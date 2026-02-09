Economía

El Estado deja de importar GNL y traslada la operación al sector privado

La decisión apunta a garantizar el gas en los meses de invierno ante la falta de transporte suficiente. También establece un tope al precio del gas regasificado que se definirá por licitación entre empresas

Ganará la licitación la empresa que ofrezca importar el gas al menor costo posible, tomando como referencia el precio internacional y contemplando los gastos de logística y operación crédito DataIFX.com

En línea con el nuevo esquema que impulsa el Gobierno para reducir la intermediación del Estado, la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) durante el invierno de 2026 quedará en manos del sector privado.

La medida quedó formalizada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 33/2026. La norma definió los lineamientos técnicos y comerciales para la provisión de GNL bajo un esquema competitivo, con reglas de trazabilidad y adjudicación basadas en eficiencia de costos.

Según la nueva regulación, la licencia para operar la terminal de regasificación de Escobar se otorgará mediante una licitación que incluirá una etapa de precalificación para evaluar antecedentes y solvencia técnica y financiera de los interesados.

Ganará la licitación la empresa que ofrezca importar el gas al menor costo posible, tomando como referencia el precio internacional y contemplando los gastos de logística y operación. El contrato tendrá una vigencia de un año desde su firma, con la posibilidad de celebrar acuerdos adicionales para utilizar capacidad fuera del pico de demanda.

El esquema prevé la selección de un único operador privado, que tendrá a su cargo la coordinación integral de la programación de buques, la gestión de inventarios y el uso de la unidad flotante de regasificación. Según consta en la resolución, el objetivo es evitar superposiciones y conflictos operativos y optimizar el uso de una infraestructura crítica para garantizar eficiencia y previsibilidad en el abastecimiento.

Según la nueva regulación, la licencia para operar la terminal de regasificación de Escobar se otorgará mediante una licitación (Europa Press)

La empresa adjudicataria deberá firmar un contrato para acceder y utilizar la terminal de regasificación de Escobar, una infraestructura clave para el ingreso de GNL al sistema durante los meses de mayor demanda.

La capacidad total quedará asignada para el período invernal, entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de 2026.

La resolución fija un plazo de 40 días para completar el proceso licitatorio y asigna a ENARSA la convocatoria y ejecución del procedimiento, conforme a las bases aprobadas por la autoridad de aplicación. En caso de que la licitación no arroje resultados, la empresa estatal Enarsa podrá intervenir de manera transitoria para evitar riesgos de desabastecimiento.

La resolución también establece un precio máximo para el gas regasificado durante el próximo invierno, calculado a partir de un marcador internacional más un adicional que cubrirá flete, regasificación, almacenaje y transporte por gasoducto hasta Cardales. Ese adicional se definirá por competencia.

El cambio responde a la insuficiencia de capacidad de transporte para llevar gas desde las cuencas productoras a los principales centros de consumo, especialmente en el AMBA y el Litoral, lo que obliga a complementar el abastecimiento invernal con GNL importado.

Fin de la intermediación estatal

La decisión se inscribe en la estrategia oficial de retirar al Estado del rol de empresario e intermediario en el mercado energético y avanzar con la privatización de activos y actividades de ENARSA.

Hasta ahora, el Estado importaba GNL a precios internacionales —del orden de 15 a 17 dólares por millón de BTU, la unidad que se usa para medir el valor del gas— y lo revendía a valores subsidiados equivalentes al Plan Gas, en torno a 2,7 dólares por millón de BTU, absorbiendo la diferencia con recursos públicos.

El nuevo esquema elimina esa intermediación y traslada la carga comercial y operativa al sector privado, bajo un marco regulatorio competitivo.

El acceso a la capacidad de regasificación en Escobar se asignará por licitación y el adjudicatario será responsable de importar, regasificar e inyectar el GNL al sistema, utilizando la capacidad disponible de la terminal y con punto de entrega en Los Cardales, para abastecer a distribuidoras y generadores eléctricos.

La Secretaría de Energía, por su parte, fijará las condiciones operativas para asegurar previsibilidad en el proceso.

