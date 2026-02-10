ANSES: quiénes cobran hoy, martes 10 de febrero 2026

ANSES cumple hoy martes 10 de febrero de 2026 con el pago de haberes y asignaciones sociales, según cronograma por terminación de DNI (ANCCOM)

En el segundo mes del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el pago de haberes y asignaciones sociales. Hoy, martes 10 de febrero de 2026, distintos grupos de beneficiarios reciben sus prestaciones según el cronograma oficial que contempla la terminación del DNI y el tipo de prestación.

A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy y los montos actualizados para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

Quiénes cobran hoy, 10 de febrero

Durante esta jornada, tanto jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de planes sociales pueden consultar si les corresponde cobrar en esta jornada, según el último número de su documento.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Hoy, 10 de febrero, cobran los jubilados y pensionados cuyos DNI finalizan en 1. Esta fecha corresponde solo a quienes perciben la jubilación mínima, de acuerdo al cronograma difundido por ANSES.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 1 también perciben el pago correspondiente al mes de febrero. El pago sigue el mismo calendario que el de jubilados que cobran la mínima.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar con DNI finalizado en 1 acceden hoy al pago mensual dispuesto por ANSES (REUTERS/Francisco Loureiro)

Pensiones No Contributivas

Para las Pensiones No Contributivas, este martes cobran los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 2 y 3. Esta modalidad abarca pensiones por invalidez o vejez, según lo dispuesto por el organismo previsional.

Asignación por Embarazo

Las titulares de Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 1 reciben el pago hoy. El calendario para esta prestación se distribuye a lo largo del mes, asignando cada día a diferentes terminaciones de documento.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Para las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción o nacimiento, siguen vigentes los pagos de la primera quincena, que abarcan desde el 10 de febrero al 12 de marzo para todos los documentos.

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

El monto de las jubilaciones para febrero incorpora el haber mensual actualizado y, para muchos beneficiarios, un bono extraordinario. El haber mínimo garantizado se ubica en $359.254,35, mientras que el máximo alcanza los $2.417.441,63.

Si corresponde el bono de $70.000, la jubilación mínima llega a $429.219,42. Se acredita de manera automática junto con los haberes de quienes cobran la mínima y los titulares de pensiones no contributivas.

Para quienes perciben montos superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional, de modo que la suma total entre haber y bono no supere los $429.254,34.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima con DNI terminado en 1 reciben hoy los haberes correspondientes al mes de febrero, con montos actualizados (NA)

La Prestación Básica Universal (PBU) se establece en $164.342,47, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $287.403,48.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se fijan en $251.453,59, de acuerdo con los valores difundidos por ANSES y la actualización vigente.

El ajuste anunciado por el organismo implica un incremento del 2,85% en los haberes, debido a la fórmula de movilidad establecida por el decreto 274/2024, que actualiza los montos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

De cuánto son las asignaciones en febrero 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben un aumento. La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $129.082,71. La Asignación por Embarazo (AUE) se eleva a $121.818,42, de los cuales el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se liquida una vez al año, tras la presentación de las libretas correspondientes.

La Asignación Universal por Hijo sube a $129.082,71, y la de Embarazo a $121.818,42 en febrero 2026, ambas con incrementos conforme al Índice de Precios al Consumidor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AUH por Discapacidad llega a $420.312,22, destinada a familias con hijos con discapacidad.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo se fija en $64.547,52 para el primer rango de ingresos familiares, según el esquema vigente de ANSES.

También se encuentran habilitadas las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, aunque el calendario para estos casos se extiende desde el 10 de febrero hasta el 12 de marzo para la primera quincena, y desde el 24 de febrero al 12 de marzo para la segunda.