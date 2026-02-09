Economía

Autos importados más baratos: qué diferencias hay entre el cupo para híbridos y eléctricos y el acuerdo con EEUU

Aunque un esquema permite importar vehículos sólo a empresas y el otro también a particulares, el acuerdo con Estados Unidos baja un 30% más de impuestos que el que usan las marcas chinas

El acuerdo comercial de Argentina
El acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos genera mayor descuento de impuestos que el de los autos electrificados en algunos modelos, pero no en todos

Con la confirmación del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos de la semana pasada, y teniendo en cuenta que todavía falta la aprobación del Congreso de la Nación para que pueda entrar en vigor, el mercado automotor argentino tiene un segundo cupo de autos que se podrán importar desde países externos al Mercosur sin pagar el arancel común extrazona del 35% que rige para el sector.

El cupo es la única herramienta que está contemplada dentro del Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) que tiene firmado Argentina con Brasil hasta finales de junio de 2029, por el cual se puede generar una exención a ese arancel, técnicamente llamado derecho de importación. Lo pueden aplicar ambos países, y el cupo no necesariamente puede ser de unidades sino también de montos, como ocurre actualmente con México y Colombia.

Aunque no es un recurso nuevo, de hecho fue utilizado anteriormente para importar autos de alta gama, ésta es la segunda vez que se utiliza por parte del actual Gobierno, que busca convertirlo en el camino que permita una mayor oferta de automotores importados a un menor precio del que normalmente tienen al ser traídos desde Asia, Europa o Estados Unidos.

El otro cupo es el que se aplicó desde el año pasado y tendrá extensión hasta 2029 inclusive, casualmente el año que vence el acuerdo con Brasil, para poder importar autos híbridos y eléctricos desde mercados de extrazona sin pagar el arancel del 35 por ciento.

Gráfico del ministro Federico Sturzenegger
Gráfico del ministro Federico Sturzenegger ilustra la reducción del costo para importar un Tesla Model 3 desde Estados Unidos, de 85.524 a 52.356 USD, tras un acuerdo comercial que elimina aranceles (Grafica realizada por el Ministro Federico Sturzenegger)

El detalle del cupo con Estados Unidos

El viernes pasado, aprovechando la atención que generó la novedad en el mercado automotor, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó en la red social X un esquema en el que representó el precio que podrán tener los autos que provienen de Estados Unidos en comparación con el que tienen actualmente, antes que empiece a regir el nuevo acuerdo.

En su posteo, se tomó como referencia un Tesla Model 3, el auto más accesible de la marca de vehículos eléctricos que produce la compañía de Elon Musk, partiendo de la base de un precio de compra de 36.990 dólares.

En el detalle de los impuestos que pagaría ese auto está el costo de flete y seguro, el arancel del 35%, la tasa de estadística del 3%, el IVA del 21%, el impuesto interno del 18% y los gastos de logística y despacho en Argentina. En la suma del ministro esa cuenta agregaba al costo puro del auto unos USD 42.534, con lo que el vehículo pasaba a costar 85.524 dólares.

En una columna paralela se mostró el nuevo esquema, en el cual no se pagaría el arancel de importación, la tasa de estadística bajaría a 2% (así lo estipula el acuerdo con EE.UU.), el IVA y los costos de despacho se mantienen iguales, y se elimina el impuesto interno escala 2, que está contemplado en la reforma laboral que se trata actualmente en el Congreso en sesiones extraordinarias, y que, en la idea del Gobierno, será aprobada para poder restar ese impuesto que grava un 18% a los autos importados de más de $103.000.000. El precio con este esquema impositivo arroja un precio puesto en Argentina de 52.356 dólares.

Infobae consultó al especialista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores tributarios, quién hizo su propia tabla de impuestos con ambos esquemas, el vigente y el teóricamente futuro con el acuerdo aprobado en el Congreso y la eliminación de impuestos internos de la escala 2.

La tabla muestra una comparación
La tabla muestra una comparación detallada de impuestos y costos de importación de autos extrazona desde Estados Unidos, reflejando el impacto del nuevo esquema de aranceles (Sebastián Dominguez)

Domínguez sumó en los impuestos actuales también el ítem de Ganancias, que representan unos USD 6.000 y cuenta en ambos esquemas de importación, y calculó en USD 12.114 los impuestos internos en lugar de los USD 15.748 del cálculo del ministro. En la suma el precio del auto con los impuestos actuales es unos USD 3.600 menos, pero el precio con el nuevo escenario fiscal es el mismo.

La cuenta del especialista da un precio final del automóvil de USD 81.889 con el esquema vigente y de USD 52.356 en el nuevo escenario. Así, mientras el precio de un auto de USD 39.990 sube actualmente un 104% por impuestos al ser nacionalizado en Argentina, con el nuevo esquema aumentará sólo un 31 por ciento.

“Para mí es razonable eliminar impuestos internos sobre los autos porque ya están gravados por IVA, y quién se compra ese auto ya pagó impuesto a las Ganancias, pagó Bienes Personales, y otros impuestos. No tiene sentido”, dijo Domínguez.

La comparación con el otro cupo

La pregunta que surge al ver la reducción de impuestos es automática. ¿Por qué un auto que en el cupo de autos híbridos y eléctricos sube un 100% como mínimo, en el cupo de Estados Unidos sube solamente un 31 por ciento?

La diferencia entre ese cupo y el que se acaba de firmar con Estados Unidos, es que en el primero hay un tope de precio de USD 16.000 FOB (autos puestos en el puerto de salida) y en el nuevo no hay limitación de precio. La razón es que en el caso de los autos electrificados, lo que se buscó es que haya mayor competencia en el mercado para vehículos de mayor acceso para los usuarios, intentando que esa condición empuje los precios de los 0 km convencionales a la baja.

Los autos que entran por
Los autos que entran por el programa de Híbridos y Eléctricos tienen una menor reducción impositiva que los que llegarán desde Estados Unidos. REUTERS/Erol Dogrudogan/Fotografía de archivo

En cambio, por el tipo de vehículos que se producen en Estados Unidos, y porque se trata únicamente de un país y no de un universo abierto de mercados desde los cuales se puede importar, la franja de precios de los vehículos que se puedan traer desde Norteamérica es considerablemente más alta.

Esa diferencia es la que genera que un cupo parezca menos ventajoso que el otro. Aunque el ejemplo que puso el ministro Sturzenegger, el del Tesla Model 3, es extremo porque paga impuestos internos por su precio, mientras que los autos del cupo de 50.000 híbridos y eléctricos no lo pagan por la franja de precios que ocupan.

“En el cupo de los autos eléctricos e híbridos tenés un porcentaje menor de reducción porque esos vehículos no pagan el 18% de impuestos internos. En cambio, en el cupo con Estados Unidos, en ciertos modelos como el Tesla, le sacan mayor cantidad de impuestos y derechos y baja también la tasa de estadística. Entonces el ahorro es mucho más grande en porcentaje”, explicó Sebastián Domínguez.

No obstante, esta reducción impositiva del Tesla no es aplicable a todos los modelos que pueden importarse desde Estados Unidos, ya que una pick-up Ford F-150, Chevrolet Silverado, RAM 2500 y Toyota Tundra no pagan impuestos internos por su condición de vehículos de trabajo, con lo que el beneficio es solo la reducción del arancel del 35%, y lo mismo ocurre con otros modelos como puede ser un Honda CR-V que no lo pagan tampoco por estar debajo de la escala 2.

