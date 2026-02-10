Economía

Javier Milei almorzó en Olivos con Luis Caputo y Santiago Bausili

El ministro de Economía, junto con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), visitaron la quinta presidencial y anticiparon medidas

Guardar
Bausili, Milei y Caputo, en
Bausili, Milei y Caputo, en la foto que subieron a redes sociales tras el almuerzo

Luego de la polémica por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y a horas del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, y en la publicación del encuentro, anunció que habrá novedades en las próximas horas.

Gran almuerzo en Olivos. Habrá novedades”, compartió el ministro Caputo en la red social X, junto a una fotografía con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. La publicación no fue casual y se produce horas antes de que se conozca el dato de inflación de enero, tras la decisión de postergar la nueva fórmula.

Se trata de una semana clave para el equipo económico. Más allá del dato de inflación que dará a conocer esta tarde el Indec, el lunes se reglamentará la Ley de Inocencia Fiscal, con la expectativa de que los argentinos retiren los dólares del colchón. Además, el miércoles el oficialismo enfrenta un test importante en el Senado con el tratamiento del proyecto de modernización laboral.

Noticia en desarrollo

