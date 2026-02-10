ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 4

ANSES publicó el calendario de pagos de febrero 2026, especificando fechas según terminación del DNI y tipo de prestación (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para el mes de febrero de 2026, estableciendo fechas específicas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y tipo de prestación. El objetivo central es garantizar que millones de beneficiarios accedan a sus haberes de manera ordenada, priorizando la previsibilidad y la seguridad durante los feriados nacionales y evitando aglomeraciones en las entidades bancarias.

Según confirmó el organismo, cada prestación cuenta con un cronograma propio y montos actualizados, en línea con la movilidad mensual regulada por el decreto 274/2024 y la última resolución oficial.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 3 cobrarán el miércoles 12 de febrero de 2026. El monto garantizado para este segmento asciende a $359.254,35, mientras que los beneficiarios recibirán un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar será de $429.219,42. Este esquema fue actualizado para acompañar la inflación y contempla un ajuste del 2,85 % respecto al mes anterior, sumándose a los incrementos previos de octubre, noviembre y diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para los beneficiarios cuyo haber mensual supera el mínimo y cuyo DNI finaliza en 3, la fecha de cobro será el martes 24 de febrero de 2026. En este caso, el monto máximo determinado por la resolución oficial es de $2.417.441,63. Quienes perciban más que el mínimo podrán acceder a un bono proporcional, siempre que la suma entre el haber y el bono no exceda los $429.254,34.

El monto máximo para jubilaciones y pensiones superiores al mínimo alcanza los $2.417.441,63, con acceso a un bono proporcional (ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las personas titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 cobrarán el miércoles 12 de febrero de 2026. El monto actualizado para la AUH es de $52.554 por hijo, mientras que las Asignaciones Familiares varían según la categoría salarial y la zona geográfica, conforme a las tablas oficiales.

Asignación por Embarazo para Protección Social

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social cuyo DNI finaliza en 3 tienen asignado el jueves 13 de febrero de 2026 para percibir su prestación. El monto vigente para febrero de 2026 es de $52.554 por beneficiaria, según el calendario oficial del organismo.

ANSES recomienda consultar el recibo de haberes a través de la plataforma digital “mi ANSES” para verificar el monto exacto y la fecha de acreditación.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes acceden a la Asignación por Prenatal o a la Asignación por Maternidad y tienen DNI terminado en 3 podrán cobrar el jueves 12 de febrero de 2026. El monto de la Asignación por Prenatal para el rango más bajo es de $52.554, mientras que la Asignación por Maternidad se calcula en función del salario de la trabajadora registrada.

ANSES recomienda consultar el recibo digital en 'mi ANSES' para confirmar el monto y la fecha exacta de acreditación de cada prestación (ANSES)

Pensiones No Contributivas (PNC)

Quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez y tienen DNI terminado en 3 cobrarán el martes 10 de febrero de 2026. El monto estimado para febrero es de $251.453,59 por beneficiario, al que se suma el bono extraordinario de $70.000 para titulares que cobran la mínima, alcanzando los $321.453,59.

Plan de Desempleo

Los beneficiarios del Plan de Desempleo 1 con DNI terminado en 3 cobrarán el miércoles 25 de febrero de 2026. El monto varía según los aportes y la situación laboral previa, con un valor mínimo de $104.438,44 y máximo de $174.064,08.

El pago se realiza en la cuenta bancaria informada al momento de solicitar la prestación. ANSES difunde las fechas exactas y actualizaciones a través de su sitio web oficial y medios de comunicación.