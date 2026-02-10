Semáforo de economías regionales: solo 4 de 19 sectores cerraron 2025 en verde

Los principales problemas de los sectores tuvieron que ver con la suba de costos, la presión de las importaciones y la inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las economías regionales cerraron 2025 con solo cuatro de los 19 sectores en verde. De acuerdo con el semáforo que elabora mensualmente Coninagro, la entidad que nuclea a cooperativas agropecuarias, seis actividades quedaron en rojo, mientras que los nueve restantes permanecieron en amarillo.

El semáforo integra tres componentes. Estos son negocio, producción y mercado. El primero compara la evolución de precios y costos; el segundo mide área o stock y producción; el tercero, la dinámica de exportaciones, importaciones y consumo interno.

Según el informe, los sectores más complicados fueron yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón. En estos casos, los precios que percibieron los productores quedaron por debajo de la inflación y los aumentos de costos, lo que redujo la rentabilidad y restringió la recuperación.

El relevamiento de Coninagro, que corresponde a diciembre de 2025, reveló que los cuatro sectores de las economías regionales que lograron superar la inflación y sostener márgenes positivos fueron las actividades de bovinos, ovinos, granos y miel. En estos casos, el desempeño en mercados y producción acompañó el buen resultado.

En tanto, el informe detalló que nueve actividades permanecieron en amarillo: forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y porcinos. Estos sectores exhibieron señales mixtas. Por un lado, precios que no acompañaron la inflación, a lo que se sumó una demanda poco dinámica y costos elevados. Esta combinación provocó que los períodos de recuperación sean prolongados y las mejoras, difíciles de consolidar.

La entidad advirtió que los números de diciembre de 2025 reflejaron una desmejora respecto del mes anterior, ya que la actividad porcina, que figuraba entre los sectores con mejor desempeño, pasó a la franja amarilla.

Este caso se destacó por su deterioro en el componente de negocio. El precio para el productor subió 17% en los últimos doce meses, muy por debajo de la inflación total de 2025, que finalizó en 31,5 por ciento. Las exportaciones de carne porcina crecieron 12%, mientras que las importaciones aumentaron 130% y el consumo interno avanzó 2 kg per cápita respecto al año anterior.

Exportaciones

En el plano externo, los envíos al exterior de las economías regionales sumaron USD 59.160 millones en 2025, un 29% más que el promedio de la última década. El 78% de esos ingresos provino de los complejos granarios; el 8%, del bovino; y el 14% restante del resto de las producciones. Las importaciones alcanzaron USD 3.222 millones, con predominio del complejo granario (71%), el sector forestal (9%), porcino y algodonero (4%).

Casi el 80% de las exportaciones argentinas corresponden al complejo granario REUTERS/Marcos Brindicci

De acuerdo con el relevamiento, el sector arrocero fue el que más creció en exportaciones, con un salto del 90% sobre el promedio histórico. El complejo lácteo aumentó 60%, el tabaco 51% y el bovino 43%. La mandioca, habitual para el mercado interno, exportó USD 2.500 en 2025, cinco veces más que el promedio. En cambio, la avicultura retrocedió 75% en exportaciones y el sector forestal cayó 27 por ciento.

Por el contrario, las importaciones crecieron con fuerza en cítricos dulces (155%), maní (126%), vitivinicultura (100%) y el complejo bovino (98%). Por otra parte, cuatro actividades redujeron sus compras al exterior cerca de un 50%: papa, apicultura, hortalizas y ovinos.

Análisis por sector

El análisis por rubro muestra que el algodón registró menores precios y exportaciones, junto con un incremento en las importaciones. El arroz aumentó la producción y las exportaciones, aunque perdió valor real y superficie sembrada. En aves se verificó una caída en exportaciones y alza de importaciones, con precios mixtos. El sector de bovinos logró que los precios al productor tripliquen la inflación y mantuvo buen ritmo exportador a pesar de una leve baja de stock.

El sector de cítricos dulces mostró subas destacadas en precios y producción, mientras avanzaron también las importaciones. La actividad forestal redujo exportaciones y subió importaciones, con precios por debajo de la inflación. El complejo de granos exhibió subas generalizadas en precios y producción, con exportaciones en alza y reducción de importaciones.

En los rubros donde predomina la señal roja, como yerba mate, vino y mosto, hortalizas y papa, la combinación de precios rezagados, caída en la producción y menor demanda interna o externa explica las dificultades para salir de la situación crítica. El monitoreo mensual de Coninagro indica que, pese a los incrementos observados en algunos rubros, la mayoría de las economías regionales sigue sin lograr una recuperación sostenida.