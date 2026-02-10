Economía

ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 4

El pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrá nuevos montos y fechas exactas, además de bonos adicionales que impactarán en la economía de los beneficiarios según cada prestación

Guardar
ANSES publicó el calendario de
ANSES publicó el calendario de pagos de febrero 2026, especificando fechas según terminación del DNI y tipo de prestación (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para el mes de febrero de 2026, estableciendo fechas específicas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y tipo de prestación. El objetivo central es garantizar que millones de beneficiarios accedan a sus haberes de manera ordenada, priorizando la previsibilidad y la seguridad durante los feriados nacionales y evitando aglomeraciones en las entidades bancarias.

Según confirmó el organismo, cada prestación cuenta con un cronograma propio y montos actualizados, en línea con la movilidad mensual regulada por el decreto 274/2024 y la última resolución oficial.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 3 cobrarán el miércoles 12 de febrero de 2026. El monto garantizado para este segmento asciende a $359.254,35, mientras que los beneficiarios recibirán un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar será de $429.219,42. Este esquema fue actualizado para acompañar la inflación y contempla un ajuste del 2,85 % respecto al mes anterior, sumándose a los incrementos previos de octubre, noviembre y diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para los beneficiarios cuyo haber mensual supera el mínimo y cuyo DNI finaliza en 3, la fecha de cobro será el martes 24 de febrero de 2026. En este caso, el monto máximo determinado por la resolución oficial es de $2.417.441,63. Quienes perciban más que el mínimo podrán acceder a un bono proporcional, siempre que la suma entre el haber y el bono no exceda los $429.254,34.

El monto máximo para jubilaciones
El monto máximo para jubilaciones y pensiones superiores al mínimo alcanza los $2.417.441,63, con acceso a un bono proporcional (ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las personas titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 cobrarán el miércoles 12 de febrero de 2026. El monto actualizado para la AUH es de $52.554 por hijo, mientras que las Asignaciones Familiares varían según la categoría salarial y la zona geográfica, conforme a las tablas oficiales.

Asignación por Embarazo para Protección Social

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social cuyo DNI finaliza en 3 tienen asignado el jueves 13 de febrero de 2026 para percibir su prestación. El monto vigente para febrero de 2026 es de $52.554 por beneficiaria, según el calendario oficial del organismo.

ANSES recomienda consultar el recibo de haberes a través de la plataforma digital “mi ANSES” para verificar el monto exacto y la fecha de acreditación.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes acceden a la Asignación por Prenatal o a la Asignación por Maternidad y tienen DNI terminado en 3 podrán cobrar el jueves 12 de febrero de 2026. El monto de la Asignación por Prenatal para el rango más bajo es de $52.554, mientras que la Asignación por Maternidad se calcula en función del salario de la trabajadora registrada.

ANSES recomienda consultar el recibo
ANSES recomienda consultar el recibo digital en 'mi ANSES' para confirmar el monto y la fecha exacta de acreditación de cada prestación (ANSES)

Pensiones No Contributivas (PNC)

Quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez y tienen DNI terminado en 3 cobrarán el martes 10 de febrero de 2026. El monto estimado para febrero es de $251.453,59 por beneficiario, al que se suma el bono extraordinario de $70.000 para titulares que cobran la mínima, alcanzando los $321.453,59.

Plan de Desempleo

Los beneficiarios del Plan de Desempleo 1 con DNI terminado en 3 cobrarán el miércoles 25 de febrero de 2026. El monto varía según los aportes y la situación laboral previa, con un valor mínimo de $104.438,44 y máximo de $174.064,08.

El pago se realiza en la cuenta bancaria informada al momento de solicitar la prestación. ANSES difunde las fechas exactas y actualizaciones a través de su sitio web oficial y medios de comunicación.

Temas Relacionados

AnsesCalendario 2026JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué baja el dólar pese a las compras de divisas del Banco Central: 5 claves para entender al mercado

El dólar mayorista se acercó al piso de 1.400 pesos, un mínimo desde el 15 de octubre. En 2026 cae 3,3%, pese a la presión compradora de un BCRA que ya absorbió más de USD 1.600 millones en la plaza cambiaria

Por qué baja el dólar

Antes del debate sobre la reforma laboral, el Gobierno destaca los cambios en el empleo: qué dicen los datos

Tras una caída del trabajo formal marcada, aumenta la modalidad independiente, acompañada de una creciente precarización

Antes del debate sobre la

Bancos o billeteras virtuales: una encuesta revela qué prefieren los argentinos para cobrar el sueldo y gestionar el dinero

Un estudio muestra fuerte inclinación social por modelos digitales para el cobro de salarios y la gestión cotidiana del dinero, con diferencias generacionales y laborales que reconfiguran el mapa financiero

Bancos o billeteras virtuales: una

Un extitular de ARCA, celebró el régimen de Inocencia Fiscal: “La gente podrá gastar su ahorro con total libertad”

El exfuncionario remarcó que el nuevo marco normativo habilita mecanismos para formalizar recursos y depositarlos en el sistema financiero, sin presiones tributarias sobre ahorros previamente no declarados

Un extitular de ARCA, celebró

Dólares del colchón: quiénes y cómo pueden ingresar al régimen, bajo cuáles requisitos

Los tributaristas explican que hay que adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), lo que lo hace atractivo sólo para ciertos contribuyentes. En qué casos conviene

Dólares del colchón: quiénes y
DEPORTES
El plan de Christian Horner

El plan de Christian Horner para comprar Alpine y lograr su regreso a la F1: la inversión de USD 600 millones detrás del acuerdo

El espectacular salto que realizó una snowboarder japonesa para lograr el oro en los Juegos Olímpicos de invierno: “Seguiré superándome”

Escándalo con un entrenador argentino que fue expulsado tras un VAR improvisado con su celular: “Me cansé de que me roben, es una vergüenza”

Estalló otro conflicto en la Fórmula 1 a días del inicio de la temporada con el foco puesto en el “agresivo” Aston Martin que desarrolló Adrian Newey

La increíble definición por foto finish en una carrera de los Juegos Olímpicos de Invierno que rompió un récord de 20 años sin medallas

TELESHOW
Todos los ganadores de los

Todos los ganadores de los Estrella de Mar 2026: el Oro para Pimpinela y el gran homenaje a Mirtha Legrand

Qué hay detrás de la ausencia de Jimena Monteverde de la mesa de Mirtha Legrand: “Esperemos que se arregle”

Christian Petersen reveló que tuvo un problema cardíaco antes de subir al Lanín: “Háganse los chequeos”

La sorpresiva declaración de puño y letra de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity: “Estoy enamorada”

Úrsula Corberó y el Chino Darín: el romance nacido en un set, la familia como puente y el amor entre dos tierras

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades guatemaltecas reportan 14 lesionados

Autoridades guatemaltecas reportan 14 lesionados y ningún fallecido en la Caravana del Zorro 2026

Falta de recursos o mala gestión: el debate que abre la denuncia por irregularidades en albergues en Panamá

Más de 40 estados de Estados Unidos registran señales de calentamiento a lo largo de siete décadas

La IA está obligando a los médicos a responder una pregunta: ¿Para qué sirven?

Los mejores casinos online en España en 2026, según expertos