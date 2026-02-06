Se registró una fuerte suba de la inflación en alimentos en los primeros días de febrero, según un estudio privado

El Gobierno confirmó que hará una nueva fórmula de inflación, pero no preciso fecha.

Tras la polémica por la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la decisión del Gobierno de postergar la publicación de la nueva fórmula de inflación, un rubro que en los últimos meses representó un desafío para el proceso de desinflación registró un marcado aumento en los últimos días de enero y los primeros de febrero. Este comportamiento podría anticipar una nueva tendencia para el segundo mes del año y postergar la desaceleración de precios.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora LCG, entre el miércoles 28 de enero y el miércoles 4 de febrero, el rubro Alimentos y bebidas registró un aumento del 2,5 por ciento. Este resultado representa un salto significativo respecto a las semanas previas, cuando la variación se mantenía por debajo del 1%.

“Ocurre después de más de 10 semanas con variaciones semanales inferiores al 1%”, señalaron en el informe de la firma de análisis macroeconómico. Con este último dato, la variación promedio de precios de las últimas cuatro semanas se ubica en 1,6 por ciento.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó por encima de la inflación de diciembre, que se ubicó en 2,8% según el Indec. En el último mes del año pasado, este sector mostró una variación de 3,1% y tuvo la mayor incidencia en el nivel general, a pesar de que el aumento fue menor que el registrado en Transporte (4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Comunicación (3%) y Restaurantes y hoteles (3,2%).

En la primera semana de febrero, la tendencia indica un repunte de la inflación alimentaria. De acuerdo a las estimaciones de alta frecuencia de LCG, los impulsos ahora vienen de Panificados y bebidas, que experimentaron subas de 6 por ciento.

A la vez, Bebidas e infusiones para consumir en el hogar registró una variación de 7,3%. Productos lácteos y huevos exhibió un aumento de 2,3 por ciento. Por debajo del nivel general quedaron Comidas listas para llevar que subió 1,9%; Azúcar, miel, dulces y cacao, 0,6%; Carnes, 0,4%. Mientras que Condimentos y otros productos alimenticios no registraron variaciones, al igual que Verduras. Aceites mostró una baja de 0,1% y Frutas descendió 0,9 por ciento.

El aumento registrado en Alimentos y bebidas durante los últimos días de enero y los primeros de febrero podría haberse atenuado si el Gobierno modificaba la fórmula de inflación, ya que ese cambio implicaba una menor ponderación para el rubro.

Cabe recordar que la administración libertaria decidió suspender la actualización de las ponderaciones de la fórmula hasta que se consolide el proceso de desaceleración de precios, sin establecer una fecha precisa, aunque el presidente Javier Milei afirmó que en agosto la inflación comenzará con cero.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central, los analistas estiman que la inflación alcanzó el 2,4% en enero. Para los meses siguientes, los especialistas consultados anticipan un índice de precios de 2,1% en febrero y de 2,2% en marzo. La inflación solo bajaría del 2% en abril, con una proyección de 1,9%. A partir de allí, los expertos prevén que la tendencia a la baja se mantendrá, llegando al 1,5% en julio.

Cómo era la fórmula de Lavagna

La actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) empezó a planificarse durante la gestión anterior del Indec. Aunque Marco Lavagna continuó en su cargo con la llegada de Milei a la presidencia, la implementación del nuevo esquema se aplazó dos años. Durante ese lapso, la inflación osciló entre el 25,5% en diciembre de 2023 y el 2,8% de diciembre de 2025. Sin embargo, la publicación de la nueva fórmula desde inicios de 2026 responde a un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El cambio principal en el IPC consistía en reemplazar la canasta de consumo obtenida a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 por la de 2004. Según un informe de Qualy, esto no representa un cambio metodológico, sino la adopción de una canasta que refleja de manera más adecuada los hábitos actuales de consumo.

Entre las modificaciones más importantes figuran las relacionadas con los rubros Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, que elevan su peso del 9,4% al 14,5%, lo que incrementa la incidencia de las tarifas de servicios públicos. Con la canasta actualizada, cada variación en las tarifas de electricidad o gas hubiera tenido un mayor impacto en el índice general respecto a la canasta previa.

El informe de Qualy destacó que, dado que las tarifas están reguladas por el gobierno nacional, tanto la administración actual como las futuras podrán utilizar los ajustes tarifarios como un instrumento para influir más directamente en la inflación, ajustando o retrasando aumentos de acuerdo con los objetivos de política económica.

En el caso de Transporte, la ponderación se incrementa de 11% a 14,3%, lo que otorga mayor relevancia a combustibles y boletos. En Comunicaciones, el peso pasaba de 2,8% a 5,1%, aumentando la importancia de los servicios de internet y telefonía móvil, y en Educación, subía de 2,3% a 3,1%, con mayor incidencia de las cuotas y servicios educativos.

Salud mantenía una participación similar, pasando de 8,0% a 9,1%. Por su parte, Alimentos y Bebidas reducía su peso de 26,9% a 22,7%, lo que hubiera mostrado una menor incidencia del agro y la industria alimentaria, sectores que contribuyeron al aumento de la inflación durante el último cuatrimestre de 2025.

Según especialistas de Qualy, la reducción en la participación de los alimentos disminuía la sensibilidad del IPC ante cambios estacionales y climáticos, así como frente a la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas.

La nueva canasta también muestra un incremento en el consumo de alimentos procesados, en los que los factores industriales, logísticos y de comercialización adquieren mayor relevancia en comparación con los productos primarios.