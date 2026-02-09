Las consultoras insisten en que Argentina debe colocar deuda en el mercado internacional y aprovechar el mayor interés por Latinoamérica

La Fiscalía de Extinción de Dominio incautó dos barras de oro valorizadas en $1.4 millones por presuntos vínculos con minería ilegal y lavado de activos. (Composición: Infobae / Andina)

Lo más destacado de la semana fue que Latinoamérica fue casi una isla a la que no llegó con fuerza la volatilidad y la decadencia económica que atraviesa a los países líderes incluido Estados Unidos, Europa, Japón y China.

El oro que había llegado a USD 5.600 por onza y es históricamente el último refugio ante la incertidumbre, soportó una ola de ventas que lo llevó a menos de USD 4.800, mientras los bonos de la región parecían inmunes y las Bolsas absorbían los golpes con caídas que no fueron preocupantes.

Estados Unidos teme que el oro reemplace a sus bonos como refugio de los Bancos Centrales. Por eso, el titular del Tesoro, Scott Bessent, criticó la estrategia China. “El oro me parece una especie de explosión acumulativa clásica”, dijo.

J.P. Morgan y Deutsche Bank contrastaron con la visión de Bessent que apuesta que las acciones norteamericanas seguirán en alza. Se mantuvieron firmes en su previsiones sobre el buen futuro de los metales. El analista internacional, Ismael de la Cruz, observó que el indicador “Bull & Bear” del Bank of America “registra una de las lecturas más alcistas de su historia”. Podría significar que el mercado está a punto de corregir la tendencia.

Bessent apuesta a que las acciones norteamericanas se sostendrán REUTERS/Aaron Schwartz

Con este escenario complicado que fue asimilado con escasos daños colaterales, las distintas consultoras hicieron su análisis centrándose en el convenio bilateral con EEUU, el Indec y la posibilidad de la Argentina de salir al mercado internacional para refinanciar su deuda.

¿Emisión en mayo?

”Seguimos favoreciendo la exposición a activos en moneda dura, apoyados en la acumulación sostenida de reservas internacionales y en la expectativa de una compresión del riesgo país. A comienzos de la semana, el ministro Caputo afirmó que no hay interés en emitir nueva deuda en los mercados internacionales, postura que luego fue reforzada por un mensaje del presidente Milei orientado a generar escasez de bonos argentinos. A nuestro entender, estas declaraciones deben leerse en términos de niveles. El Gobierno está señalando que no está dispuesto a emitir a los spreads actuales, en torno a los 500 puntos básicos, ni a pagar cupones en el rango de 8,75%–9,25%, como hizo Ecuador. Por eso, creemos que la Argentina buscará volver a los mercados más cerca de mayo, una vez que la acumulación de reservas alcance aproximadamente USD 4.000 millones en el año y se traduzca en condiciones de emisión más favorables”, señaló AdCap Grupo Financiero.

En la visión del grupo, “una vez disipadas las tensiones financieras de octubre y tras agotarse el impulso inicial de la recuperación -que suele favorecer a la tasa fija-, los BONCER vuelven a mostrar su ventaja relativa. Esperamos que los bonos ajustados por inflación continúen superando al resto, en particular en los próximos meses, ya que los datos de inflación podrían arrojar sorpresas negativas. Por este motivo, mantenemos nuestra posición a lo largo de la curva BONCER”.

El primer ruido del año

La consultora FMyA, que dirige Fernando Marull indicó que la semana que pasó demostró que “nada es lineal; tampoco la economía internacional. Por ahora, no vemos motivos profundos más allá de una corrección desde máximos”. Y agregó: “después de varias semanas donde al Gobierno le salieron todas, acusó el primer golpe del año con el tema INDEC. Por ahora fue solo ruido (innecesario técnicamente, y que tiene todo el color de que fue un motivo político) sin impacto económico”.

La inflación “nos dio algo alta (+0,7%) y proyectamos 2,1% para febrero”, dijo el informe de FMyA. “Respecto a enero, los primeros datos de actividad fueron buenos, siendo el segundo mes consecutivo de rebote (a confirmar las próximas semanas). Para la inflación de enero, proyectamos 2,4/2,5% (Caputo dijo 2,5% y después 2,8%). La primera semana de febrero estuvo en línea con la proyectada para el mes”.

La salida de Lavagna del Indec, por la postergación del nuevo IPC, le hizo ruido al mercado

En los próximos días, indicó la consultor “el foco va a estar en el contexto global, la reunión con el FMI (que va a aprobar las metas y desembolsar USD1.000 millones pendientes) y también en el Congreso, con las novedades de la Reforma Laboral y la agenda Fiscal, que busca bajar Aportes Patronales y Ganancias, y el Gobierno están el medio de una negociación con las Provincias (porque es coparticipable)”. Y como dato positivo notó que “llovieron 15 milímetros en los primeros días de febrero y el riesgo de sequía se aleja. Igual la falta de lluvia ya afecto al 46% de la soja”.

Para EconViews, de Miguel Kiguel “febrero ha comenzado con un escenario un poco más complejo, donde los nubarrones aparecen tanto en el frente externo como en el doméstico. Afuera, la volatilidad de las acciones, las monedas y los activos como el oro ha sido enorme”.

Después de notar que la polémica por el INDEC puede provocar descreimiento en los próximos índices de inflación EconViews señala que “un tema adicional es que este año el control de la inflación ya no es el único objetivo de política económica, porque finalmente parece que el Gobierno se convenció de la importancia de acumular reservas. Pero esto tiene una trampa. En algún momento, estos dos objetivos pueden entrar en conflicto por dos razones. Primero, porque la compra de reservas implica emisión monetaria, y si se emite mucho al final puede aumentar la inflación. Es cierto que el Gobierno puede absorber parte esos pesos emitiendo bonos, o sea esterilizando, pero ahí aparecería el trauma del déficit cuasifiscal. Pero hay otro potencial problema. Es posible que en algún momento el sector privado piense que el dólar está atrasado y vuelva a comprar dólares poniéndole presión al tipo de cambio. ¿Qué haría el Banco Central en ese caso? Podría vender dólares, pero eso implicaría perder reservas. Como se ve, los desafíos continúan en el frente cambiario y monetario”.

Riesgo país y reservas como bastión

Como datos positivos, el informe observa que el riesgo país se mantuvo estable, “señal de que el programa de acumulación de reservas se empieza a transformar en un bastión de confianza para los inversores. A esto se suma la firma del acuerdo comercial con EEUU, que debería aportar mejoras institucionales y ayudar a atraer inversiones”. Por último, coincide con las demás consultoras que la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares será una buena oportunidad para que el Gobierno muestre capacidad de negociación y sacar adelante leyes importantes “enviando una señal de gobernabilidad que el mercado valorará tanto como los fundamentos macro”.

La consultora F2, que dirige Andrés Reschini, señaló que “el dólar sigue débil en el mundo (pese al rebote de fin de enero y principios de febrero) y el mercado encuentra refugio en emergentes que tienen políticas más estables y menor nivel de endeudamiento. Este escenario ha ayudado a que Argentina esté prácticamente en condiciones de volver a colocar deuda en los mercados internacionales y también a amortiguar la apreciación del tipo de cambio real, principalmente porque el real brasileño lidera el ranking de las monedas más fortalecidas en lo que va del año. Así, las emisiones primarias de deuda de corporativos y sub soberanos continúan fluyendo y el BCRA ha conseguido acumular un saldo de compras por unos USD 1.475 millones en lo que va del año y unos USD 317 millones en lo que va de febrero con absoluta calma cambiaria”.

El real brasileño lidera el ranking de las monedas más fortalecidas en lo que va del año Illustration/File Photo

El informe agrega que mañana “el INDEC publicará el IPC de enero en medio de la polémica por la salida de Marco Lavagna y la aceleración de las expectativas inflacionarias. Además, el miércoles tendrá lugar la sesión extraordinaria en el Senado para el tratamiento de la reforma laboral donde el Gobierno enfrentará el primer gran test político del año”.

La consultora 1816 cree que el riesgo país que tiene la Argentina es casi el que tenía Ecuador cuando tomó la decisión de emitir bonos en el mercado internacional “de lo que podría deducirse que, si quisiera, el Gobierno de Milei ya podría emitir offshore (aunque sea principalmente para recomprar bonos existentes. Sin embargo, Caputo reiteró que no tienen planes de hacerlo, reflejo de que se tiene fe de que podrá salir al mercado a tasas más bajas (pese a que el contexto actual para emergentes es casi ideal). Sea ahora o en unos meses el sentido común indica que es importante que el país consiga financiamiento este año, porque en 2027 hay elecciones y, a juzgar por la historia, es posible que el año que viene los inversores sean más cautelosos (entre BCRA y Tesoro hay que pagar en dólares a privados, FMI y Club París USD 10.400 millones en lo que resta de 2026 y USD 21.100 millones en 2027)”.

El informe indicó que “los préstamos por consumos con tarjeta en dólares alcanzaron el último día de enero su nivel más alto de la historia, anticipando que la salida de divisas por turismo y viajes fue muy alta. Eso no impidió que el BCRA compre USD 1.158 millones en enero, algo explicado en buena medida por otros préstamos bancarios en dólares que se liquidan en el momento en el Mercado Libre de Cambios. Esos préstamos subieron USD 1.194 millones en enero”.

El acuerdo con EEUU

Greer (USTR) y el canciller Pablo Quirno exhiben la firma del acuerdo bilateral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Bolsa de Cereales y la Fundación INAI analizaron el acuerdo comercial. “No estamos frente a un acuerdo comercial más. EEUU es la principal economía del mundo (25% del producto global), con 350 millones de habitantes que tienen un ingreso per cápita de USD 82.000 anuales. Además, EEUU es uno los tres principales importadores de productos agroindustriales (junto a China y la Unión Europea), importaciones que llegaron a los USD 220.000 millones en 2024. La tendencia de estas importaciones es creciente, gracias al mayor ingreso de productos de alto valor como frutas, productos de panadería, cervezas, vinos, quesos y carnes. A pesar de ello Argentina solo da cuenta de menos del 1% de estas importaciones, en gran parte por tener que competir con otros países que tienen menores aranceles que los que enfrentamos nosotros (como es el caso de México, Canadá, Australia, Chile, Perú, Colombia y otros países). Esto deja en evidencia que hay mucho espacio para crecer en ese mercado si mejoramos las condiciones arancelarias bajo las cuales ingresamos”.

Si bien una sobretasa arancelaria “nunca es una buena noticia, que la misma sea de solo un 10% para la Argentina nos coloca en mejores condiciones relativas de acceso que otros competidores en el mercado norteamericano como Brasil, China, Indonesia, Tailandia, India o Vietnam”, dice el informe. Y a eso suma el listado de productos libre de sobretasas y la ampliación sustancial de la cuota arancelaria de carne bovina, “lo cual podría generar ingresos adicionales por USD 800 millones”.

Anoche el oro parecía volver a ser refugio y en las operaciones overnite cotizaba por encima de USD 5.000. Las Bolsas de Nueva York operaban en verde y el Bitcoin se mantenía alrededor de USD 70 mil.