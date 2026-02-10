Dólares del colchón: quiénes y cómo pueden ingresar al régimen, bajo cuáles requisitos

Según fuentes oficiales de ARCA, al momento hay 23.000 contribuyentes adheridos en el Régimen Simplificado de Ganancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de un mes de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno aceleró ayer con la reglamentación y promueve que los argentinos saquen los dólares del colchón, pero los tributaristas encienden alertas sobre las condiciones. Es que todos aquellos que quieran hacerlo deberán adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), lo que en algunos casos puede implicar la adhesión a un tributo al que no estaban sujetos , por lo que los tributaristas advierten que se debe evaluar caso por caso para no quedar expuestos con el fisco nacional.

La reglamentación de la operatoria para quienes desean usar dólares no declarados en operaciones formales abre un nuevo escenario para personas físicas, en especial para los pequeños contribuyentes. Los cambios en el régimen simplificado de Ganancias y la posibilidad de declarar ahorros en moneda extranjera afectan de manera distinta a quienes ya están inscriptos en el impuesto y a quienes adhieren desde otras categorías, como el monotributo.

Es importante remarcar que se trata de un régimen optativo para los contribuyentes que están inscritos en el impuesto de las ganancias.

La clave para acceder a este esquema reside en los requisitos de inscripción y en los límites de ingresos y patrimonio. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, analizó que “más allá de que se utilice o no dinero no declarado, aquel contribuyente que es inscripto en el impuesto a las Ganancias, al adherirse a este régimen, le va a permitir hacer una declaración jurada simplificada, eso siempre es positivo. Sin informar patrimonio, sin informar consumidos, solo ingresos y deducciones, y con eso hace su declaración jurada”. De este modo, la modalidad propone una simplificación para quienes ya tributan en Ganancias, ya que libera a los contribuyentes de informar consumos y bienes, y sólo exige la presentación de ingresos y deducciones en una declaración jurada anual.

Los contribuyentes que quieran usar los dólares del colchón deben adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

Pero la regularización de dólares guardados fuera del circuito financiero genera dudas en cuanto a la conveniencia de ingresar al RSG, especialmente entre los monotributistas. Domínguez sostuvo que para el contribuyente que quiere sacar los dólares del colchón y cumple con los requisitos de declarar bien sus ingresos y deducciones, le va a convenir saltar a este régimen. Pero que aquel que quiera adherirse y sea monotributista debería renunciar a ello. En esos casos, plantea que se debe analizar si la renuncia al monotributo para pasar al régimen general resulta ventajosa, ya que en muchos casos el Régimen de Pequeños Contribuyentes representa la mejor opción por su simplicidad y su cuota fija mensual, que abarca el componente impositivo, la cobertura previsional y la obra social.

En ese sentido, Domínguez detalló que “si está en el monotributo, se supone que ya analizó que es su mejor opción, porque a veces puede pasar que a alguien que está en categorías altas no le conviene, sino el régimen general. Se supone que si está en el monotributo es porque le conviene, no parecería ser muy interesante pasar al régimen general por esto, salvo que quiera usar igualmente los dólares del colchón para comprarse un inmueble”. El planteo introduce la posibilidad de que, ante la necesidad de utilizar los dólares para una compra relevante, algunos monotributistas evalúen dar el salto al régimen general a pesar del costo fiscal y administrativo que representa.

Desde otra perspectiva, Noelia Girardi, gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich, señaló que el esquema de regularización de los llamados “dólares del colchón” resulta más conveniente para aquellas personas humanas que ya se encuentran inscriptas en el Impuesto a las Ganancias. En estos casos, la adhesión al RSG no implica un cambio estructural en su situación fiscal, sino una simplificación en el cumplimiento de las obligaciones, que además libera de informar el patrimonio y los consumos realizados. Según la especialista, quienes ya tributan Ganancias ven facilitadas sus obligaciones, ya que no enfrentan nuevas cargas ni deben modificar su situación actual para acceder al blanqueo.

Girardi agregó que pueden adherir a este régimen quienes cumplan con ciertos requisitos, como no superar determinados niveles de ingresos y de patrimonio, y no estar categorizados como grandes contribuyentes. El límite para acceder al beneficio se vincula con los montos permitidos y la situación patrimonial del contribuyente. En caso de cumplir, la regularización se presenta como una opción menos gravosa y más simple en términos de trámites.

Pero el contador Marcos Felice hizo una advertencia para aquellos contribuyentes que se sumen al RSG. “Los que ya están inscriptos en Ganancias, podrían ir todos a RSG aunque no tengan nada que regularizar porque vas a tener menos controles de ARCA. Lo único que se debe tener en cuenta es que hay que declarar todo, porque si el fisco detecta algo que no está, se caen los beneficios”, afirmó. Según pudo saber Infobae, con fuentes oficiales del fisco nacional, al momento hay 23.000 contribuyentes inscriptos.

El análisis se vuelve más complejo para perfiles como monotributistas, empleados en relación de dependencia o sujetos sin inscripción ni actividad formal previa porque acceder al beneficio de los ‘dólares del colchón’ implica necesariamente darse de alta en el Impuesto a las Ganancias y, con ello, asumir la obligación de presentar declaraciones juradas anualmente, aunque sea bajo el régimen simplificado. “En estos casos, el beneficio de la regularización debe evaluarse con mayor cautela y sin tomar decisiones apresuradas, ya que el costo fiscal puede ser más alto si no se analiza con profundidad”, sostuvo Girardi.

Los contribuyentes que adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), pero que no declaren todo, perderán los beneficios.

La dinámica impositiva se altera de modo sustancial para monotributistas. Girardi puntualizó que para los monotributistas el ingreso al RSG no es un paso menor. Cuando el monotributo funciona como un esquema integrado, con una cuota fija mensual que incluye los componentes impositivo, previsional y de obra social. Abandonar este régimen para pasar a Ganancias implica comenzar a presentar declaraciones mensuales de IVA, presentar anualmente la declaración jurada de Ganancias, darse de alta en el régimen de autónomos y quedar excluido de la cobertura de obra social, lo que representa un cambio relevante en términos fiscales y administrativos.

La opción de exteriorizar dólares puede resultar atractiva para quienes tienen ahorros fuera del sistema, pero la decisión de regularizar fondos exige analizar el perfil personal y profesional de cada contribuyente. Girardi concluyó que “si bien la posibilidad de blanquear dólares puede resultar atractiva y tentadora, avanzar sin un análisis detenido del perfil del contribuyente puede transformarse en un riesgo. En determinados casos, especialmente en monotributistas y pequeños contribuyentes, el impacto fiscal y operativo futuro puede terminar siendo más costoso que el beneficio inmediato de la regularización”.

El impacto sobre las obligaciones varía según el punto de partida de cada contribuyente. Quienes ya se encontraban en Ganancias observan una reducción en la carga administrativa, mientras que los monotributistas afrontan una modificación profunda de sus obligaciones fiscales y de su cobertura previsional. El atractivo de utilizar dólares no declarados para compras o inversiones se enfrenta a las consecuencias de abandonar el monotributo y asumir nuevas obligaciones impositivas y previsionales.

El debate sobre la regularización de los dólares guardados fuera del sistema financiero continúa entre especialistas y contribuyentes, atentos a los detalles de la reglamentación y al impacto concreto de cada alternativa. La información disponible permite a las personas inscriptas en Ganancias considerar el blanqueo como una herramienta para simplificar trámites y acceder a fondos, mientras que los monotributistas deben analizar si el cambio de régimen representa una ventaja real en términos económicos y administrativos.