Quien conoce antes el número de IPC puede capitalizar esos movimientos predecibles.

Cuando el dato de inflación resulta en un número cercano a las expectativas del mercado, los ajustes previos a la publicación no son notorios. Pero cuando sorprenden, el movimiento previo a la publicación despierta suspicacias.

Al menos tres operadores y un consultor dijeron a este medio que contaron con el número de 2,9%, muy por encima de expectativas del 2,4% relevadas por el BCRA, entre 4 y 2 horas antes de su publicación. Ninguno quiso identificarse.

El informe de inflación de enero impactó en la negociación de deuda en pesos. Los bonos CER concentraron la demanda y avanzaron, especialmente en el tramo corto, mientras que los instrumentos dollar-linked profundizaron las bajas. Portfolio Personal Inversiones (PPI) consideró que la inflación de enero “no cumplió con la vara que el propio mercado había elevado” y sumó adeptos a la idea de una inflación más persistente. La inflación núcleo moderó su ritmo y los regulados se desaceleraron, en un contexto de menores ajustes en rubros como carnes, combustibles y transporte público.

infografia

En paralelo, el contexto institucional del Indec atraviesa tensiones recientes. Cambios en la conducción y la postergación del debut del nuevo índice generaron interrogantes sobre la gestión y difusión de los datos. Voceros del Indec afirmaron que el organismo mantiene “el mismo protocolo de difusión simultáneo para todos los usuarios desde hace 10 años” y recomendaron consultar el documento de Políticas de Difusión. Ese texto establece que los informes pueden presentarse con 24 horas de anticipación sólo al Ministerio de Economía y al Banco Central, bajo estrictas condiciones de embargo y con propósito exclusivamente informativo.

El documento advierte que la violación del embargo puede constituir uso de información privilegiada, un delito que, según la Ley 26.733, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión, multa e inhabilitación profesional. Sólo funcionarios de alto nivel del Ministerio de Economía y del Banco Central pueden acceder anticipadamente al dato de inflación. Voceros de ambos organismos no respondieron a consultas de Infobae.

Desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) señalaron a este medio que sus investigaciones son secretas y que, ante una denuncia o elementos suficientes, puede actuar de oficio.

En la previa a la publicación oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que la inflación de enero rondaría el 2,5 por ciento. El dato final mostró una aceleración marginal respecto de diciembre y superó las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y de los precios implícitos en los bonos.

Qué es insider trading

El uso de información privilegiada consiste en operar en los mercados de valores utilizando datos relevantes que aún no son de acceso público y que pueden impactar sobre el precio de los activos. En Argentina, la normativa prohíbe que directivos, empleados, funcionarios o cualquier persona con acceso a información no difundida la utilice para obtener ventajas económicas, ya sea para sí o para terceros. Esta práctica, conocida como insider trading, incluye tanto la compra o venta de activos como la revelación de esa información a terceros para que operen en el mercado.

El Código Penal argentino, a través de la mencionada Ley 26.733, establece que el uso o suministro de información privilegiada puede ser penado con prisión, multas e inhabilitación profesional. Las sanciones aumentan si la información se utiliza de manera habitual, causa un beneficio económico significativo o genera daños al mercado. El régimen sancionatorio se aplica tanto en el ámbito administrativo como en el penal, y abarca a cualquier persona que, por su función o vínculo con una empresa emisora, acceda a este tipo de información antes de su publicación oficial.

