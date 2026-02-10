Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos híbridos más baratos en febrero

La llegada de autos pertenecientes al cupo del Gobierno aumentó considerablemente la oferta de híbridos en Argentina. REUTERS/Maxim Shemetov

Gracias al cupo de 50.000 unidades libres de arancel de importación que estableció el Gobierno para los años 2025 a 2029, los autos híbridos se convirtieron rápidamente en una excelente alternativa para quienes quieren gastar menos dinero en combustible y no puedan o no quieran hacer una erogación económica de mayor envergadura como la que significa pasarse la movilidad eléctrica puramente eléctrica.

El híbrido no es nuevo en el mercado argentino, pero hasta hace un año era casi privativo de una sola marca, Toyota, que ostenta el título de ser la pionera mundial en esta tecnología y la primera en fabricar vehículos con ese sistema de propulsión en Sudamérica. Además, tenía el 85% de las ventas anuales, dejando el 15% restante para una mayoría de modelos de alta gama con versiones híbridas y microhíbridas.

Con este programa de la Secretaría de Industria y Comercio, que permite la importación de híbridos de un valor máximo de USD 16.000 FOB (sin costos ni impuestos en puerto de embarque), no sólo quedó habilitada la llegada de más ofertas sino que todas ellas son de precios relativamente accesibles.

A causa de esto, la mayoría de los modelos híbridos que se venden en Argentina tienen sus precios en dólares, por lo que la baja del tipo de cambio oficial de las últimas 48 horas permite que sus valores en pesos sean aún más competitivos esta semana en comparación con los valores de comienzos de este mes.

Los diez híbridos más accesibles

El MG3 hybrid+ es el más accesible y el único auto de pasajeros hatchback segmento B con esta tecnología

1. MG3: USD 23.500 - $33.605.000

A diferencia del resto de los modelos del ranking con este sistema de propulsión, el híbrido más barato es un auto compacto, un hatchback de segmento B y no un SUV. Se trata del MG3, modelo fabricado en China e importado a Argentina por Eximar, el mismo importador de Volvo y Jaguar Land Rover. Tiene un motor aspirado 1,5 litros de 100 CV de potencia y uno eléctrico de 136 CV. La semana pasada, con un dólar de $1.470, su precio era $34.545.000, es decir casi un millón de pesos más caro.

2. MG ZS: USD 27.500 - $39.325.000

El otro modelo de la marca de origen inglés que ahora produce sus autos en China es el segundo híbrido más barato en febrero. Se trata, ahora sí, de un B-SUV que tiene el mismo motor 1.5 litros del MG3 que entrega 100 CV, pero que se combina con un eléctrico de 136 CV alimentado por una batería de 1.3 kWh. Este SUV es la gran apuesta de la marca por su versatilidad de uso y sus dimensiones. Con el dólar a $1.470 también tenía un precio que superaba en más de $1.000.000 el valor actual.

3. Haval Jolion DeLuxe: USD 28.990 - $41.455.700

Este fue uno de los primeros autos que llegaron el año pasado en el cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos que no pagan arancel de importación. Lo trae el Grupo Antelo y es un B-SUV que tiene un motor aspirado de 1.5 litros de ciclo Atkinson (consume menos combustible, pero tiene menos fuerza abajo) que eroga 94 CV de potencia, pero se combina con uno eléctrico de 154 CV. Es el más accesible de los modelos de Great Wall Motors, pero a comienzos de febrero su precio en pesos era de $42.615.000.

Haval Jolion Pro, el modelo más accesible de Great Wall Motors

4. Changan CS55 Plus PHEV: USD 32.000 - $45.760.000

Aunque no es la misma marca, sí es el mismo importador que Haval, es decir el Grupo Antelo. El Changan CS55 Plus es un C-SUV pero no es híbrido autorecargable como el Jolion, sino que es un híbrido enchufable. Como casi todos los modelos híbridos, el motor es un 1.5 litros aspirados de una potencia cercana a los 109 CV, que trabaja junto a un motor eléctrico de 212 CV. A comienzos de mes su precio era de $47.040.000.

5. Chery Tiggo 7 Hybrid: USD 32.900 – $47.047.000

Chery es la marca china más antigua en el mercado argentino, aunque desde el año pasado ya no es importada por SOCMA sino por el Grupo Iraola. El Chery Tiggo 7 es un C-SUV que está motorizado por un motor 1.5 litros, pero que ahora es turbocomprimido, lo que le permite alcanzar los 147 CV por si mismo pero sin sumar potencia eléctrica, ya que se trata de un Mild Hybrid o microhíbrido. Con la diferencia del dólar de $1.470 a $1.430, el precio de comienzos de mes era de $48.363.000.

6. Chery Tiggo 4: USD 33.500 - $47.905.000

Al igual que ocurre con MG, Chery también escalona sus modelos muy próximos en precio tecnología. El Chery Tiggo 4 es un B-SUV que volvió a la propulsión híbrida convencional con un modelo que busca excelencia en el segmento. Se mueve por un motor 1.5 litros de 100CV, pero es acompañado por un motor eléctrico que casi lo iguala con 94 CV. Con el dólar alto su precio hubiera significado un precio más alto de $49.245.000, lo que lo hubiera llevado a caer debajo del Yaris Cross.

Haval H6, importado por el Grupo Antelo, es el hermano mayor del Jolion Pro

7. Haval H6 Hybrid: USD 33.500 - $47.905.000

Este es el mismo caso del Chey Tiggo 4, aunque en este caso se trata de un SUV del segmento C, es decir de mayores dimensiones. El Haval H6 es importado en Argentina por el Grupo Antelo, como toda la marca Great Wall Motors, y llegó en el mes de mayo, adelantándose a la mayoría de sus competidores. Tiene un motor turbo 1.5 litros de 147 CV y uno eléctrico que completa el sistema híbrido capaz de alcanzar los 243 CV combinados. Con el dólar a $1.470 también estaba por detrás del Yaris Cross, pero con la baja de la cotización quedó por delante del mejor producto regional.

8. GAC Emkoo GE: USD 33.800 - $48.334.000

La paridad de precios en dólares de los autos híbridos del cupo habilitado por el Gobierno permiten que en muy poca diferencia de precios haya muchos competidores. Ese es el caso de este modelo chino que se destaca por su diseño y modernidad tanto en el interior como el exterior. La diferencia con otros modelos es que el motor es aspirado 2.0 litros de 140 CV con un eléctrico de 182 CV. En la primera semana de febrero, con el dólar en $1.470, su precio era de $49.686.000 y también quedaba detrás del Toyota Yaris Cross.

El Toyota Yaris Cross es el vehículo híbrido regional más accesible y el único que entra en el ranking de los 10 de menor precio en febrero

9. Toyota Yaris Cross: $48.457.000

En el séptimo puesto del ranking aparece el primer producto regional, y es justamente el nuevo modelo de Toyota que se lanzará oficialmente el 23 de febrero. El Yaris Cross se fabrica en Brasil y tiene dos niveles de equipamiento de las versiones híbridas, aunque ambas con idéntica mecánica. El motor de combustión es un 1.5 litros aspirado de ciclo Atkinson que alcanza los 91 CV trabajando en conjunto con uno eléctrico de 80 CV. Al tener precio en pesos, salvo un aumento a mitad de período el valor no cambiará en todo el mes.

10. JAC JS6: USD 33.900 - $48.477.000

El último puesto del ranking queda para otro híbrido enchufable, también de origen Chino. Este es un SUV del segmento C que entra en el cupo del Gobierno y que tiene un motor naftero 1.5 de ciclo Atkinson de 110 CV, asistido por un motor eléctrico de 204 CV, que entregan en conjunto hasta 310 CV. Este vehículo no cambió su puesto entre los 10 híbridos más baratos porque aún con el dólar más barato está por encima del Toyota Yaris Cross.