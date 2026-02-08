Agro patagónico: empresas kuwaitíes buscan ganado ovino en Chubut y Pino, de la SRA, destacó la producción de trigo y avena en Santa Cruz

Desde la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia señalaron que el diálogo se inició hace varios meses y que el proyecto requerirá planificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia fue sede de una reunión con representantes de empresas de Kuwait interesadas en avanzar en acuerdos para exportar ganado patagónico hacia Medio Oriente. El encuentro formó parte de una recorrida por la región que realizan ejecutivos de Al Mawashi Company y Kuwait Livestock Transport and Trading (KLTT), con el objetivo de evaluar la factibilidad de exportar ganado ovino en pie y cortes de carne desde la Patagonia.

La reunión se realizó este viernes y fue encabezada por el presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Andrés Fajardo, junto con el intendente de la ciudad, Othar Macharasvili. También participaron autoridades provinciales y municipales, además de representantes del sector productivo, en un primer paso de un proceso de diálogo que, según coincidieron las partes, se proyecta a mediano y largo plazo.

“Es una oportunidad más a analizar dentro del sector agropecuario. Nos abre puertas a nuevos destinos comerciales”, señaló Fajardo al término del encuentro, al referirse al interés de las compañías kuwaitíes.

Primer acercamiento y alcance global

Por parte de las firmas extranjeras participaron Muaath Abdulkerem, representante de Al Mawashi Company, y Saud Alhumaitan, de Kuwait Livestock Transport and Trading. Se trata de compañías dedicadas a la comercialización y al transporte de ganado a nivel internacional, con operaciones en distintos mercados.

Chubut concentra 3,2 millones de ovejas, cerca del 60% del stock ovino patagónico, y busca nuevos mercados para fortalecer la actividad y el desarrollo regional.

Fajardo explicó que el contacto con estas empresas no es reciente y que se viene desarrollando desde hace varios meses. “Este es el resultado de un primer contacto que tuvimos hace unos tres meses, a través del Ministerio de Producción. Tuvimos una reunión virtual donde se avanzó en los aspectos técnicos y luego se los invitó a conocer el territorio. Hoy se concretó esta visita tanto en Chubut como en Santa Cruz”, indicó.

Según detalló, la visita tiene como finalidad que los potenciales inversores conozcan de primera mano las condiciones productivas, logísticas y sanitarias de la región, así como también las posibilidades de articulación con el sector público y privado.

En tanto, de visita en Puerto Deseado, Santa Cruz, donde participó de una exposición en el 113 aniversario de la Sociedad Rural local, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó el potencial dela Patagonia no solo por su histórica producción ovina y lanera, sino también por su capacidad de integrarse “a un modelo de desarrollo moderno, sustentable y con valor agregado”.

Pino, presidente de la SRA, visitó la Sociedad Rural de Puerto Deseado en su 113 aniversario

Pino destacó el trabajo articulado con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y la concreción de la primera cosecha de trigo y avena en El Calafate, como ejemplo de proyectos innovadores e impacto en la realidad productiva.

Además, resaltó la decisión del gobierno nacional de habilitar la exportación directa de lana, medida que —aseguró— potenciará la actividad lanera en la región. “La Argentina necesita recuperar una idea básica: no hay desarrollo sin producción, no hay producción sin productores y no hay productores sin condiciones para trabajar”, afirmó.

Exportación de ganado

Desde la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia subrayaron que la posible exportación de ganado y carne ovina no sería algo inmediato. “Esto no es de un día para el otro. Es una empresa que a nivel mundial mueve mucho ganado y son grandes importadores. Puede ser una ayuda importante si deciden invertir en nuestro sector, porque abre una puerta más a nivel internacional”, afirmó Fajardo, quien remarcó que la Patagonia podría ser alternativa frente a cambios en el comercio global.

“Australia está cerrando su exportación de ganado en pie y se abre una oportunidad para la Argentina. Hoy no podemos exportar grandes volúmenes, pero sí podemos pensar en comenzar con escalas más pequeñas e ir creciendo año a año, con responsabilidad y sin prometer cosas que no se puedan cumplir”, sostuvo.

El presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia también advirtió que avanzar en este tipo de iniciativas implica trabajar en varios frentes, entre los que destacó “infraestructura, rutas, logística, planes de manejo, control de depredadores, programas sanitarios y gestión del agua”. Las empresas interesadas, explicó, “producen en secano y pueden aportar tecnología y conocimiento que nos ayude a mejorar la productividad local”.

Mirada regional

La reunión contó con la presencia de Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut; Ariel Aguirre, director de Ganadería del Ministerio de Producción de Chubut; Agustín Pazos, subsecretario de Agricultura y Ganadería; Nadine Yamila Serón, subsecretaria de Industrias y Comercio; Digna Hernando, administradora del Puerto; Domingo Squillace, gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento; y Fernando Barría, secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Autoridades locales y del Gobierno de Chubut destacaron la importancia de articular con los productores y avanzar en una experiencia piloto que otorgue previsibilidad al proceso de comercialización (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intendente Macharasvili destacó la relevancia de la visita y el alcance del proyecto. “Es una visita muy importante, con un proyecto ambicioso que involucra tanto a Chubut como a Santa Cruz. Esta región tiene ventajas comparativas claras: puerto, zona franca y productores con mucha experiencia”, expresó.

Además, señaló que el interés no se limita a la exportación de animales en pie. “Generar un emprendimiento que garantice continuidad en la demanda abre una expectativa concreta para diversificar la matriz productiva”, afirmó, y agregó que “se abre la posibilidad de exportar ovinos en pie y también cortes de carne, algo que ya se está analizando”.

Desde el Gobierno provincial, el subsecretario Agustín Pazos remarcó la importancia de la articulación entre el sector público y privado. “Recibir a los empresarios y vincularlos con las rurales y los productores es clave. Hoy lo que pretende Al Mawashi no se puede cumplir de manera inmediata, pero es un proyecto a mediano y largo plazo”, señaló.

En ese marco, indicó que el objetivo es avanzar de manera gradual. “La idea es reemplazar lo que hoy se importa desde Australia por producción argentina”, explicaron desde el área provincial, y añadieron que el proceso podría comenzar con una experiencia piloto. “Creemos que entre el sector privado, el Estado provincial, municipal y la empresa kuwaití se puede llegar a un entendimiento que dé certidumbre al proceso de comercialización”, sostuvieron.